ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $479 juta minggu ini, dengan ETHA milik BlackRock memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $219 juta.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $479 juta minggu ini (12 hingga 16 Januari, Waktu Bagian Timur).

ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih terbesar minggu ini adalah BlackRock ETF ETHA, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $219 juta. Total arus masuk bersih historis ETHA telah mencapai $12,94 miliar. Disusul oleh Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH), dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $123 juta. Total arus masuk bersih historis ETH telah mencapai $1,63 miliar.

Hingga saat berita ini diterbitkan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah $20,42 miliar, rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Ethereum) adalah 5,14%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai $12,91 miliar.