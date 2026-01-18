CEO Solana Labs menantang visi Buterin untuk umur panjang blockchain

Anatoly Yakovenko dari Solana Labs, chief executive perusahaan tersebut, mengatakan dia melihat Solana terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, berbeda dengan visi Vitalik Buterin untuk Ethereum sebagai sistem yang sebagian besar mandiri.

Dia percaya bahwa jika jaringan berhenti berevolusi, maka jaringan itu tidak akan bertahan. Dia mencatat di X: "Solana perlu terus beriterasi tanpa henti. Ini tidak boleh bergantung pada satu kelompok atau individu untuk melakukannya, tetapi jika Solana berhenti berubah untuk memenuhi kebutuhan pengembang dan penggunanya, maka akan mati."

Pernyataan Buterin sebelumnya bahwa Ethereum harus mampu berdiri sendiri dalam jangka panjang, tanpa bergantung pada masukan berkelanjutan dari para pengembangnya, menjadi premis untuk postingannya.

Yakovenko bersikeras blockchain perlu tetap berguna bagi pengguna dan pengembang

Dalam postingannya, Yakovenko mengatakan jaringan Solana perlu memberikan nilai praktis atau berisiko menghilang sepenuhnya. Dari perspektifnya, chain perlu cukup berharga bagi pengguna dan cukup menguntungkan bagi pengembang untuk membantu mendorong peningkatan berkelanjutan pada protokol open-source. Dia berargumen bahwa agar protokol apa pun bertahan, protokol itu harus selalu berguna, dan bahwa peningkatan harus menyelesaikan masalah spesifik dengan pengguna atau pengembang, bukan mencoba melakukan segalanya.

Dia juga menegaskan bahwa akan selalu ada versi lain dari Solana, bahkan jika versi itu tidak datang dari Anza, Solana Labs, atau yayasan, dan bahwa voting SIMD di masa depan mungkin memberikan bahan bakar untuk GPU yang mengembangkan kode.

Sebaliknya, Buterin sebelumnya membagikan bahwa Ethereum akan memprioritaskan desentralisasi, privasi, dan kedaulatan diri, bahkan jika itu membatasi adopsi yang lebih luas. Pada hari Jumat, pendiri jaringan menegaskan, "Pada tahun 2026, tidak lagi. Setiap kompromi nilai yang telah dibuat Ethereum hingga saat ini – setiap momen di mana Anda mungkin berpikir, apakah benar-benar layak untuk melemahkan diri kita sedemikian rupa demi adopsi mainstream – kami tidak lagi membuat kompromi itu."

Namun, dia menegaskan bahwa masih banyak yang harus dicapai Ethereum sebelum pendekatan tanpa campur tangan dapat dilakukan. Dia mendorong bahwa jaringan harus menerapkan ketahanan kuantum, meningkatkan skalabilitas, dan mengadopsi desain pembangunan blok yang menolak sentralisasi untuk bertahan dalam ujian waktu.

Pendukung Yakovenko mengatakan kegagalan beradaptasi dapat membunuh jaringan

Sejauh ini, pendukung Buterin berargumen bahwa menambahkan lebih banyak fitur akan meningkatkan risiko teknis dan menciptakan lebih banyak ruang untuk sentralisasi. Namun pendukung filosofi Yakovenko berargumen bahwa tidak berevolusi cukup cepat dapat meninggalkan chain yang bergerak lebih cepat.

Meskipun demikian, beberapa pengguna menyatakan skeptisisme tentang gagasan Yakovenko bahwa rilis Solana di masa depan belum tentu datang dari Anza, Labs, atau yayasan, jika itu berarti evolusi. Satu pengguna X menunjukkan bahwa tanpa salah satu dari ketiganya memimpin peningkatan, kemajuan akan sangat lambat—pada dasarnya menyebabkan jaringan mengeras. Dia memberikan Bitcoin sebagai contoh, mencatat bahwa Bitcoin masih menerapkan perubahan, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menavigasi melalui politik internal komunitas.

Meskipun beberapa berargumen bahwa jaringan harus terus beriterasi dan beradaptasi, terlepas dari itu, karena blockchain yang berhenti beradaptasi pada akhirnya akan mati.

Meskipun mereka mengejar strategi pengembangan yang berbeda, Ethereum dan Solana terus memimpin industri blockchain layer-1. Ethereum unggul untuk desentralisasi dan aset tokenisasi, sementara Solana dikenal karena jaringannya yang berkecepatan tinggi, popularitas aplikasi konsumen, dan pendapatan biaya.

