Membongkar Kekuatan, Kepentingan, dan Pengkhianatan di Balik Clarity Act: Bagaimana Investor Ritel Dapat Melindungi Risiko dan Menghasilkan Uang?

Pada awal 2026, setelah lima tahun pertarungan regulasi dan ratusan kasus penegakan hukum, perhatian pasar cryptocurrency global tertuju pada Capitol Hill di Washington. RUU yang bernama CLARITY ini, awalnya dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi aset digital yang telah lama berada di area abu-abu regulasi, namun pada menit-menit terakhir berubah menjadi pertempuran akhir antara tatanan keuangan lama dan baru.

Hari ini, kami menyelami RUU ratusan halaman ini, bukan untuk mendalami undang-undang hukum, melainkan untuk mengeksplorasi: Mengapa Coinbase, yang sebelumnya mempelopori penerimaan regulasi, "berbalik arah" pada menit terakhir? Dan bagaimana tumpukan ratusan halaman ini akan mengubah dompet Anda, sebagai investor ritel?

Latar Belakang: Akhir dari Hukum Rimba

Sebelum Undang-Undang Clarity, regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat seperti zona tanpa hukum, dengan raksasa teknologi besar berjuang dalam kekacauan.

Perang Sipil Pemegang Ganda: Sebelum CLARITY, AS tidak memiliki kerangka kerja terpadu untuk aset kripto. SEC (Securities and Exchange Commission) ingin mengatur token seperti saham, sementara CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ingin mengaturnya seperti komoditas. Proyek yang terjebak di tengah tidak pernah tahu mana yang akan mengetuk pintu mereka besok.

Ketakutan terhadap "Menggunakan Litigasi sebagai Pengganti Regulasi": Karena kurangnya hukum yang jelas, SEC memilih jalur yang sederhana dan kasar: "ajukan gugatan dulu, lalu buat regulasi." Ripple dan Coinbase keduanya sangat menderita akibat hal ini. Mengambil kasus Ripple sebagai contoh, gugatan ini berlangsung lebih dari tiga tahun, secara langsung mempengaruhi fluktuasi nilai pasar XRP, yang mencapai ratusan miliar dolar, dan menjadi bayangan psikologis atas seluruh industri. Ini secara langsung menyebabkan arus keluar besar-besaran talenta dan modal ke Singapura, Eropa, dan tempat lainnya.

Bank tradisional cemas: Stablecoin menawarkan rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 4,2%, jauh melebihi suku bunga deposito bank tradisional, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi arus keluar deposito bulanan lebih dari $20 miliar. Untuk melindungi "dompet" mereka, kelompok lobi bank sangat membutuhkan undang-undang untuk menghentikan cryptocurrency.

Untuk mengakhiri kekacauan, RUU Clarity yang panjangnya ratusan halaman mencoba mendefinisikan ulang aturan pasar:

1) Mendefinisikan dengan jelas badan pengatur: Aset yang cukup terdesentralisasi dan tidak lagi bergantung pada penerbit tunggal (seperti Bitcoin) diatur oleh CFTC. Aset pada tahap awal dan dengan atribut pembiayaan yang jelas diatur oleh SEC.

2) Mengintegrasikan kerangka kerja stablecoin: Mengecualikan "stablecoin pembayaran yang diizinkan" yang mematuhi GENIUS Act dari definisi sekuritas, dengan perdagangan dan penggunaannya diawasi oleh CFTC/SEC, dan penerbitan serta persyaratan cadangan mengacu pada GENIUS Act.

Mengakhiri pertikaian regulasi dan memberikan pasar "masa depan yang dapat diprediksi" adalah alasan mengapa perusahaan seperti Coinbase, Ripple, dan Kraken secara terbuka mendukung CLARITY sejak awal.

Hingga versi Senat muncul.

"Pengkhianatan Larut Malam" Si Kepala Botak

Versi awal Undang-Undang Clarity memiliki maksud yang jelas: untuk mendefinisikan ulang aturan melalui tiga pilar—klasifikasi aset, regulasi pendanaan, dan akses stablecoin. Namun, dalam amandemen Senat pada Januari 2026, arah berubah drastis, dan ketentuan menjadi sangat ketat.

Larangan tokenisasi: Rancangan RUU Senat mencakup ketentuan yang secara efektif membatasi tokenisasi langsung dan perdagangan aset keuangan tradisional (seperti saham dan obligasi AS) di blockchain publik. RWA Dikecualikan: RUU tersebut secara eksplisit mengecualikan RWA dari barang digital, yang berarti mereka akan tunduk pada hukum sekuritas yang sangat ketat dan tidak fleksibel dan bahkan mungkin tidak dapat terdaftar di CEX.

Amandemen ini memicu perdebatan sengit di dalam industri, dengan CEO Coinbase Brian secara terbuka menarik dukungannya terhadap RUU tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa RUU yang diubah lebih buruk daripada tidak ada RUU sama sekali. Poin-poin utama penentangan ada tiga:

1. Menghilangkan imbalan stablecoin (konflik kepentingan paling langsung)

Coinbase bermitra dengan Circle, menawarkan pengguna sekitar 3,5% imbalan untuk memegang USDC. Ini telah menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Coinbase. Kelompok lobi bank sangat memperjuangkan hal ini, khawatir deposan akan mengalihkan dana mereka dari bank ke stablecoin yang menghasilkan bunga.

2. Larangan tokenisasi saham AS dan RWA

Coinbase selalu optimis tentang tokenisasi, percaya itu adalah masa depan keuangan. Undang-undang baru, melalui persyaratan pendaftaran yang kompleks, secara efektif melarang perdagangan bebas saham yang ditokenisasi di infrastruktur kripto.

3. Akhir dari DeFi

RUU tersebut mengharuskan hampir semua protokol DeFi untuk mendaftar seperti bank atau broker, memberikan pemerintah akses yang signifikan ke data transaksi DeFi. Brian Armstrong berpendapat bahwa ini melanggar privasi pengguna dan secara teknis tidak praktis.

Bagaimana RUU ini akan mempengaruhi kita?

RUU yang sama dapat memiliki efek yang sangat berbeda pada peserta pasar yang berbeda.

1. Investor ritel: pedang bermata dua

Aspek positif: RUU ini mewajibkan CEX untuk memisahkan dana pelanggan dan disimpan dalam escrow oleh pihak ketiga, sehingga mencegah tragedi seperti FTX terjadi sejak awal.

Faktor negatif: Karena perlindungan amandemen 2026 terhadap bank, investor ritel mungkin kehilangan 3% hingga 5% bunga kepemilikan mereka pada stablecoin CEX. Selain itu, karena pembatasan pada RWA, visi orang biasa membeli saham fraksional (seperti 0,01 saham Tesla) on-chain juga akan hancur. Tentu saja, ini tergantung pada apakah aset dan wilayah CEX berada di bawah yurisdiksi undang-undang.

2. Institusi: Dividen Kepatuhan

Bagi institusi, ini lebih seperti tiket kepatuhan yang telah lama ditunggu. Kepastian hukum adalah prasyarat bagi raksasa seperti Goldman Sachs dan BlackRock untuk memasuki pasar.

Setelah batas yurisdiksi antara SEC dan CFTC diperjelas, miliaran dolar dana institusional akan dialokasikan secara patuh ke komoditas digital selain Bitcoin dan Ethereum, yang pasti akan memicu gelombang aplikasi untuk ETF spot altcoin.

3. Pemilik Proyek: Ada yang Gembira, Ada yang Sedih

Proyek yang didefinisikan sebagai barang digital dengan demikian dibebaskan dari pengawasan SEC; yang didefinisikan sebagai sekuritas menghadapi kewajiban pelaporan kepatuhan dan pembatasan pembiayaan yang sangat berat.

Selain itu, RUU tersebut mewajibkan periode lock-up untuk token tim inti, secara efektif membatasi kebiasaan buruk dump token saat pembukaan.

Untungnya, RUU tersebut secara eksplisit melindungi pengembang non-kustodian. Jika Anda hanya menulis kode dan merilis lisensi open-source tanpa menangani dana pelanggan, Anda tidak akan dianggap sebagai money transmitter, yang melindungi inovasi teknis murni pada tingkat lisensi.

Perdebatan di seluruh industri: Konsensus atau perpecahan?

Biteye telah menyusun posisi KOL industri dan tim proyek tentang RUU revisi terbaru.

Panduan Lindung Nilai dan Menghasilkan Keuntungan Investor Ritel: 2026

Upacara inisiasi, awal baru. Melihat kembali seluruh proses evolusi RUU CLARITY, pada dasarnya adalah "upacara inisiasi" untuk industri kripto. Ini menandai lompatan resmi cryptocurrency dari pinggiran ke panggung utama keuangan global.

Kejelasan regulasi itu sendiri adalah infrastruktur yang paling penting. Bagi investor ritel, memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru ini adalah kunci untuk melindungi dan mengembangkan aset mereka di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah tiga rencana aksi yang realistis dan dapat ditindaklanjuti untuk Anda.

1. Menilai ulang portofolio dan beralih ke aset "barang digital".

Untuk kepemilikan aset kripto, disarankan untuk meningkatkan bobot alokasi aset yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai "komoditas digital" (seperti Bitcoin dan Ethereum) dan token blue-chip yang mapan dalam ekosistem mereka. Aset-aset ini pada awalnya akan melihat arus masuk patuh skala besar dari institusi tradisional karena pengurangan ketidakpastian regulasi, dan ETF spot mereka serta produk lainnya akan lebih mudah disetujui, sehingga memberikan dukungan harga yang kuat. Sebaliknya, kehati-hatian ekstrem diperlukan dengan token yang baru diterbitkan yang jelas mungkin diklasifikasikan sebagai "sekuritas," karena mereka akan menghadapi pengungkapan yang ketat dan pembatasan pembiayaan, dan likuiditas mungkin mengering.

2. Konfigurasikan ulang strategi stablecoin dan jelajahi solusi penghasil imbal hasil alternatif.

Jika pengguna berada di wilayah yang diatur oleh Clarity (seperti Amerika Serikat), undang-undang mungkin membatasi bursa terpusat (CEX) dari menawarkan imbalan stablecoin 3% hingga 5%. Jika undang-undang diterapkan dan menyebabkan bursa yang patuh menawarkan bunga nol, pengguna harus mempertimbangkan untuk mentransfer dana ke protokol DeFi on-chain non-kustodian. Meskipun undang-undang memperkuat regulasi DeFi, selama protokol itu sendiri tahan sensor, imbal hasil aslinya dapat berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman.

3. Berhati-hatilah dalam sektor RWA dan waspadai jebakan likuiditas.

Mengingat sikap Senat yang sangat ketat terhadap RWA (Real-World Assets), yang bahkan mungkin melarang pencatatan mereka di bursa terpusat (CEX), jika Anda saat ini memegang sejumlah besar saham atau obligasi AS yang ditokenisasi, waspadalah terhadap risiko penipisan likuiditas. Selain itu, sebelum RUU diselesaikan, hindari berpartisipasi secara membabi buta dalam produk keuangan tradisional yang ditokenisasi yang memerlukan kepatuhan tinggi dan verifikasi Know Your Customer (KYC), karena produk-produk ini paling rentan dipaksa untuk ditutup karena perubahan kebijakan.