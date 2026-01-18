BursaDEX+
Poin Utama: Hakim federal memerintahkan persidangan juri dalam kasus Musk senilai $134 miliar

Hakim Federal Memerintahkan Sidang Juri dalam Kasus Musk vs. OpenAI

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 15:42
Poin-Poin Penting:
  • Hakim federal memerintahkan persidangan juri dalam gugatan $134 miliar Musk.
  • Musk mengklaim pengayaan tidak adil oleh OpenAI dan Microsoft.
  • Transisi OpenAI menjadi entitas berorientasi laba dipersengketakan oleh Musk.

Seorang hakim federal di California telah menolak permintaan OpenAI dan Microsoft untuk menolak gugatan Elon Musk yang menuntut hingga $1,34 triliun dalam ganti rugi 'pengayaan tidak adil'.

Kasus ini menyoroti ketegangan berkelanjutan antara motif keuntungan dan misi nirlaba asli dalam pengembangan AI, menggarisbawahi potensi konflik keuangan dan etika yang memengaruhi pemangku kepentingan industri dan lintasan inovasi.

Juri akan Memutuskan Nasib dalam Pertarungan Hukum $134 miliar Musk

Proses hukum yang melibatkan gugatan Elon Musk terhadap OpenAI dan Microsoft akan segera berlanjut ke persidangan. Seorang hakim federal di California memutuskan mendukung klaim Musk, mewajibkan pemeriksaan lebih lanjut oleh juri pada bulan April. Tim hukum Musk mencari kompensasi total hingga formatNumber(1,34 triliun, 2), dengan alasan pengayaan tidak adil dari pendanaan awal dan kontribusinya.

Musk berpendapat bahwa OpenAI menyimpang dari tujuan altruistik awalnya, kini berfungsi sebagai entitas berorientasi laba dengan hubungan erat dengan Microsoft. Valuasi OpenAI dilaporkan mencapai formatNumber(500 miliar, 2), dan Musk bertujuan untuk merebut kembali bagian proporsional dari investasi dan bantuan strategis sebelumnya.

Industri merespons dengan sinyal beragam, karena OpenAI tetap teguh dalam pembelaannya. Pengajuan pengadilan menyebut gugatan Musk "tidak berdasar" dan mengantisipasi validasi pengadilan atas sikap mereka. Microsoft dan OpenAI menantang perhitungan kompensasi, mempersoalkan kredibilitas klaim Musk.

Gugatan Musk Memicu Pengawasan Pendanaan AI

Tahukah Anda? Kekusutan hukum saat ini antara Musk dan OpenAI muncul dalam kontras yang mencolok dengan fondasi bersama mereka, yang awalnya didirikan dengan komitmen teguh untuk mendemokratisasi penelitian kecerdasan buatan.

Data CoinMarketCap per 07:38 UTC pada 18 Januari 2026, menempatkan harga Bitcoin saat ini di formatNumber(95008,28, 2), dengan kapitalisasi pasarnya mencapai formatNumber(1,90 triliun, 2). Volume perdagangan 24 jam Bitcoin turun 39,70%, dengan harga turun 10,56% dalam periode ini.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:38 UTC pada 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Peneliti CoinCu menyarankan bahwa gugatan Musk dapat mendorong evaluasi ulang praktik keuangan dalam startup AI. Seiring litigasi berlanjut, perusahaan mungkin menghadapi pengawasan lebih tinggi atas sumber pendanaan dan pilihan manajemen, memengaruhi lanskap regulasi yang lebih luas dan kepercayaan investor.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/federal-court-orders-musk-openai-trial/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

