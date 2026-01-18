XRP bertahan di $2 saat paus besar masuk – Apakah volatilitas akan segera terjadi?

Pemegang Ripple [XRP] besar telah mempercepat akumulasi selama seminggu terakhir, menambahkan lebih dari 50 juta token selama periode pergerakan harga sideways. Aktivitas ini menunjukkan positioning yang disengaja daripada mengejar momentum reaktif.

Whale meningkatkan eksposur di dekat zona permintaan yang sudah mapan alih-alih menunggu konfirmasi, yang sering menandakan ekspektasi ekspansi volatilitas.

Selain itu, akumulasi berlangsung secara bertahap, tanpa lonjakan tajam yang biasanya menyertai pergerakan spekulatif.

Pola ini mencerminkan absorpsi, di mana pasokan beralih ke tangan yang lebih kuat. Namun, aktivitas whale saja tidak langsung mendorong harga. Ini membentuk kembali kondisi pasar.

Karena lebih banyak XRP meninggalkan sirkulasi likuid, harga menjadi semakin sensitif terhadap permintaan marjinal. Bahkan tekanan beli moderat dapat menghasilkan pergerakan yang lebih tajam begitu momentum kembali.

Pola kunci mempertahankan basis $2,00!

Grafik harian XRP menguraikan struktur inverse head-and-shoulders yang jelas yang berlabuh kuat di zona support $2,00.

Bahu kiri terbentuk setelah penurunan terkontrol, sementara kepala menandai sell-off yang lebih dalam menuju $1,80, di mana pembeli masuk secara agresif.

Harga kemudian rebound untuk membentuk higher low, melengkapi bahu kanan. Yang penting, bull mempertahankan $2,00 beberapa kali, memperkuatnya sebagai dasar struktural.

Namun, XRP masih diperdagangkan di bawah garis leher dekat $2,35, menjaga pola tetap tidak lengkap secara teknis. Momentum membaik selama pemulihan bahu kanan, yang menandakan penguatan permintaan.

Karena harga terkompresi antara support dan resistance, tekanan terus meningkat. Setup ini biasanya mendahului pergerakan yang menentukan daripada stagnasi yang berkepanjangan.

Sumber: TradingView

Arus keluar exchange secara konsisten mengurangi tekanan jual

Data exchange spot terus menunjukkan net outflow yang konsisten, dengan pembacaan harian mendekati -$13,1 juta, pada saat penulisan.

Pemegang terus memindahkan XRP dari exchange bahkan selama periode konsolidasi, yang menunjukkan positioning jangka panjang daripada niat trading jangka pendek.

Outflow tidak langsung mendorong harga lebih tinggi. Sebaliknya, mereka mengurangi likuiditas sisi jual di exchange. Dengan lebih sedikit token yang tersedia, harga bereaksi lebih tajam begitu pembeli memasuki pasar.

Selain itu, persistensi outflow sejalan erat dengan perilaku akumulasi whale, memperkuat narasi kontraksi pasokan yang lebih luas. Karena saldo exchange menipis, baik pergerakan naik maupun turun mendapatkan intensitas.

Oleh karena itu, XRP sekarang diperdagangkan dalam lingkungan likuiditas di mana reaksi berakselerasi dengan cepat di dekat level kunci, meningkatkan probabilitas resolusi yang tajam.

Sumber: CoinGlass

Positioning long mendominasi pasar derivatif

Data derivatif menunjukkan bias long yang jelas di seluruh venue trading utama. Di Binance, rasio Long-to-short XRP/USDT berdasarkan akun berada di 3,04, sementara OKX melaporkan 2,14 pada saat penulisan.

Trader top condong lebih jauh ke arah upside, dengan rasio Binance mencapai 3,25 berdasarkan akun dan 1,78 berdasarkan posisi.

Meskipun ada kemiringan ini, leverage keseluruhan tetap relatif seimbang, karena rasio long/short 24 jam berada di dekat 0,94. Data likuidasi memberikan konteks tambahan. Selama 24 jam terakhir, likuidasi long mencapai $5,88 juta, dibandingkan dengan $351,8 ribu di short.

Ketidakseimbangan ini mencerminkan positioning upside yang agresif daripada hedging defensif. Namun, ini juga memperkenalkan risiko volatilitas jika harga XRP gagal maju dengan meyakinkan.

Sumber: CoinGlass

Likuiditas short terbentuk di atas range saat ini

The liquidation heatmap menyoroti eksposur short yang padat berkumpul di atas trading range XRP saat ini, terutama antara $2,10 dan $2,16.

Band likuiditas ini sering bertindak sebagai magnet selama ekspansi volatilitas, karena penutupan short yang dipaksa mempercepat pergerakan ke atas.

Di bawah level saat ini, likuiditas tampak lebih tipis, yang mengurangi kemungkinan pergerakan downside yang berjenjang. Namun, struktur ini mendukung reaksi tajam daripada tren bertahap.

Jika harga mendorong lebih tinggi ke zona ini, momentum bisa berakselerasi dengan cepat melalui short covering. Sebaliknya, keraguan di dekat level saat ini dapat memperpanjang kompresi.

Akibatnya, XRP sekarang diperdagangkan antara struktur yang mengencang dan target likuiditas yang terlihat. Keselarasan ini biasanya terselesaikan dengan cepat begitu harga token berkomitmen pada arah.

Sumber: CoinGlass

Kesimpulannya, XRP berada di titik belok kritis di mana struktur, dinamika pasokan, dan leverage sejajar.

Akumulasi whale dan outflow exchange yang persisten terus mengencangkan pasokan yang tersedia, sementara harga mempertahankan basis yang terdefinisi dengan baik.

Positioning derivatif condong bullish, dan likuiditas short di atas menambah bahan bakar potensial jika harga naik. Pasar sekarang menghadapi fase resolusi.

Pergerakan berkelanjutan menuju garis leher dapat memicu ekspansi momentum, sementara keraguan yang berlanjut dapat memperpanjang konsolidasi sebentar.

Secara keseluruhan, kondisi mendukung pelepasan volatilitas yang akan segera terjadi daripada trading range-bound yang berkepanjangan.

Pemikiran Akhir

Akumulasi whale dan outflow exchange yang stabil mengencangkan pasokan, meningkatkan sensitivitas bahkan terhadap tekanan beli moderat.

Struktur XRP yang mengencang dan likuiditas short di atas mendukung breakout tajam begitu momentum berkomitmen.