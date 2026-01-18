Axie Infinity – Inilah yang harus dipertaruhkan trader setelah lonjakan 39% AXS

Pada saat penulisan, Axie Infinity telah mengungguli token gaming lainnya dengan keuntungan 39% selama 24 jam terakhir. Faktanya, altcoin ini telah mencatat keuntungan lebih dari 50% minggu ini saja, setelah mengalami apresiasi sebesar 93% sejak awal tahun.

Selama reli ini, AXS memiliki volume perdagangan tertinggi di sektor ini setelah tiga hari berturut-turut mencapai $100 juta. Volume perdagangan harian melonjak lebih dari 190%, naik menjadi $326 juta menurut CoinMarketCap.

Ini adalah bukti dominasi AXS atas token gaming lainnya. Namun, meskipun kekuatan bullish altcoin ini sejak awal tahun, ia tetap terjebak dalam saluran menurun yang masif. Oleh karena itu, pertanyaannya – Apakah breakout akan segera terjadi?

AXS membidik breakout saluran multi-bulan

Melihat grafik harian AXS mengungkapkan bahwa altcoin ini sedang mendekati resistensi atas dari saluran menurun multi-bulan. Tren turun ini melihat AXS mencapai titik terendah empat tahun pada bulan Desember, sebelum bulls kembali dan memicu lintasan harga yang sedang berlangsung.

Dengan sektor gaming Web3 kembali menjadi perhatian trader, bulls dapat mendorong harga melewati resistensi garis tren menurun. Penembusan dan bertahan di atas $1,50 dapat melihatnya rally lebih dari 200% – Ke sekitar $4,70.

Sumber: AXS/USDT di TradingView

Namun perlu dicatat bahwa bears pasar juga bisa membalas, mencegah bulls dari kemajuan lebih tinggi. Jika itu terjadi, pembalikan tren yang diantisipasi akan dikesampingkan dan kemungkinan, harga akan memperpanjang tren saat ini.

Harga terjepit di antara klaster likuiditas

Klaster likuiditas terkonsentrasi di atas $1,30 hingga $1,60, menurut data dari CoinGlass. Harga AXS rally saat menyerap likuiditas yang berada di atasnya pada grafik.

Pada saat penulisan, sebagian besar klaster terkonsentrasi di atas $1,50. Namun, ada beberapa yang tampaknya terbentuk di bawah level ini juga. Ini menunjukkan bahwa baik bulls maupun bears tetap tertarik pada altcoin ini.

Sumber: CoinGlass

Lonjakan harga altcoin yang berkelanjutan adalah hasil dari short squeeze yang membersihkan order jual yang terbentuk di atas harga. Itu mengimplikasikan mungkin ada risiko retracement yang akan memicu order yang berada di bawah $1,50. Terutama karena likuiditas bertindak sebagai magnet harga.

Apakah krisis pasokan akan terjadi?

Sekarang, AXS telah memangkas pasokan token yang beredar setelah menonaktifkan reward Smooth Love Potion (SLP) dalam mode Origin. Ini telah mengurangi emisi harian sekitar 90%, meningkatkan kemungkinan krisis pasokan.

Di sisi permintaan, komunitas menggarisbawahi kepercayaannya pada AXS setelah memberikan suara untuk treasury-nya melakukan stake 9 juta Ethereum (ETH). Ini dapat diinterpretasikan sebagai eksekusi tingkat institusional yang memperkuat visi jangka panjang token gaming ini.

Jika pasokan token tetap berkurang dan permintaan komunitas meningkat, pembeli asli dapat dengan mudah mendorong harga altcoin ini naik.

Kesimpulan Akhir

AXS telah rally sebesar 93% sejak awal tahun, mengungguli semua token gaming Web3 lainnya.

Axie Infinity kini menghadapi uji penting di sekitar level $1,50.