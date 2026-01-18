BTC Menyempit Mendekati $98K saat Perdagangan Spot Melonjak dan Memudar

Bitcoin Menghadapi Resistensi Mendekati $98.000 Setelah Upaya Rally

Upaya Bitcoin baru-baru ini untuk naik menuju angka $100.000 menghadapi tekanan jual yang signifikan, menyebabkan penarikan kembali di bawah $95.000 pada hari Jumat. Rally tersebut tampaknya didorong oleh aktivitas pembelian yang intens di awal minggu, namun indikator utama menunjukkan memudarnya antusiasme di kalangan investor. Kegagalan harga untuk mempertahankan level yang lebih tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan momentum bullish saat ini dan potensi koreksi yang lebih dalam.

Poin-Poin Penting

Rally Bitcoin didorong oleh pembelian agresif, namun momentum ke atas tidak berlanjut.

Momentum permintaan spot melemah, dibuktikan oleh penurunan indeks premium Bitcoin Coinbase.

Pengambilan keuntungan oleh pemegang jangka pendek meningkat mendekati titik tertinggi baru-baru ini, dengan lebih dari 40.000 BTC dilikuidasi pada hari Kamis.

Sinyal pasar menunjukkan trader berhati-hati di tengah indikator teknikal yang berbeda dan leverage yang memudar.

Analisis Pasar

Koreksi tersebut bertepatan dengan pergeseran signifikan dalam indeks premium Bitcoin Coinbase, yang sempat berubah positif mendekati titik tertinggi lokal, menunjukkan pembelian tahap akhir dari partisipan pasar yang lebih besar. Namun, terlepas dari kenaikan ini, Bitcoin gagal menembus level resistensi $98.000, mengisyaratkan permintaan yang lebih luas yang terbatas. Sementara itu, cumulative volume delta (CVD) Bitcoin—metrik yang mengukur aliran trading bersih—terus menunjukkan titik tertinggi yang lebih tinggi, menunjukkan tekanan pembelian yang persisten. Namun, harga membentuk tinggi yang lebih rendah, menandakan divergensi yang sering mendahului pembalikan.

Rasio bid-ask menunjukkan tekanan jual yang berkelanjutan, dengan order jual melampaui bid sepanjang rally. Situasi ini menyiratkan bahwa pergerakan ke atas didukung terutama oleh pengangkatan penawaran daripada penciptaan permintaan yang sesungguhnya. Setelah peristiwa likuidasi cepat yang mengurangi open interest, trader tampak ragu untuk masuk kembali ke posisi long, semakin meredam momentum ke atas.

Perusahaan analisis pasar Material Indicators menyoroti bahwa sinyal bearish mendapat kekuatan pada chart harian, memperingatkan bahwa kehilangan garis tren kritis dapat membuka jalan untuk pengujian support yang lebih signifikan. Namun, kembalinya harga di atas $97.000 kemungkinan akan membatalkan pandangan bearish baru-baru ini dan membangun kembali kontrol bullish.

Pengambilan Keuntungan dan Perilaku Pemegang Jangka Pendek

Pengambilan keuntungan di kalangan pemegang jangka pendek meningkat di sekitar titik tertinggi baru-baru ini. Khususnya, pada hari Kamis, setelah Bitcoin naik melewati $97.000, lebih dari 40.000 BTC dipindahkan ke exchange dalam keuntungan, menunjukkan trader mengunci keuntungan daripada mengakumulasi posisi baru. Meskipun diskon pemegang jangka pendek menyempit—membaik dari -22% menjadi -4%—harga cryptocurrency tetap sedikit di bawah titik impas mereka sekitar $98.300. Perilaku ini menekankan sikap hati-hati, dengan trader memprioritaskan pelestarian modal hingga konfirmasi ke atas yang lebih jelas muncul.

Secara keseluruhan, lingkungan saat ini mencerminkan pasar yang sedang dalam jeda yang hati-hati, dengan sinyal teknikal memperingatkan risiko penurunan potensial jika level kunci tidak diklaim kembali. Investor disarankan untuk memantau perkembangan teknikal dengan cermat saat Bitcoin menavigasi titik kritis ini.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai BTC Menyempit Mendekati $98K saat Trading Spot Melonjak dan Memudar di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.