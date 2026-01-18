Harga DASH Gagal Mencapai $100, Apa Selanjutnya untuk Koin Privasi Ini?

Harga DASH melonjak hampir 130% dalam waktu singkat, memicu ekspektasi pergerakan berkelanjutan di atas $100. Reli tersebut sempat mendorong cryptocurrency yang berfokus pada privasi ini ke angka tiga digit selama perdagangan intraday.

Namun, breakout gagal, dan tekanan jual dengan cepat menyusul, meningkatkan risiko koreksi yang lebih dalam.

Pemegang Dash Telah Menarik Dana

Sentimen pasar sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan sebelum pullback baru-baru ini. Indikator Chaikin Money Flow memberi sinyal divergensi bearish beberapa hari sebelum penurunan. Sementara harga DASH terus membentuk higher highs, CMF mencetak higher lows, menyoroti melemahnya dukungan modal di balik reli tersebut.

Pola ini sering kali mencerminkan aksi harga yang didorong hype daripada kekuatan yang didukung volume. Arus keluar modal meningkat bahkan saat harga naik, menunjukkan distribusi oleh partisipan yang terinformasi.

Ketika momentum tidak memiliki arus masuk yang berkelanjutan, reli cenderung terbalik. DASH kini menghadapi konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut karena tekanan jual meningkat.

Analisis Harga DASH. Sumber: TradingView

Indikator makro semakin mengonfirmasi ekspektasi bearish di antara trader. Data funding rate DASH menunjukkan posisi short mendominasi kontrak long selama hampir seminggu. Ketidakseimbangan ini menunjukkan trader mengantisipasi penurunan dan memposisikan diri sesuai dengan itu sebelum pembalikan baru-baru ini. Akibatnya, bears ini kemungkinan akan mengamati keuntungan yang cukup besar.

Funding negatif yang terus-menerus seperti itu mencerminkan penurunan keyakinan bullish. Saat posisi bearish mendapat validasi, sentimen jangka pendek semakin melemah. Dinamika ini mengurangi minat beli saat penurunan dan meningkatkan momentum penurunan, terutama ketika kondisi pasar yang lebih luas tetap tidak pasti dan selera risiko tetap rendah.

Harga DASH Memiliki Banyak yang Bisa Hilang

Funding Rate DASH. Sumber: Coinglass

DASH rally hampir 130% selama seminggu terakhir, menyentuh $96 selama tinggi intraday Jumat. Altcoin tersebut kemudian turun sekitar 12%, diperdagangkan mendekati $74 pada saat penulisan. Harga saat ini bertahan di atas level retracement Fibonacci 61,8% mendekati $73.

Level ini, sering disebut sebagai lantai dukungan bull market, sangat penting untuk kelanjutan tren. Breakdown akan mengonfirmasi pergeseran menuju struktur bearish. Mengingat indikator yang ada, DASH bisa tergelincir menuju $60. Level Fibonacci 23,6% mendekati $50 kemudian akan menjadi target penurunan berikutnya.

Analisis Harga DASH. Sumber: TradingView

Prospek bearish akan melemah jika DASH rebound dari retracement 61,8%. Penjualan yang berkurang dan keyakinan pemegang yang lebih kuat dapat menstabilkan harga. Pergerakan di atas resistensi $83 akan memberi sinyal kekuatan yang diperbarui, membuka jalan bagi DASH untuk menguji ulang level $100 sekali lagi.