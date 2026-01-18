BursaDEX+
Spekulasi muncul terkait pencatatan aset rantai non-native Solana di tengah kurangnya konfirmasi resmi.Spekulasi muncul terkait pencatatan aset rantai non-native Solana di tengah kurangnya konfirmasi resmi.

Spekulasi tentang Listing Aset Chain Non-Native Solana

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/18 12:09
Poin Utama:
  • Spekulasi tentang listing aset baru Solana tanpa bukti.
  • Tidak ada konfirmasi resmi tentang listing aset non-native.
  • Tidak ada dampak pada cryptocurrency terkait seperti ETH atau BTC.
Tidak ada sumber primer yang mendukung klaim bahwa Solana melisting Football Fun, Lighter, dan aset terkait StarkNe dalam 24 jam terakhir.

Kurangnya bukti menimbulkan pertanyaan tentang listing aset non-native di Solana, yang tidak mencerminkan dampak pada Ethereum, Bitcoin, atau cryptocurrency terkait selama periode yang ditentukan.

Spekulasi mengelilingi potensi listing beberapa aset chain non-native di Solana. Ini termasuk Football Fun (FUN) dan Lighter (LIT), namun tidak ada sumber resmi yang mengonfirmasi perkembangan ini.

Klaim yang belum terverifikasi menunjukkan bahwa Solana dengan cepat memasukkan aset-aset ini. Namun, tidak ada pemimpin proyek atau organisasi yang dikenal mengumumkan listing ini.

Ada kekurangan signifikan data yang dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap pasar. Cryptocurrency seperti Ethereum (ETH) dan Bitcoin (BTC) tidak menunjukkan perubahan besar.

Laporan yang belum dikonfirmasi telah menyoroti ketiadaan pergeseran besar. Tidak ada perubahan yang dapat diverifikasi terhadap pemangku kepentingan atau sentimen komunitas.

Ketiadaan laporan resmi telah membuat komunitas mempertanyakan legitimasi listing ini.

"Tampaknya Anda telah menguraikan pencarian komprehensif untuk kutipan terkait listing terbaru aset tertentu di Solana, dan temuan menunjukkan kurangnya sumber primer atau komentar relevan tentang topik tersebut. Mengingat kriteria dan batasan Anda, tidak ada kutipan yang dikonfirmasi untuk diberikan dalam format yang diminta terkait listing baru ini."

Implikasi finansial tetap tidak pasti tanpa data yang dapat dipercaya. Sementara itu, tren historis tidak memberikan preseden untuk peristiwa serupa yang berdampak pada token tata kelola atau aset Layer 1 di Solana.

