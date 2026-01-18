BursaDEX+
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa Emmett, pemimpin proyek Solana Mobile, menyatakan di platform X bahwa, sebagai persiapan untuk peluncuran SKR yang akan datang,

Solana Mobile: Distribusi SKR putaran pertama akan menghapus beberapa kluster Seeker yang abnormal dan mengembalikannya ke pool airdrop.

2026/01/18 17:23
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa Emmett, pemimpin proyek Solana Mobile, menyatakan di platform X bahwa dalam persiapan peluncuran SKR yang akan datang, tim Solana Mobile akan lebih lanjut mengidentifikasi kluster Seeker abnormal tambahan di luar langkah-langkah anti-Syllabic yang ada. Token SKR dari alamat-alamat ini akan dihapus dari distribusi awal dan dikembalikan ke pool airdrop masa depan. Emmett belum mengungkapkan detail identifikasi spesifik, hanya menekankan bahwa tim terus memantau masalah tersebut. Dia juga menyatakan bahwa tujuan peluncuran SKR adalah untuk memastikan distribusi yang adil, memastikan bahwa token pada akhirnya mengalir ke pengguna dan pengembang yang benar-benar mendorong perkembangan platform. Ini akan berdampak positif bagi mayoritas pengguna yang membeli ponsel Seeker untuk penggunaan praktis.

