Remittix Mengamankan Salah Satu Lonjakan ICO Terbesar Tahun Ini Dengan Lompatan 600%, Paus Ethereum Membeli RTX Dalam Skala Besar

Remittix telah menarik perhatian kuat di pasar kripto dengan mencatat salah satu lonjakan ICO terbesar tahun ini, dengan lompatan nilai lebih dari 600%. Langkah ini menunjukkan permintaan yang meningkat dan memperkuat mengapa banyak investor mengamati Remittix dengan cermat di antara proyek kripto mendatang yang menjanjikan penggunaan dan adopsi nyata.

Karena pertumbuhan tersebut, paus Ethereum berbondong-bondong masuk ke RTX dalam skala besar, meningkatkan eksposur pemegang besar dan menambah bobot pada narasi. Perkembangan ini menyoroti mengapa analis melihat Remittix sebagai kripto dengan pertumbuhan tercepat di 2025 dengan utilitas nyata dan momentum menjelang peluncuran platformnya.

Keuntungan 600% Remittix Menunjukkan Permintaan Pasar yang Kuat



Lonjakan 600% Remittix telah menarik minat investor di seluruh ruang kripto. Lompatan ini mencerminkan tekanan beli yang intens dan kepercayaan yang diperbarui pada peta jalan proyek. Ini menunjukkan volume yang meningkat dan partisipasi yang lebih kuat dari trader aktif dan peserta institusional.

Analis menunjukkan bahwa langkah seperti itu jarang terjadi untuk token tanpa utilitas yang jelas dan Remittix menonjol karena misi yang berfokus pada pembayaran. Lonjakan ini bertepatan dengan pencapaian seperti mencapai lebih dari 701 juta token yang terjual pada harga $0,123 masing-masing dan mengumpulkan lebih dari $28,8 juta untuk pertumbuhan ekosistem.

Saat Remittix mendekati $30 juta yang dikumpulkan, proyek ini akan membuka pengungkapan exchange besar dan opsi likuiditas yang lebih dalam. Perkembangan ini membuat Remittix relevan di luar aksi harga jangka pendek.

Mengapa Paus Ethereum Meningkatkan Posisi Mereka pada RTX



Pemegang besar di jaringan Ethereum menunjukkan minat yang meningkat pada Remittix, dengan dompet mengakumulasi jumlah RTX yang signifikan. Tren ini menunjukkan kepercayaan dari pemain pasar berpengalaman yang sering bergerak lebih awal pada proyek dengan prospek jangka panjang. Aliran ini juga telah membantu meningkatkan visibilitas Remittix di seluruh komunitas trading.

Peningkatan eksposur paus ini terjadi saat Remittix maju menuju peluncuran platform pada 9 Februari 2026, yang akan membuka alat PayFi yang lebih luas menghubungkan kripto dengan keuangan dunia nyata. Ekosistem sudah mencakup Remittix Wallet yang aktif di Apple App Store dengan fitur yang kuat dan dukungan Google Play akan segera menyusul.

Selain itu, proyek ini sepenuhnya diaudit dan diverifikasi oleh CertiK, peringkat #1 di CertiK Skynet, yang menambah kepercayaan untuk kelompok investor yang luas. Proyek ini juga telah menyelesaikan verifikasi KYC penuh, menandakan kesiapan untuk kepatuhan dan integrasi yang lebih luas.

Pencapaian listing di BitMart dan LBANK dan exchange besar ketiga yang akan datang, meningkatkan akses dan likuiditas. Dengan imbalan referral 15% yang masih aktif, Remittix melibatkan pemegang dan membangun efek jaringan sebelum tanggal peluncuran platform besarnya.

Fitur utama yang disorot oleh paus Ethereum meliputi:

Menyelesaikan masalah pembayaran lintas batas senilai $19 triliun di dunia nyata

Model token utilitas pertama yang dibangun di sekitar volume transaksi nyata

Tokenomics deflasi dengan potensi pertumbuhan

Jalur pembayaran global yang berkembang, dengan fokus pada koridor remitansi utama

Dibangun untuk adopsi daripada spekulasi jangka pendek

Kekuatan Remittix yang Berkembang Dan Apa yang Akan Datang



Lompatan nilai besar Remittix dan partisipasi paus mencerminkan minat nyata pada proyek dengan tujuan yang jelas. Lonjakan ini menunjukkan bahwa Remittix menjadi token pembayaran inti yang menghubungkan kripto dengan kebutuhan keuangan sehari-hari. Sebagai proyek yang menjembatani teknologi dan nilai, proyek ini menonjol di pasar yang ramai.

Pencapaian proyek, minat paus, dan likuiditas yang berkembang membuatnya menarik bagi investor. Remittix menawarkan kemajuan yang nyata, fokus utilitas, dan pertumbuhan yang terukur, memberikan kepercayaan kepada investor yang mencari token dengan potensi keuntungan besar di pasar kripto. Kekuatan ini membuat Remittix menjadi token yang patut diperhatikan saat melanjutkan ekspansi dan adopsinya.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:



Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa paus Ethereum meningkatkan eksposur mereka terhadap RTX?

Paus Ethereum berbondong-bondong masuk ke RTX karena pertumbuhan ICO Remittix yang cepat, fokus utilitas yang kuat, dan peluncuran platform PayFi yang akan datang. Pemegang besar sering menargetkan proyek kripto tahap awal dengan kasus penggunaan dunia nyata dan potensi adopsi jangka panjang.

Apa yang mendorong lonjakan ICO 600% Remittix di 2025?

Lompatan 600% Remittix didorong oleh meningkatnya permintaan untuk solusi pembayaran kripto-ke-fiat, pencapaian pendanaan yang kuat, dan akumulasi paus yang berkembang. Status diaudit, listing exchange, dan kemajuan menuju peluncuran PayFi penuh telah meningkatkan kepercayaan investor.

Bagaimana Remittix berencana mengganggu pasar pembayaran global?

Remittix bertujuan untuk memanfaatkan pasar pembayaran lintas batas senilai $19 triliun dengan memungkinkan transfer kripto-ke-bank langsung di lebih dari 30 negara. Dengan tokenomics deflasi, volume transaksi nyata, dan jalur pembayaran yang berkembang, Remittix memposisikan RTX sebagai token pembayaran utilitas pertama.