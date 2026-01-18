BursaDEX+
Arus Keluar Whale Dogecoin Senilai $500 Juta – Sebuah Kebetulan atau Pelarian Uang Pintar?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 12:05
DOGE
DOGE$0.13711-0.52%
Smart Blockchain
SMART$0.00513+0.92%
Capverse
CAP$0.12968-3.05%

Sektor memecoin sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat "spekulatif"nya. 

Setelah memulai tahun 2026 dengan kuat dengan kenaikan kapitalisasi pasar sekitar $10 miliar, sektor ini sudah mengembalikan sekitar 85% dari keuntungan tersebut dalam waktu kurang dari seminggu. Ini menyoroti pola klasik "risiko tinggi, imbalan tinggi" dari aset-aset ini.

Secara alami, Dogecoin [DOGE] tidak luput dari hal ini. Faktanya, harganya turun 14% dari tertinggi tahunan $0,15, kehilangan $5 miliar dalam kapitalisasi pasar. Ini menimbulkan pertanyaan – Apakah penurunan DOGE hanya bagian dari penarikan pasar yang lebih luas?

Sumber: TradingView (DOGE/USDT)

Melihat teknikalnya, ada divergensi yang jelas. 

Khususnya, level $0,15 menonjol sebagai resistensi kuat. Sejak kehilangannya kembali pada pertengahan November 2025, DOGE telah mencoba dan gagal menembus empat kali, dengan upaya terbaru terjadi hanya 10 hari yang lalu.

Setelah itu, memecoin ini mengalami enam hari berturut-turut candle merah, turun hampir 15%. Di sisi lain, DOGE rebound dengan cepat, naik sekitar 9%. Jadi, pertanyaan besarnya adalah – Apakah ini membuat $0,13 menjadi level support yang dapat diandalkan?

Arus keluar DOGE $500 juta memicu uji keyakinan

Posisi Dogecoin saat ini sedang menguji smart money. 

Sebelumnya, pada 14 Januari, DOGE menguji level $0,15, hanya untuk kembali turun 7% ke $0,13. Secara teknis, jika smart money masuk dengan strategi klasik "buy the dip", ini bisa menentukan pergerakan Dogecoin selanjutnya.

Namun, data dari WhaleAlerts menunjukkan sebaliknya. Secara khusus, tracker menandai sebuah wallet yang mentransfer 500 juta koin DOGE ke Binance, dengan jelas menunjukkan kurangnya keyakinan dalam breakout dari kondisi sideways.

Sumber: X

Lebih penting lagi, ini juga menyoroti potensi feedback loop. 

Seperti yang ditunjukkan AMBCrypto, DOGE belum breakout dari aksi harga sideways-nya sejak pertengahan November, meskipun rally awal Januari yang mendorongnya naik 20%. Namun, kegagalan untuk menembus resistensi tetap menjadi kekhawatiran utama.

Dalam konteks ini, arus keluar whale baru-baru ini tidak terlihat seperti "kebetulan."

Sebaliknya, dengan whale menjual di dekat resistensi kunci dan DOGE bergerak naik turun dalam aksi harga yang choppy, ini adalah loop buku teks di mana smart money memanfaatkan FUD pasar, menjaga harga tetap terperangkap. Oleh karena itu, breakout tidak akan mungkin terjadi kecuali pembeli masuk dengan keyakinan.

Pemikiran Akhir

  • Meskipun ada kenaikan awal Januari, DOGE berulang kali gagal menembus $0,15.
  • Arus keluar $500 juta ke Binance menyoroti smart money yang mengambil keuntungan dari FUD pasar.
Selanjutnya: Axie Infinity – Inilah yang harus dipertaruhkan trader setelah kenaikan 39% AXS

Sumber: https://ambcrypto.com/dogecoin-is-latest-episode-of-500m-whale-outflows-a-coincidence-or-smart-money-exit/

