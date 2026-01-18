XRP Siap Menghadapi Lonjakan Permintaan saat Ripple dan UC Berkeley Memperluas Kasus Penggunaan di Dunia Nyata

Kasus investasi jangka panjang XRP mendapat momentum baru saat Ripple dan UC Berkeley memajukan pengembangan tingkat institusional pada XRP Ledger, memindahkan kasus penggunaan dunia nyata dari penelitian akademis menuju penerapan langsung dan memperluas sinyal adopsi perusahaan. Tesis Jangka Panjang XRP Mendapat Dorongan Kuat dari Terobosan Akselerator Ripple dan UC Berkeley Ripple membagikan wawasan pada 16 Jan, menguraikan perluasan […]

