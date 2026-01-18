SPX6900 Diprediksi Akan Turun ke $0,427242 pada 23 Jan 2026

Penyangkalan: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini merupakan permintaan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

SPX6900 turun -4,13% hari ini terhadap Dolar AS

SPX/BTC menurun sebesar -3,79% hari ini

SPX/ETH menurun sebesar -4,60% hari ini

SPX6900 saat ini diperdagangkan 30,12% di atas prediksi kami pada 23 Jan 2026

SPX6900 naik 22,24% dalam sebulan terakhir dan turun -63,41% sejak 1 tahun yang lalu

Harga SPX6900 $ 0,555920 Prediksi SPX6900 $ 0,427242 (-22,82%) Sentimen Bearish Indeks Fear & Greed 50 (Netral) Level support utama $ 0,552406, $ 0,543633, $ 0,529019 Level resistance utama $ 0,575793, $ 0,590406, $ 0,599179

Harga SPX diperkirakan akan turun sebesar -22,82% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga SPX6900 kami

diperdagangkan pada $ 0,555920 setelah kehilangan -4,13% dalam 24 jam terakhir. Koin ini berkinerja buruk dibandingkan pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto menurun sebesar -2,54% dalam periode waktu yang sama. SPX berkinerja buruk terhadap BTC hari ini dan mencatat kerugian -3,79% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga SPX6900 kami, SPX diperkirakan akan mencapai harga $ 0,427242 pada 23 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -22,82% untuk SPX dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga SPX

Beli/Jual SPX6900

Apa yang terjadi dengan SPX6900 dalam 30 hari terakhir

SPX6900 telah menampilkan tren positif baru-baru ini, karena koin tersebut naik 22,24% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk SPX6900 telah bearish, dengan SPX turun sebesar -44,46% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk SPX6900 telah negatif, karena SPX saat ini menampilkan perubahan harga 1 tahun sebesar -63,41%. Pada hari ini tahun lalu, SPX diperdagangkan pada $ 1,52.

SPX6900 mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 28 Jul 2025, ketika harga SPX mencapai puncak di $ 2,27. Siklus tertinggi SPX saat ini adalah $ 0,747308, sementara siklus terendah berada di $ 0,437310. SPX telah menampilkan volatilitas tinggi baru-baru ini – volatilitas 1 bulan dari koin tersebut berada di 10,59. SPX6900 mencatat 14 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal SPX6900 untuk hari ini – 18 Jan 2026

Sentimen di pasar SPX6900 saat ini Bearish, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Netral. Level support terpenting yang perlu diperhatikan adalah $ 0,552406, $ 0,543633 dan $ 0,529019, sementara $ 0,575793, $ 0,590406 dan $ 0,599179 adalah level resistance utama.

Sentimen Bearish untuk SPX6900

3 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk SPX6900, sementara 25 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 89% indikator mendukung prediksi negatif. Ini menghasilkan sentimen Bearish secara keseluruhan untuk SPX6900.

Pasar kripto saat ini mengalami Netral

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 50 (Netral), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan netral terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang beli.

Moving average & oscillator SPX6900

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal paling penting. Kita akan membahas moving average dan oscillator utama yang akan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana SPX6900 diposisikan di pasar saat ini.

Periode Daily Simple Daily Exponential Weekly Simple Weekly Exponential MA3 $ 0,612965 (SELL) $ 0,604853 (SELL) – – MA5 $ 0,592494 (SELL) $ 0,599685 (SELL) – – MA10 $ 0,568744 (SELL) $ 0,576003 (SELL) – – MA21 $ 0,557842 (SELL) $ 0,556670 (SELL) $ 0,644303 (SELL) $ 0,800759 (SELL) MA50 $ 0,571953 (SELL) $ 0,601150 (SELL) $ 0,831567 (SELL) $ 0,845246 (SELL) MA100 $ 0,705580 (SELL) $ 0,738175 (SELL) $ 0,290137 (BUY) $ 0,372029 (BUY) MA200 $ 1,07 (SELL) $ 0,872836 (SELL) – –

Periode Nilai Tindakan RSI (14) 50,69 NETRAL Stoch RSI (14) 0,00 BUY Stochastic Fast (14) 33,65 NETRAL Commodity Channel Index (20) 66,67 NETRAL Average Directional Index (14) 27,33 SELL Awesome Oscillator (5, 34) 0,05 NETRAL Momentum (10) -0,06 NETRAL MACD (12, 26) 0,00 NETRAL Williams Percent Range (14) -66,35 NETRAL Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 46,04 NETRAL VWMA (10) 0,59 SELL Hull Moving Average (9) 0,60 SELL Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 0,56 NETRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu menginformasikan investor apakah aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk SPX6900 berada di 50,69, menunjukkan bahwa SPX saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan SPX6900 selama 50 hari terakhir. Saat ini, SPX6900 diperdagangkan di atas garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bullish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan SPX selama 200 hari terakhir. SPX sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi SPX6900 ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga SPX6900 adalah Bearish. SPX harus menurun sebesar -22,82% untuk mencapai target $ 0,427242 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar SPX, level support dan resistance utama, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menampilkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga SPX6900 jangka panjang klik di sini.

Penyangkalan: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini merupakan permintaan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.