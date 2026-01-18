Hakim Federal Memerintahkan Sidang Juri dalam Kasus Musk vs. OpenAI

Poin-Poin Penting: Hakim federal memerintahkan persidangan juri dalam gugatan $134 miliar Musk.

Musk mengklaim pengayaan tidak adil oleh OpenAI dan Microsoft.

Transisi OpenAI menjadi entitas berorientasi laba dipersengketakan oleh Musk.

Seorang hakim federal di California telah menolak permintaan OpenAI dan Microsoft untuk menolak gugatan Elon Musk yang menuntut hingga $1,34 triliun dalam ganti rugi 'pengayaan tidak adil'.

Kasus ini menyoroti ketegangan berkelanjutan antara motif keuntungan dan misi nirlaba asli dalam pengembangan AI, menggarisbawahi potensi konflik keuangan dan etika yang memengaruhi pemangku kepentingan industri dan lintasan inovasi.

Juri akan Memutuskan Nasib dalam Pertarungan Hukum $134 miliar Musk

Proses hukum yang melibatkan gugatan Elon Musk terhadap OpenAI dan Microsoft akan segera berlanjut ke persidangan. Seorang hakim federal di California memutuskan mendukung klaim Musk, mewajibkan pemeriksaan lebih lanjut oleh juri pada bulan April. Tim hukum Musk mencari kompensasi total hingga formatNumber(1,34 triliun, 2), dengan alasan pengayaan tidak adil dari pendanaan awal dan kontribusinya.

Musk berpendapat bahwa OpenAI menyimpang dari tujuan altruistik awalnya, kini berfungsi sebagai entitas berorientasi laba dengan hubungan erat dengan Microsoft. Valuasi OpenAI dilaporkan mencapai formatNumber(500 miliar, 2), dan Musk bertujuan untuk merebut kembali bagian proporsional dari investasi dan bantuan strategis sebelumnya.

Industri merespons dengan sinyal beragam, karena OpenAI tetap teguh dalam pembelaannya. Pengajuan pengadilan menyebut gugatan Musk "tidak berdasar" dan mengantisipasi validasi pengadilan atas sikap mereka. Microsoft dan OpenAI menantang perhitungan kompensasi, mempersoalkan kredibilitas klaim Musk.

Gugatan Musk Memicu Pengawasan Pendanaan AI

Tahukah Anda? Kekusutan hukum saat ini antara Musk dan OpenAI muncul dalam kontras yang mencolok dengan fondasi bersama mereka, yang awalnya didirikan dengan komitmen teguh untuk mendemokratisasi penelitian kecerdasan buatan.

Peneliti CoinCu menyarankan bahwa gugatan Musk dapat mendorong evaluasi ulang praktik keuangan dalam startup AI. Seiring litigasi berlanjut, perusahaan mungkin menghadapi pengawasan lebih tinggi atas sumber pendanaan dan pilihan manajemen, memengaruhi lanskap regulasi yang lebih luas dan kepercayaan investor.