Tingkat Pendanaan XRP Berubah Negatif saat Vault ETF Menyimpan Lebih dari 800 Juta Token

TLDR:

Tingkat pendanaan XRP berada di -0,00323 dengan rata-rata pergerakan 30 hari dan 50 hari keduanya sedang mengalami tren menurun tajam saat ini.

Lonjakan pendanaan negatif secara historis menandai titik terendah lokal dan mendahului reli pemulihan daripada tekanan jual berkelanjutan.

Lebih dari 800 juta token XRP kini terkunci di brankas ETF, mendekati tonggak 1 miliar dalam periode mendatang.

Posisi short yang berat menciptakan kondisi menguntungkan karena probabilitas pergerakan naik melebihi risiko penurunan.

Tingkat pendanaan XRP telah berubah menjadi negatif, menandakan posisi short yang berat di pasar derivatif.

Struktur ini secara historis mendahului reli pemulihan daripada tekanan turun berkelanjutan. Analis pasar kini melihat kondisi saat ini sebagai konstruktif untuk potensi pergerakan naik dalam waktu dekat.

Pola Tingkat Pendanaan Menunjukkan Struktur Pasar Terkompresi

Tingkat pendanaan untuk XRP saat ini berada di sekitar -0,00323, dengan rata-rata pergerakan sederhana 30 hari dan 50 hari keduanya mengalami tren menurun.

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa posisi short mendominasi lanskap perdagangan leverage. Ketika tingkat pendanaan melonjak positif dan membentuk puncak tajam, harga biasanya bergerak sideways atau turun tajam.

Meningkatnya biaya untuk mempertahankan posisi long meningkatkan probabilitas long squeeze selama periode ini.

Sumber: Cryptoquant

Lonjakan positif ini telah berfungsi sebagai peringatan pasar terlalu panas daripada sinyal untuk kelanjutan tren.

Sebaliknya, lonjakan negatif mendadak dalam tingkat pendanaan sering menandai titik terendah harga lokal. Ketika SMA tingkat pendanaan menembus tajam ke bawah, posisi short terakumulasi dan sentimen pasar menjadi terlalu pesimis.

Pendanaan negatif yang kuat secara historis memicu reli pemulihan jangka pendek saat harga bangkit kembali dari level terkompresi ini.

Tidak adanya optimisme berlebihan dalam kondisi pasar saat ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pergerakan naik.

Pergerakan turun tajam tampak tidak mungkin dalam jangka pendek mengingat posisi saat ini. Setiap pullback kemungkinan besar akan mewakili retracement dangkal yang ditujukan untuk pengumpulan likuiditas daripada tekanan jual berkelanjutan.

Kepemilikan Brankas ETF Mendekati Tonggak Seiring Pengaturan Teknis Membaik

Menurut ChartNerd, lebih dari 800 juta token XRP kini terkunci di brankas ETF. Analis tersebut mencatat bahwa angka 1 miliar tidak lagi tampak jauh, menggambarkan perkembangan ini sebagai sesuatu yang tak terelakkan.

Akumulasi dalam kendaraan institusional ini terjadi bersamaan dengan pengaturan teknis yang disarankan oleh data tingkat pendanaan.

Data pendanaan saat ini tidak menghadirkan hambatan untuk pergerakan harga naik untuk XRP. Sebaliknya, strukturnya tampaknya sedang membangun landasan untuk potensi kemajuan setelah periode kompresi pasar.

Meskipun tidak ada sinyal jelas untuk reli besar yang muncul, probabilitas pergerakan naik melebihi penurunan.

Jika tingkat pendanaan mulai berubah positif dari level saat ini, harga mungkin merespons dengan momentum naik.

Kombinasi posisi short yang berat dan kepemilikan brankas ETF yang berkembang menciptakan dinamika yang menarik. Trader leverage telah memposisikan untuk penurunan lebih lanjut sementara akumulasi institusional berlanjut.

Perbedaan antara posisi derivatif dan permintaan spot ini sering diselesaikan dengan short covering saat bear keluar dari posisi mereka. Kerangka teknis mendukung skenario ini lebih daripada kelemahan berkelanjutan pada level saat ini.

Posting XRP Funding Rates Turn Negative as ETF Vaults Hold Over 800 Million Tokens pertama kali muncul di Blockonomi.

Sumber: https://blockonomi.com/xrp-funding-rates-turn-negative-as-etf-vaults-hold-over-800-million-tokens/