Paus Bitcoin Menjual Setelah Menyimpan 12 Tahun di Tengah Pergeseran Sentimen Pasar

Poin Utama: Paus Bitcoin menjual 500 BTC, mengalihkan perhatian pasar.

Sentimen pasar sekarang ditandai sebagai "Netral."

Donasi menyoroti dukungan berkelanjutan untuk investigasi blockchain.

Pada 18 Januari, pasar cryptocurrency beralih ke sentimen netral dengan pembacaan Fear and Greed Index 49, naik dari 'Fear' minggu lalu dan 'Extreme Fear' bulan lalu.

Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan pasar yang semakin meningkat, berpotensi menstabilkan volume perdagangan dan volatilitas, sementara transaksi individu yang menonjol dan debat kebijakan terus mempengaruhi sektor ini.

500 BTC Terjual saat Fear and Greed Mencapai 49

Penjualan 500 Bitcoin oleh pemegang jangka panjang menandai pergerakan likuiditas yang signifikan. Aktivitas ini bertepatan dengan kembalinya komunitas kripto ke sentimen netral setelah periode sebelumnya yang didominasi oleh ketakutan. Indeks, di angka 49, menekankan iklim emosional yang stabil di antara para trader kripto.

Reaksi pasar mencerminkan koreksi sentimen yang lebih luas, berpotensi mempengaruhi pola perdagangan. Meskipun tidak ada bukti langsung dari volatilitas segera, pergerakan seperti itu sering menjadi pertanda pergeseran harga.

Selama periode ini, Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengklarifikasi ketidakakuratan tentang sikap Gedung Putih terhadap inisiatif legislatif, menegaskan pendekatan pemerintah yang positif terhadap regulasi kripto. "Klaim dalam laporan tersebut tidak akurat. Dia menekankan bahwa Gedung Putih telah sangat proaktif dalam hal ini."

Patrick Witt, Kepala Cryptocurrency Gedung Putih, menyebutkan diskusi kebijakan yang sedang berlangsung, menunjukkan minat pemerintah di tengah tantangan hukum yang kompleks.

Fluktuasi Harga Bitcoin di Tengah Pergerakan Paus Historis

Tahukah Anda? Penjualan 500 BTC oleh paus tersebut terjadi tepat 12 tahun setelah investasi awal, menunjukkan bagaimana sentimen dan tren pasar dapat menghasilkan realisasi keuntungan jangka panjang yang signifikan.

Bitcoin, saat ini dihargai $95.157,25, memiliki kapitalisasi pasar $1,90 triliun dengan volume 24 jam $16,58 miliar, menunjukkan penurunan 40,88% dalam aktivitas perdagangan. Dengan kenaikan harga 7 hari sebesar 5,09% dan koreksi terbaru -0,09% dalam 24 jam terakhir, seperti yang dilaporkan oleh CoinMarketCap, cryptocurrency ini terus menunjukkan fluktuasi yang terkait dengan sentimen investor yang lebih luas dan kondisi pasar.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 06:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa tren pasar saat ini, termasuk diskusi cadangan strategis Bitcoin oleh pemerintah AS dan sikap progresif terhadap regulasi kripto, dapat menyebabkan peningkatan minat institusional dan menentukan lanskap masa depan untuk aset kripto.