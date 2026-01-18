RUU Senat AS Dapat Membuka Pintu Air Institusional untuk XRP, Solana dan Dogecoin ⋆ ZyCrypto

Advertisement

Rancangan undang-undang penting Senat AS berpotensi mengubah secara signifikan regulasi kripto dengan menempatkan aset utama seperti XRP, Solana, dan Dogecoin pada posisi regulasi yang setara dengan Bitcoin dan Ethereum.

Termasuk dalam rancangan terbaru CLARITY Act dari Komite Perbankan Senat, proposal tersebut menandakan langkah tegas menuju aturan yang lebih jelas dan dapat diprediksi untuk pasar aset digital, yang berpotensi mempercepat adopsi institusional dan kepercayaan pasar.

Dirilis oleh Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott, rancangan undang-undang tersebut menarik garis yang jelas antara aset digital "ancillary" dan "non-ancillary".

Token yang dianggap non-ancillary akan secara resmi dikecualikan dari klasifikasi sekuritas, membebaskan mereka dari aturan pendaftaran dan pengungkapan SEC, menandai terobosan potensial pada salah satu masalah regulasi yang paling lama berlangsung di industri kripto.

Rancangan undang-undang tersebut menetapkan ambang batas yang jelas dan objektif untuk mengklasifikasikan aset digital. Sebuah token akan dianggap "non-ancillary," dan dengan demikian dikecualikan dari status sekuritas, jika pada tanggal 1 Januari 2026, token tersebut berfungsi sebagai aset dasar dari produk yang diperdagangkan di bursa spot (ETP) yang terdaftar di bursa sekuritas nasional AS.

Perlu dicatat, standar ini sejalan dengan preseden regulasi yang sudah diterapkan pada Bitcoin dan Ethereum, yang keduanya mendasari ETP spot AS yang telah disetujui.

Berdasarkan daftar ETP saat ini dan pengajuan regulasi, ketentuan tersebut kemungkinan akan meluas ke aset digital utama seperti XRP, Solana, Litecoin, Hedera, Dogecoin, dan Chainlink. Jika diberlakukan, token-token ini akan menerima status regulasi yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum sejak tanggal efektif undang-undang, memberikan kejelasan dan kepastian yang telah lama ditunggu untuk investor, bursa, dan pelaku pasar institusional.

Mengapa ini penting? Nah, implikasinya sangat besar. Dengan menghilangkan ancaman penegakan hukum sekuritas yang persisten, CLARITY Act dapat mendorong adopsi institusional, memperdalam likuiditas pasar, dan secara signifikan mengurangi ketidakpastian kepatuhan bagi perusahaan kripto yang berbasis di AS.

Yang paling penting, ini akan menandakan pergeseran yang jelas dari pendekatan regulasi-melalui-penegakan SEC menuju kerangka kerja berbasis aturan yang telah lama dicari oleh industri.