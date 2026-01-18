SHIB ke $0,0001? Pepeto Bisa Mencapai 100x Lebih Cepat

Proyek Kripto

Pada saat penulisan, Shiba Inu diperdagangkan pada harga $0,000008299 dengan kapitalisasi pasar $4,89 miliar karena koin meme ini mengalami masalah struktural yang tidak memungkinkannya mengalami apresiasi dramatis.

Untuk mencapai 0,0001, diperlukan kenaikan sekitar 12x, yang akan memerlukan pertumbuhan kapitalisasi pasar menjadi sekitar $59 miliar, menjadikan SHIB salah satu dari lima cryptocurrency teratas.

TVL di Shibarium masih rendah dan defisit utilitas menunjukkan kelemahan mendasar. Sementara itu, Pepeto Dianggap Sebagai Kripto Berikutnya yang Akan Meledak, presale di $0,000000178 menawarkan jalur yang lebih jelas menuju pengembalian 100x melalui infrastruktur yang berfungsi diluncurkan sebelum SHIB mengatasi kelebihan pasokan masifnya.

Mengapa SHIB Tidak Bisa Mencapai $0,0001, Tetapi Pepeto Dapat Memberikan 20.000% Dari $0,000000178

Shiba Inu (dibuat secara anonim pada Agustus 2020, dengan nama samaran Ryoshi) diluncurkan sebagai token meme terdesentralisasi yang memerlukan sedikit promosi untuk mulai menyebar dengan cepat melalui branding yang lucu dan influencer selebriti. Setengahnya didistribusikan tanpa diminta ke Vitalik Buterin yang membakar 90% dan memberikan 10% sisanya untuk bantuan COVID. Meskipun ada antusiasme komunitas, SHIB saat ini kesulitan untuk tetap relevan ketika janji utilitas tidak terwujud dalam metrik penggunaan aktual untuk menjamin peningkatan nilai.

Solusi Layer 2 Shibarium diluncurkan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya dibandingkan dengan operasi mainnet Ethereum. Namun, Total Value Locked sangat rendah yang menunjukkan aktivitas pengembang dan adopsi yang rendah. Ekosistem terdiri dari ShibaSwap DEX, token governance BONE, dan token insentif LEASH, tetapi likuiditas yang tidak terorganisir dan volume perdagangan mengungkapkan tidak adanya permintaan alami. Kelemahan inheren ini membuat target 0,0001 mustahil tanpa perubahan ekstrem ekosistem yang radikal.

Pasokan 589T yang beredar oleh Shiba Inu memberikan hambatan matematis untuk harga tinggi. Bahkan mekanisme pembakaran yang mengeluarkan token dari peredaran bergerak terlalu lambat untuk memiliki dampak signifikan pada dinamika pasokan. Token ini tidak dapat dibedakan dari ratusan proyek meme pesaing lainnya yang memiliki cerita yang sama tanpa proposisi nilai. SHIB telah sepenuhnya bergantung pada aktivitas spekulatif alih-alih permintaan berbasis utilitas dan jenis terobosan apa pun tidak dapat dipertahankan di masa depan tanpa adanya katalis baru.

Bagaimana Pepeto Memberikan Utilitas Melalui Kepemimpinan Co-Founder PEPE yang Tidak Dimiliki SHIB

Pepeto hadir dengan kredensial yang memisahkannya dari peluncuran meme anonim. Proyek ini dirancang oleh salah satu pendiri awal PEPE, dan menerapkan pengetahuan orang dalam pada implementasi yang ditingkatkan. Nama tersebut menyampaikan makna strategis: PEPE sama dengan pengenalan merek langsung dan TO adalah Technology and Optimization. Persamaan ini menghasilkan Power, Energy, Precision, Efficiency, Technology, Optimization. PEPE sukses secara viral dan tidak memiliki infrastruktur utilitas apa pun. Pepeto menggabungkan kedua elemen tersebut.

Ketika investor bertemu dengan Pepeto, mereka langsung terhubung dengan kisah pertumbuhan eksplosif PEPE sambil mengenali pendekatan yang berkembang. Mempertahankan PEPE dan menambahkan TO memposisikan Pepeto sebagai konsep Dewa Katak dengan produk yang berfungsi. PEPE mengandalkan momentum budaya dan tidak membangun fondasi ekosistem. Pepeto diluncurkan dengan PepetoSwap tanpa biaya yang beroperasi dalam bentuk demo, membuktikan kemampuan teknis sebelum penyelesaian presale. Ini adalah kebalikan dari tren biasa janji-janji kosong.

Pepeto Bridge memungkinkan pergerakan token lintas-rantai yang memecahkan masalah fragmentasi yang membatasi pertumbuhan koin meme. Ethereum menahan operasi namun kemampuan multichain memperluas pasar yang dapat dijangkau secara signifikan. Pepeto Exchange secara eksklusif menghosting token meme-utilitas yang terverifikasi, menciptakan pasar terkurasi yang menghilangkan risiko penipuan yang merusak kredibilitas sektor. Semua ini telah ditunjukkan oleh lebih dari 850 aplikasi yang terdaftar sebelum peluncuran, yang telah menunjukkan permintaan aktual dalam ekosistem tanpa spekulasi.

Infrastruktur yang Berfungsi vs. Cek Kosong

Setiap transaksi yang mengalir melalui Pepeto Exchange menciptakan permintaan token $PEPETO langsung melalui mekanik perutean. Tesis volume ini mengatur tekanan beli yang berkelanjutan dalam ratusan token yang dapat diverifikasi yang bertransaksi melalui satu aset pusat. Dukungan harga alami terjadi berdasarkan penggunaan nyata dan bukan perdagangan spekulatif yang tidak didukung oleh fundamental. Model ini menciptakan permintaan organik yang tidak ada dalam ekosistem SHIB yang memiliki volume transaksi yang tidak signifikan.

Staking menyediakan 215% APY sebagai insentif untuk memegang jangka panjang, serta menurunkan pasokan di pasar. Ini adalah keuntungan ganda dari masalah kelebihan pasokan SHIB di 589T token. Pasokan 420T Pepeto sesuai dengan PEPE untuk keakraban komunitas, namun desain tokenomik yang superior melalui staking deflasi dan integrasi utilitas memastikan fondasi kinerja yang lebih baik. Audit ganda SolidProof dan Coinsult mengkonfirmasi keamanan smart contract yang menghilangkan risiko presale umum.

Dompet whale yang dikenal karena mengidentifikasi SHIB, PEPE, dan BONK sebelum adopsi mainstream sedang mengakumulasi posisi Pepeto selama jendela presale. Catatan on-chain menunjukkan pertumbuhan alamat pemegang besar secara sistematis. Pembeli ini menunjukkan keyakinan melalui siklus sebelumnya, dan posisi mereka saat ini menunjukkan kepercayaan pada potensi 100x Pepeto sebelum SHIB mencapai $0,0001. Pola akumulasi historis adalah indikator dari mereka yang akan menang sebelum reli besar terjadi.

Kesimpulan

Shiba Inu ke $0,0001 akan memiliki tantangan struktural seperti kelebihan pasokan yang besar, adopsi Shibarium yang buruk, dan defisit utilitas yang mengungkapkan tidak adanya permintaan organik. SHIB adalah jenis aset spekulatif yang tidak memiliki pendorong fundamental untuk mempertahankan apresiasi jangka panjang pada tujuan yang tinggi.

Pepeto dengan cepat diposisikan sebagai Shiba Inu berikutnya, tetapi pada tahap di mana peluang masih ada. Dengan harga hanya $0,000000178 selama presale, Pepeto menggabungkan akses awal dengan infrastruktur nyata yang berfungsi, sesuatu yang tidak pernah dimiliki SHIB saat diluncurkan. Didukung oleh co-founder awal PEPE, DEX tanpa biaya, jembatan lintas-rantai, model exchange terverifikasi, dan akumulasi whale yang terlihat, Pepeto memiliki bahan-bahan yang secara historis mendahului pergerakan eksplosif 100×.

Yang membuat momen ini kritis adalah waktu. Presale berkembang melalui tahap tetap dengan kenaikan harga otomatis, yang berarti setiap penundaan secara permanen mengurangi potensi keuntungan. Setelah penemuan mainstream dimulai, level entri ini menghilang selamanya. Investor yang memahami siklus kripto tahu bahwa pengembalian yang mengubah hidup diciptakan sebelum listing, sebelum hype, dan sebelum kerumunan datang. Pepeto masih berada di jendela itu, tetapi menutup dengan cepat. Mereka yang mengamankan posisi mereka sekarang berdiri di mana para pendukung awal SHIB pernah berdiri.

