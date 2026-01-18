Bullish yang Didukung Peter Thiel Ajukan IPO AS saat Listing Kripto Melonjak

Bullish dilaporkan telah mengajukan dokumen IPO rahasia kepada SEC, dengan Jefferies sebagai penjamin emisi utama.

Kinerja IPO spektakuler Circle telah mendorong lebih banyak perusahaan kripto untuk mengejar listing di AS.

Listing token exchange kripto terus mengungguli Bitcoin, Ether, dan indeks saham utama dalam hal ROI.

Bullish, platform perdagangan cryptocurrency yang didukung oleh investor miliarder Peter Thiel, telah mengajukan penawaran rahasia untuk rencana penawaran umum perdana kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menurut sumber yang dikutip oleh Financial Times. Ini berarti platform perdagangan utama kedua untuk cryptocurrency berencana untuk listing di pasar saham seiring meningkatnya minat investor terhadap infrastruktur digital.

Menurut laporan, penjamin emisi utama untuk kesepakatan ini adalah bank investasi Jefferies, yang merupakan bank berbasis AS. Bullish belum memberikan komentar apa pun mengenai masalah ini, sehingga belum ada konfirmasi tentang jadwal waktu dan valuasi.

Meskipun demikian, pengajuan anonim ini menempatkan Bullish dalam daftar perusahaan kripto yang terus bertambah yang mengantri untuk listing publik dalam lingkungan pasar yang tampaknya jauh lebih ramah dibandingkan siklus IPO terakhir. Trader dan institusi kembali tertarik dengan ide investasi kripto, sementara lingkungan regulasi di AS menjadi lebih konstruktif di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Bullish mencoba lagi untuk masuk ke pasar publik

Bullish pernah mencoba jalur ini sebelumnya. Pada tahun 2021, exchange tersebut mencoba go public melalui merger SPAC, tetapi rencana tersebut gagal karena kondisi makro menjadi tidak menguntungkan. Suku bunga melonjak, aset berisiko kehilangan momentum, dan pasar kripto memasuki penurunan yang berkepanjangan. Lingkungan tersebut membunuh banyak listing pertumbuhan, terutama yang terkait dengan aset digital.

Sekarang situasinya terlihat berbeda. Pasar publik telah menyambut nama-nama kripto baru, dan penerbit memandang tahun 2026 sebagai jendela untuk mengumpulkan modal sebelum ketidakpastian politik meningkat lagi. Bullish juga memasuki perlombaan ini dengan tim kepemimpinan yang dapat berbicara langsung dengan keuangan institusional.

Exchange ini dipimpin oleh CEO Tom Farley, mantan presiden NYSE Group, yang memberikan Bullish perpaduan langka antara operasi kripto-native dan keahlian exchange tradisional. Sementara itu, dukungan Thiel menambah kredibilitas jangka panjang dalam ekosistem teknologi dan venture. Thiel telah mendukung Bitcoin sejak awal dan sebelumnya menyumbang untuk kampanye Trump 2016, yang memperkuat narasi bahwa angin kebijakan yang menguntungkan mungkin akan bertahan.

Kemenangan IPO kripto baru-baru ini membangun momentum

Pengajuan Bullish yang dilaporkan mengikuti beberapa langkah menarik di seluruh sektor. Circle, penerbit USDC, mengumpulkan $1,1 miliar dalam debut publiknya minggu lalu dan mencatat keuntungan hari pertama yang mencuri perhatian sebesar 167%, menurut laporan. Kinerja tersebut telah mendorong perusahaan kripto lainnya untuk mempercepat rencana listing mereka sendiri.

Pada 6 Juni, Gemini, yang didirikan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss, juga dilaporkan mengajukan secara rahasia untuk listing di AS. Selain itu, platform perdagangan sosial eToro debut di Nasdaq pada 14 Mei dengan simbol ticker ETOR, setelah mengajukan dokumen rahasia dan menunjuk Goldman Sachs untuk membimbing proses tersebut.

Bersama-sama, kesepakatan ini menunjukkan tren yang jelas: perusahaan kripto sekarang menginginkan legitimasi pasar publik, terutama karena regulasi AS menjadi lebih jelas dan adopsi institusional menjadi lebih terstruktur.

Listing exchange kripto masih mengungguli tolok ukur saham

Meskipun gelombang IPO yang diperbarui, tren kinerja terpisah terus menonjol. Data menunjukkan bahwa listing token kripto di exchange utama telah memberikan imbal hasil jangka pendek yang lebih kuat daripada banyak tolok ukur pasar tradisional.

Laporan CoinMarketCap yang dibagikan pada 3 April menemukan bahwa rata-rata ROI listing exchange kripto melebihi 80% selama 180 hari sebelum 2 Maret 2025, mengalahkan indeks saham utama dan aset kripto berkapitalisasi besar. Laporan tersebut juga mengatakan 68% listing kripto memberikan ROI positif, melampaui NYSE sebesar 54% dan Nasdaq sebesar 51%.

Kesenjangan kinerja tersebut membantu menjelaskan mengapa trader dan perusahaan terus memperlakukan pasar token sebagai mesin pembentukan modal yang bergerak lebih cepat daripada ekuitas tradisional.

Jika Bullish menyelesaikan IPO-nya, perusahaan akan memasuki pasar publik pada saat infrastruktur keuangan kripto berubah menjadi kategori investasi mainstream sementara listing token terus memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pasar lama.

