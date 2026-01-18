Saat Cedera Menumpuk, Begitu Juga Total Kemenangan Tampa Bay Lightning

PITTSBURGH: Nikita Kucherov #86 merayakan bersama Darren Raddysh #43 dari Tampa Bay Lightning setelah kemenangan adu penalti 2-1 atas Pittsburgh Penguins di PPG PAINTS Arena pada 13 Januari 2026 di Pittsburgh, Pennsylvania. (Foto oleh Joe Sargent/NHLI via Getty Images) NHLI via Getty Images

Dibutuhkan adu penalti di St. Louis pada Jumat malam untuk menghentikan rentetan 11 kemenangan beruntun Tampa Bay, yang menyamai rekor terpanjang dalam sejarah waralaba. Kekalahan tersebut juga menghentikan rentetan tujuh kemenangan tandang yang mengesankan. Lightning masih mengumpulkan satu poin dan membawa rentetan 12 pertandingan berturut-turut meraih poin ke Dallas pada Minggu sore.

Bermain tandang sama sekali tidak berat bagi tim Jon Cooper, yang memiliki rekor 17-4-4 di luar Tampa dan belum kalah dalam waktu normal sejak kekalahan 2-0 di Toronto pada 8 Desember. Secara keseluruhan, Lightning memasuki pertandingan siang mereka melawan Stars dengan rekor 29-13-4, mengumpulkan 62 poin dan menempati posisi pertama dalam persaingan Divisi Atlantik di mana lima tim teratas hanya terpaut enam poin saat memasuki pertandingan Sabtu.

"Anda harus mendapatkan poin hanya untuk tetap bersaing," kata Cooper, yang dalam rentang dua minggu melatih pertandingan ke-1.000 dan meraih kemenangan ke-600, setelah pertandingan di St. Louis. "Kami menempatkan diri kami dalam posisi yang sangat bagus dan ini adalah sebulan penuh pertandingan tandang bagi kami. Fakta bahwa kami terus mendapatkan poin akan berdampak baik bagi kami di akhir musim."

Terkait poin Cooper tentang bermain tandang bulan ini, Bolts menyambut tahun 2026 dengan kemenangan siang beruntun pada Malam Tahun Baru dan Hari Tahun Baru di Anaheim dan Los Angeles. Perjalanan SoCal adalah awal dari rentetan di mana Lightning, hingga pertandingan di Dallas, akan bermain delapan dari sembilan pertandingan di tandang dan di keempat zona waktu. Pada saat mereka meninggalkan Columbus Sabtu depan, hitungannya akan menjadi 10 dari 12 sebelum mengakhiri Januari dengan sepasang pertandingan kandang.

Mengatasi cedera kunci

Lightning benar-benar melakukan apa pun untuk menyelesaikan pekerjaan dan terus berkembang tanpa pemain bertahan Victor Hedman (siku), yang telah absen dalam 15 pertandingan terakhir dan 27 dari 30, Ryan McDonagh (tubuh bagian bawah), yang telah absen dalam sembilan pertandingan terakhir dan juga 27 dari 30. Emil Lilleberg (tidak diungkapkan) telah absen dalam 13 pertandingan terakhir. Erik Cernak kembali untuk pertandingan yang disebutkan melawan Ducks setelah absen 19 dari 20 karena cedera tangan.

Bergabung dengan ruang perawatan yang sibuk adalah Braydon Point, yang awal musim ini dicoret karena cedera selama tujuh pertandingan, dianggap "minggu demi minggu" menurut kata-kata Cooper setelah jatuh canggung di Philadelphia dan mengalami apa yang tampak seperti cedera lutut.

Lightning tidak hanya bertahan melalui laporan cedera yang meluas, tetapi telah bermain hoki dengan kualitas luar biasa sambil menerima kontribusi dari semua 19 pemain dalam lineup setiap malam. Itu termasuk mereka yang telah dipanggil dari afiliasi AHL mereka di Syracuse, sesuatu yang membuat jalur transaksi sibuk di Tampa musim ini. Itu terutama terjadi pada mereka yang ada di lini biru.

"Ini bukan seperti Anda bisa masuk dan terbiasa," kata Brandon Hagel, setelah kemenangan di Philly. "Anda langsung dilemparkan ke dalam api. Mereka semua telah melakukan pekerjaan yang baik. Mereka memiliki chemistry yang bagus di belakang (di lini pertahanan) dan agar rentetan kemenangan terjadi, semua orang harus melakukan pekerjaan mereka."

Bintang bukan satu-satunya yang bersinar

Nikita Kucherov memasuki pertandingan di Dallas dengan 11-13-24 dalam 12 pertandingan terakhirnya dengan 10 penampilan multi-poin. Hagel mengalami musim yang kuat lainnya (42 poin dalam 41 pertandingan) dan seniman PK, Anthony Cirelli, memiliki selusin gol dan plus-26, yang tertinggi di antara pemain depan Bolts.

Tingkat produksi dari pertahanan dalam ketiadaan Hedman dan rekan-rekannya tidak kalah mengesankan. Memimpin adalah Darren Raddysh, yang memiliki 41 poin tertinggi dalam karier (40 pertandingan) dan memiliki enam penampilan multi-poin dalam delapan pertandingan terakhir. Dia juga seri dengan Kucherov dan Oliver Bjorkstrand untuk memimpin tim dalam gol power play dengan enam. Untuk Bjorkstrand, enam dari tujuh golnya datang pada keunggulan pemain.

J.J. Moser telah berkontribusi dengan lima gol dan 15 poin dan memiliki rating plus-36 yang mengejutkan yang memimpin pemain bertahan NHL dan ketiga secara keseluruhan. Bahkan, hingga pertandingan Jumat, Moser adalah satu-satunya pemain non-Avalanche di tujuh besar. Pemain berusia 25 tahun ini plus-56 dalam 98 pertandingan dalam dua musimnya dengan Lightning dan baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak.

PHILADELPHIA: J.J. Moser #90 dari Tampa Bay Lightning mengontrol puck sambil dikejar oleh Noah Cates #27 dari Philadelphia Flyers di Xfinity Mobile Arena pada 12 Januari 2026 di Philadelphia, Pennsylvania. Lightning kemudian mengalahkan Flyers 5-1. (Foto oleh Len Redkoles/NHLI via Getty Images) NHLI via Getty Images

Tentu saja, ada Andrei Vasilevskiy di gawang. Vasy memenangkan pertandingan ke-350 di Pittsburgh, yang memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi delapan sebelum kekalahan St. Louis. Jonas Johansson juga mengesankan ketika dipanggil.

Intinya adalah Bolts telah menang dengan cara apa pun yang diperlukan. Mereka dapat meningkatkan permainan dan menang besar, atau mereka dapat berhasil dalam pertandingan keras yang dapat menguji tingkat kesabaran.

"Sangat berharga," kata Moser, ketika ditanya tentang kemampuan tim untuk menang terlepas dari bagaimana permainan berjalan atau tidak berjalan. "Itu berarti kami melakukan banyak hal yang benar. Itu memberi Anda banyak kepercayaan diri bahwa Anda siap untuk jenis permainan apa pun yang Anda hadapi."