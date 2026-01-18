Hodler's Digest, 11 – 17 Januari – Cointelegraph Magazine

Berita Utama Minggu Ini

Michael Saylor menolak kritik terhadap perusahaan treasury Bitcoin

Ketua Strategy Michael Saylor membela perusahaan treasury Bitcoin dari kritik selama penampilan terbarunya di podcast What Bitcoin Did.

Menanggapi pertanyaan tentang perusahaan kecil yang menerbitkan ekuitas atau utang untuk membeli Bitcoin, Saylor mengatakan keputusan tersebut pada akhirnya bermuara pada alokasi modal, dengan alasan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas lebih baik mengalokasikannya ke Bitcoin daripada menyimpannya di obligasi atau mengembalikannya kepada pemegang saham.

Dia membandingkan strategi treasury perusahaan dengan investasi individu, dengan alasan bahwa tingkat kepemilikan bervariasi tetapi keputusan mendasar untuk memegang BTC adalah rasional terlepas dari ukuran perusahaan atau model bisnis.

Saylor juga menolak gagasan bahwa perusahaan yang tidak menguntungkan harus dikritik secara khusus, dengan alasan bahwa kepemilikan Bitcoin dapat membantu mengimbangi hasil operasi yang lemah.

CEO Goldman Sachs mengatakan CLARITY Act 'masih panjang jalannya'

David Solomon, CEO raksasa perbankan Goldman Sachs, telah memberikan pendapat tentang legislasi struktur pasar aset digital yang tertunda, yang tindakannya baru-baru ini ditunda oleh Komite Perbankan Senat AS.

Dalam panggilan pendapatan hari Kamis yang membahas hasil kuartal keempat perusahaan untuk 2025, Solomon mengatakan banyak orang di Goldman Sachs "sangat fokus" pada masalah termasuk Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act di Kongres AS karena dampak potensialnya terhadap tokenisasi dan stablecoin.

Markup undang-undang yang dijadwalkan pada hari Kamis ditunda setelah Coinbase mengatakan tidak akan lagi mendukung undang-undang seperti yang tertulis. Dalam sesi markup, komite kongres memperdebatkan undang-undang dan mengusulkan amandemen sambil mempertimbangkan apakah harus dilanjutkan ke ruang penuh untuk pemungutan suara.

Anggota parlemen AS menekan SEC atas kasus penegakan Justin Sun yang dihentikan

Tiga Demokrat di House of Representatives meminta Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) AS Paul Atkins untuk memberikan informasi terkait dengan penutupan investigasi agensi, pemberhentian tindakan penegakan hukum, atau penghentian kasus melalui penangguhan yang diperpanjang dalam "setidaknya selusin kasus terkait kripto," termasuk pendiri Tron Justin Sun.

Dalam surat hari Kamis kepada Atkins, Perwakilan Maxine Waters, Brad Sherman dan Sean Casten mempertanyakan "prioritas dan efektivitas" SEC mengingat pemberhentian kasus terkait kripto. Para anggota parlemen menulis bahwa agensi telah "secara terbuka dan terang-terangan memberhentikan sebagian besar kasus penegakan kripto," termasuk kasus yang melibatkan bursa kripto Binance, Coinbase dan Kraken.

Zcash Foundation mengatakan SEC menutup penyelidikan 2023 terhadap koin privasi

Yayasan di balik Zcash mengatakan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) AS tidak akan melanjutkan tindakan penegakan hukum terhadap koin privasi setelah berakhirnya investigasi yang diluncurkan pada 2023.

Dalam pemberitahuan hari Rabu, Zcash Foundation mengatakan SEC "menyimpulkan peninjauan" atas "masalah penawaran aset kripto tertentu" dan tidak akan merekomendasikan tindakan penegakan hukum atau perubahan. Menurut yayasan, penyelidikan regulasi dimulai pada Agustus 2023 setelah menerima somasi dari SEC.

"Hasil ini mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi dan kepatuhan dengan persyaratan regulasi yang berlaku," kata yayasan. "Zcash Foundation tetap fokus pada pengembangan infrastruktur keuangan yang menjaga privasi untuk kepentingan publik."

Kebangkitan kripto 2026 bergantung pada tiga hasil, kata Wintermute

Tahun lalu terbukti mengecewakan bagi banyak investor cryptocurrency, karena siklus empat tahun tradisional Bitcoin memberikan reli yang redup yang gagal menyebar ke pasar altcoin yang lebih luas. Menurut pembuat pasar kripto Wintermute, pergeseran tersebut mencerminkan perubahan struktural daripada jeda sementara, meninggalkan pemulihan apa pun di 2026 bergantung pada beberapa faktor yang tidak pasti.

Dalam tinjauan pasar OTC aset digital, Wintermute mengatakan pola "daur ulang" pasar yang sudah lama ada, di mana keuntungan Bitcoin mengalir ke altcoin dan memicu reli yang diperpanjang dan didorong oleh narasi, hancur pada 2025.

Sebaliknya, likuiditas terkonsentrasi dalam kelompok kecil aset berkapitalisasi besar, yang sebagian besar didorong oleh dana yang diperdagangkan di bursa dan arus masuk institusional. Hasilnya adalah luasnya pasar yang lebih sempit dan divergensi kinerja yang lebih tajam, menunjukkan bahwa modal menjadi lebih selektif daripada berputar secara luas di seluruh pasar.

Kutipan Paling Berkesan

"Kami telah menerima konfirmasi dari DOJ bahwa aset digital yang disita oleh Samourai Wallet belum dilikuidasi dan tidak akan dilikuidasi."

Patrick Witt, direktur eksekutif Council of Advisors for Digital Assets Presiden AS

"Entah bagaimana Anda berpikir bahwa tidak masalah bagi 400 juta perusahaan untuk tidak membeli Bitcoin, dan entah bagaimana itu tidak masalah, dan Anda akan mengkritik 200 perusahaan yang membeli Bitcoin."

Michael Saylor, ketua eksekutif Strategy

"Jika emas dan Nasdaq memiliki daya, bagaimana Bitcoin akan mendapatkan kembali momentumnya? Likuiditas dolar harus berkembang agar hal itu terjadi."

Arthur Hayes, co-founder BitMEX

"Ini tidak sempurna, dan perubahan diperlukan sebelum menjadi undang-undang. Tapi sekarang adalah waktu untuk memajukan CLARITY Act jika kita ingin AS tetap menjadi tempat terbaik di dunia untuk membangun masa depan kripto."

Chris Dixon, managing partner di a16z Crypto

"Dengan BTC naik di lingkungan leverage rendah, rasanya seperti banyak hal yang tidak penting tahun lalu telah dihilangkan, membuat bulls sedikit lebih realistis, dan bears dijinakkan dalam ramalan apokaliptik mereka. Kami melihat banyak indikator di wilayah oversold yang dalam, berusaha untuk kembali naik."

VanEck, perusahaan manajemen investasi global

"Kami adalah negara 'terpanas' di dunia, dan nomor satu dalam AI. Pusat data adalah kunci ledakan itu, dan menjaga kebebasan dan keamanan orang Amerika, tetapi perusahaan teknologi besar yang membangunnya harus 'membayar sendiri'."

Donald Trump, presiden Amerika Serikat

Pemenang dan Pecundang

Pada akhir minggu, Bitcoin (BTC) berada di $95.447, Ether (ETH) di $3.291 dan XRP di $2,06. Total kapitalisasi pasar berada di $3,23 triliun, menurut CoinMarketCap.

Di antara 100 cryptocurrency terbesar, tiga altcoin teratas yang naik minggu ini adalah Dash (DASH) di 123,17%, Monero (XMR) di 35,43% dan Story (IP) di 34,65%.

Tiga altcoin pecundang teratas minggu ini adalah Lighter (LIT) di 34,57%, XDC Network (XDC) di 8,51% dan Polygon (POL) di 8,50%. Untuk info lebih lanjut tentang harga kripto, pastikan untuk membaca analisis pasar Cointelegraph.

Prediksi Teratas Minggu Ini

Trader Bitcoin memprediksi 'kenaikan kuat' saat grafik klasik menargetkan $113K

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, kemampuan Bitcoin untuk kembali ke harga enam digit bergantung pada mengatasi resistensi di $98.000 — basis biaya pemegang jangka pendek (STH).

Ini adalah titik kritis pada radar trader dan yang belum menerima pengujian ulang yang meyakinkan baru-baru ini.

"$BTC mendekati titik infleksi kunci," kata analis Glassnode Chris Beamish dalam posting Jumat di X, menambahkan: "Merebut kembali basis biaya STH akan memberi sinyal bahwa pembeli baru-baru ini kembali mengalami keuntungan, biasanya merupakan prasyarat untuk momentum untuk kembali mempercepat."

FUD Teratas Minggu Ini

Ahli strategi 'Greed & Fear' Jefferies memotong alokasi Bitcoin menjadi nol karena risiko kuantum

Ahli strategi "Greed & Fear" bank investasi Jefferies yang sudah lama, Christopher Wood, dilaporkan telah menghilangkan Bitcoin dari portofolio model unggulannya, dengan alasan kekhawatiran yang meningkat bahwa kemajuan dalam komputasi kuantum dapat merusak keamanan jangka panjang cryptocurrency.

Menurut laporan Bloomberg, Wood mengatakan dalam edisi terbaru newsletter Greed & Fear-nya, bahwa alokasi Bitcoin 10% yang pertama kali dia tambahkan di akhir 2020 telah digantikan dengan posisi terpisah dalam emas fisik dan saham pertambangan emas.

Dia berpendapat bahwa terobosan kuantum akan melemahkan klaim Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan untuk investor gaya pensiun.

​Wood menambahkan bahwa kekhawatiran atas risiko kuantum meningkat di antara investor institusional jangka panjang, memperingatkan bahwa beberapa pengalokasi modal sekarang mempertanyakan kasus "penyimpan nilai" Bitcoin jika timeline kuantum menjadi lebih pendek.

Bursa kripto menghadapi larangan di Korea Selatan saat Google Play memperbarui aturan

Google meluncurkan persyaratan aplikasi kripto yang diperbarui di Korea Selatan, langkah yang mungkin secara signifikan membatasi akses ke bursa kripto luar negeri dengan mengikat ketersediaan aplikasi ke izin regulasi lokal.

Baca juga Features Ini cara menghasilkan — dan kehilangan — kekayaan dengan NFT Features Pembuat Pink Drainer membela kit penipuan kripto penguras dompetnya

Menurut outlet media Korea Selatan News1, mulai 28 Januari, aplikasi bursa kripto dan dompet yang terdaftar di Google Play di Korea Selatan harus mengunggah dokumentasi yang membuktikan bahwa pendaftaran Virtual Asset Service Provider mereka dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara telah diterima.

Google dilaporkan mengklarifikasi bahwa pengembang yang mendaftarkan aplikasi bursa kripto dan dompet kustodian harus mengunggah bukti penerimaan pendaftaran FIU yang telah selesai melalui konsol pengembangnya.

Aplikasi yang gagal memenuhi persyaratan dapat diblokir di Korea Selatan, mencegah unduhan baru dan berpotensi mengganggu akses dari waktu ke waktu.

Polygon memangkas tenaga kerja di tengah pivot pembayaran stablecoin $250 juta

Polygon Labs telah memotong personel saat beralih lebih agresif ke strategi pembayaran-pertama yang dibangun di sekitar rel stablecoin dan apa yang disebutnya "Open Money Stack," serangkaian layanan terintegrasi vertikal baru yang dirancang untuk memindahkan uang onchain.

Baca juga Features Siapa yang mengambil emas di Olimpiade kripto dan blockchain? Features Haruskah Anda 'orange pill' anak-anak? Kasus untuk buku anak-anak Bitcoin

Pemecatan terjadi hanya beberapa hari setelah mengumumkan kesepakatan senilai sebanyak $250 juta untuk mengakuisisi perusahaan ATM kripto dan pembayaran AS Coinme dan platform dompet dan pengembang Sequence.

Polygon tidak secara terbuka mengungkapkan berapa banyak peran yang dihilangkan, tetapi menurut beberapa sumber di platform media sosial seperti X, pengurangan sebesar 30% staf telah dikaitkan dengan integrasi pasca-akuisisi.

Cerita Majalah Teratas Minggu Ini

Inilah mengapa kripto pindah ke Dubai dan Abu Dhabi

Dubai dan Abu Dhabi di UEA berusaha keras untuk menarik orang terkaya dan perusahaan terbesar kripto.

Bitcoin 'bullish' di Q1 kata Willy Woo, XRP kekurangan CLARITY: Trade Secrets

Willy Woo percaya diri dengan harga Bitcoin jangka pendek… tetapi ada tangkapannya. Analis mengatakan ETH siap untuk siklus multi-tahun baru, tetapi Polymarket tidak setuju.

Grok menghadapi larangan... tetapi 8 gugatan mengklaim penggunaan ChatGPT bisa membunuh: AI Eye

Troll Skotlandia terdiam karena pemadaman internet Iran — dan mengapa Anda tidak boleh mengambil arahan dari robot saat kebakaran.