Apakah XRP Masih Layak Diperdagangkan untuk 2026, atau Apakah Kasus Penggunaan Intinya Sudah Memudar?

XRP telah memulai tahun 2026 dengan kenaikan harga yang kuat, meningkat lebih dari 20% sejauh ini tahun ini dan mengungguli mata uang kripto yang lebih besar seperti Bitcoin dan Ethereum, menurut data pasar. Reli tersebut telah mendorong XRP kembali ke antara aset digital teratas berdasarkan nilai pasar dan memperbarui perdebatan tentang apakah token tersebut tetap merupakan perdagangan jangka panjang yang layak.

XRP terkait erat dengan Ripple, yang awalnya mempromosikan token sebagai aset jembatan untuk pembayaran lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah. Visi tersebut membantu XRP mendapatkan perhatian luas selama boom kripto 2017–2018, ketika mencapai rekor tertinggi.

Tesis XRP yang Asli

Kasus asli untuk XRP bertumpu pada beberapa asumsi. Bank diharapkan menggunakan mata uang kripto pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan transaksi lintas batas, menggantikan sistem lama yang lambat dan mahal. Kecepatan XRP dan biaya transaksi yang rendah dianggap sebagai keunggulan utama.

Selama bertahun-tahun, narasi ini mendorong minat investor dan membangun salah satu komunitas paling aktif dalam kripto.

Apa yang Berubah Seiring Waktu

Menurut analis kripto Ellio Trades, banyak dari asumsi awal tersebut tidak terjadi seperti yang diharapkan.

Ellio mengatakan bank telah menunjukkan preferensi untuk kontrol, kejelasan regulasi, dan stabilitas. Alih-alih menggunakan XRP secara langsung, banyak lembaga keuangan mengadopsi alat pesan dan penyelesaian Ripple tanpa menggunakan mata uang kripto itu sendiri. Yang lain menerbitkan atau mengandalkan stablecoin seperti USDC atau token yang diterbitkan bank internal.

Dia mengatakan bahwa meskipun Ripple telah menandatangani ratusan kemitraan institusional, sebagian besar mengandalkan teknologi pesan daripada penyelesaian berbasis XRP.

Stablecoin Mengubah Lanskap Pembayaran

Kebangkitan stablecoin telah mengubah persamaan lebih lanjut. Token yang dipatok pada dolar sekarang membentuk pasar senilai lebih dari $300 miliar dan banyak digunakan untuk transfer internasional. Pada tahun 2024 saja, stablecoin memproses lebih dari $27 triliun dalam volume transaksi, melebihi jaringan kartu utama.

Stablecoin memungkinkan pengguna mengirim nilai tanpa volatilitas harga, perbedaan utama dari XRP, yang harus dikonversi masuk dan keluar dari mata uang lokal selama transaksi.

Ellio berpendapat pergeseran ini telah melemahkan kebutuhan awal untuk aset jembatan yang volatil, karena banyak pengguna sekarang lebih suka memegang dan mentransfer dolar digital secara langsung.

Bisnis Ripple Berkembang, Peran XRP Dipertanyakan

Ripple telah berkembang melampaui pembayaran, mengakuisisi perusahaan kustodian dan infrastruktur keuangan serta meluncurkan stablecoin yang didukung dolar sendiri. Analis mengatakan ini telah memperkuat Ripple sebagai perusahaan tetapi menimbulkan pertanyaan tentang seberapa sentral XRP tetap dalam model bisnisnya.

Peserta pasar tetap terbagi. Beberapa melihat reli XRP 2026 sebagai tanda relevansi terbaru, sementara yang lain melihat ketidaksesuaian antara pertumbuhan Ripple dan utilitas jangka panjang XRP.

"Ripple, perusahaan akan baik-baik saja. Mereka memiliki miliaran aset. Mereka memiliki 300 kemitraan. Mereka akan terus meluncurkan sesuatu, mencoba sesuatu, dan saya percaya mereka mungkin akan menghasilkan banyak uang dalam biaya setiap tahun. XRP mungkin digunakan dalam beberapa aplikasi khusus. Tapi visi jembatan global sudah hilang. Sudah mati. Itu bukan apa yang XRP dan itu bukan apa yang akan pernah menjadi XRP," simpul analis tersebut.