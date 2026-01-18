BursaDEX+
Ekosistem GRAM Bergabung dengan EtherForge untuk Meningkatkan Gaming Web3 Lintas Chain

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 16:00
GRAM Ecosystem, entitas game Web3 lintas chain yang populer, telah bermitra dengan EtherForge, proyek game simulasi strategi berbasis Web3. Kemitraan ini berupaya untuk memajukan pengalaman game Web3 bagi pengguna lintas chain. Seperti yang ditunjukkan GRAM Ecosystem dalam pengumuman resmi X-nya, inisiatif bersama ini menggarisbawahi upaya bersama untuk memperluas game berbasis blockchain dengan menghilangkan batasan single-chain. Selain itu, kedua platform juga fokus pada membuka kemungkinan teknis dan kreatif yang unik untuk memfasilitasi pemain dan pengembang.

GRAM dan EtherForge Berkolaborasi untuk Berinovasi dalam Interoperabilitas Game Web3 Lintas Chain

Dalam kemitraan dengan EtherForge, GRAM Ecosystem berfokus pada percepatan inovasi dalam game Web3 dengan kompatibilitas lintas chain. Perkembangan ini menandakan tren yang lebih luas dari interoperabilitas di seluruh ekosistem game berbasis Web3. Dalam hal ini, kolaborasi ini menghilangkan hambatan yang secara konvensional menyebabkan fragmentasi di antara komunitas game dalam sektor Web3.

Selain itu, game Web3 tradisional juga menimbulkan kendala dalam menangani blockchain individual, mengakibatkan basis konsumen yang terisolasi dan likuiditas yang terbatas. Namun, kemitraan ini menyelesaikan masalah ini dengan menyelaraskan upaya EtherForge dan GRAM Ecosystem di berbagai chain. Ini memungkinkan game untuk secara efisien menjangkau audiens yang lebih luas tanpa mengorbankan pengalaman pengguna atau kinerja. Selain itu, langkah ini juga memperkuat builder untuk mengembangkan game Web3 yang imersif dan terukur untuk bekerja secara efektif pada berbagai aplikasi web. Pendekatan ini memberikan manfaat melalui gameplay yang mulus dan membantu studio dalam mengeksplorasi gameplay unik dan model ekonomi yang memanfaatkan blockchain yang berbeda.

Sementara itu, EtherForge menawarkan lapisan gameplay yang komprehensif, sejalan dengan tujuan ekosistem GRAM. Selain itu, platform ini juga menggabungkan mekanisme progresi berbasis NFT dengan mekanik pembangunan pabrik. Pemain dapat menempa Monster dan NFT Heroes, melakukan keputusan strategis, serta mengoptimalkan dan mengelola sumber daya. Dengan demikian, mereka dapat secara signifikan meningkatkan peluang kesuksesan mereka dalam lingkungan kompetitif yang lebih luas.

Membangun Pengalaman Game Blockchain yang Imersif, Terpadu, dan Dapat Diakses Secara Luas

Menurut GRAM Ecosystem, kolaborasi dengan EtherForge mencerminkan dorongan yang lebih luas untuk kompatibilitas lintas chain dalam dunia game. Dengan demikian, seiring berkembangnya lanskap Web3, pemain dilaporkan mencari pengalaman yang efisien terlepas dari blockchain yang mendasarinya. Dengan mengingat hal ini, keduanya sedang membangun dasar untuk game Web3 yang relatif terpadu, kompetitif, dan dapat diakses dengan prioritas yang diberikan pada agensi pemain dan inovasi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

