Tether Menerbitkan 22,7 Miliar USDT di Tron pada 2025

Poin Utama: Tether mencetak 22,7 miliar USDT di Tron pada tahun 2025.

Pasokan Tether di Tron mencapai 82,4 miliar USDT.

Tron memperoleh 11 juta pemegang USDT baru pada tahun 2025.

Tron dilaporkan menerbitkan 22,7 miliar USDT baru pada tahun lalu, meningkatkan total pasokan menjadi 82,4 miliar, sementara pemegang USDT di Tron meningkat sebanyak 11 juta.

Perluasan pasokan USDT dan pemegang menunjukkan adopsi yang meningkat di Tron, yang berpotensi meningkatkan likuiditas dan aktivitas perdagangan di pasar cryptocurrency.

Peluncuran USDT Besar-besaran Tether di Blockchain Tron

Peran Tron di pasar cryptocurrency telah berkembang dengan penerbitan 22,7 miliar USDT baru di jaringan blockchain-nya pada tahun 2025. Pertumbuhan ini tercermin dari kenaikan menjadi 82,4 miliar USDT dalam total pasokan, seperti yang dipantau oleh Lookonchain. Jaringan ini juga menambahkan 11 juta pemegang USDT baru, menunjukkan minat dan adopsi yang meningkat.

Perkembangan ini dapat menandakan peningkatan likuiditas di platform DeFi, dengan infrastruktur Tron mendukung transaksi bervolume tinggi. Namun, orang dalam tetap berhati-hati terhadap dampak langsung, mencatat potensi dampak likuiditas di pasar token lain, termasuk Bitcoin dan berbagai altcoin.

Respons pasar bervariasi, tanpa pernyataan regulasi yang signifikan dicatat. Pemain kunci seperti Paolo Ardoino dari Tether tetap fokus pada penyesuaian inventaris strategis, mencerminkan sikap yang adaptif. Forum komunitas sebagian besar membahas implikasi pertumbuhan untuk Tron dan prospek memperkuat posisinya di lanskap stablecoin.

Dominasi Tron yang Tumbuh dalam Transaksi USDT

Tahukah Anda? Dominasi Tron dalam menangani USDT sangat besar pada tahun 2025, dengan transfer yang dilaporkan sebesar $7,9 triliun, menggarisbawahi peran kritisnya sebagai lapisan penyelesaian stablecoin.

Per 18 Januari 2026, Tether USDt (USDT) mempertahankan harga $1,00, dengan kapitalisasi pasar yang besar sebesar $186,78 miliar, mewakili dominasi pasar 5,80%. Volume perdagangan 24 jam mengalami penurunan 34,17% menjadi $47,79 miliar. Harga stablecoin menunjukkan pergerakan marjinal selama beberapa bulan terakhir, menurut data CoinMarketCap.

Tether USDt(USDT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan aktivitas USDT Tron yang meningkat dapat menjadi preseden untuk pemanfaatan blockchain lebih lanjut di pasar keuangan. Tren ini menunjukkan narasi potensial yang membentuk tahun 2026, khususnya mengenai adaptasi blockchain di sektor keuangan tradisional.