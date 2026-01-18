Prediksi Harga INJ: Menargetkan $6,20 pada Februari saat Bulls Membidik Breakout Kunci



Timothy Morano



Ringkasan Prediksi Harga INJ • Target jangka pendek (1 minggu): $5,90 • Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $6,00-$6,20 • Level breakout bullish: $5,90 • Support kritis: $5,00 Apa yang Dikatakan Analis Kripto…

Ringkasan Prediksi Harga INJ

• Target jangka pendek (1 minggu): $5,90

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $6,00-$6,20

• Level breakout bullish: $5,90

• Support kritis: $5,00

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Injective

Beberapa analis blockchain telah menyatukan target bullish untuk Injective dalam beberapa hari terakhir. Darius Baruo mencatat pada 17 Januari bahwa "Injective (INJ) diperdagangkan pada $5,44 dengan RSI netral dan target analis menunjuk ke $6,20 dalam 4-6 minggu. Resistensi kunci di $5,73 dapat memicu breakout bullish."

Sentimen ini digaungkan oleh Rongchai Wang pada 16 Januari, yang menyatakan bahwa "Injective (INJ) diperdagangkan pada $5,22 dengan analis menargetkan $6,20 dalam 4-6 minggu. Indikator teknikal menunjukkan momentum netral saat INJ mendekati level resistensi kunci."

Tony Kim memberikan rincian komprehensif pada 15 Januari, menguraikan "Target jangka pendek (1 minggu): $5,90; Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $6,00-$6,20; Level breakout bullish: $5,90; Support kritis: $5,02."

Proyeksi paling optimis datang dari Joerg Hiller pada 14 Januari, yang melihat potensi INJ mencapai "kisaran $5,80-$6,50" dalam jangka menengah, dengan "level breakout bullish: $6,03."

Rincian Analisis Teknikal INJ

Injective saat ini diperdagangkan pada $5,23, turun 3,81% dalam 24 jam terakhir, dengan perdagangan terjadi antara $5,18 dan $5,49. Lanskap teknikal menunjukkan gambaran yang beragam namun terus membaik untuk prediksi harga INJ ini.

Pembacaan RSI sebesar 51,23 menempatkan Injective di wilayah netral, tidak overbought maupun oversold. Posisi ini menunjukkan ruang untuk pergerakan ke arah mana pun, mendukung perkiraan analis untuk potensi kenaikan. Histogram MACD pada 0,0000 menunjukkan momentum bearish telah berhenti, berpotensi mempersiapkan crossover bullish.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan INJ diposisikan pada 0,58 pada skala band, menempatkannya di atas band tengah ($5,12) tetapi jauh di bawah band atas di $5,84. Posisi ini menunjukkan tekanan bullish moderat tanpa kondisi overbought segera.

Level resistensi kunci muncul pada $5,42 (segera) dan $5,61 (kuat), sementara support berada di $5,11 dan $5,00. ATR harian sebesar $0,36 menunjukkan volatilitas moderat, memberikan peluang bagi trader sambil mempertahankan tingkat risiko yang dapat dikelola.

Target Harga Injective: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Perkiraan Injective menunjuk ke $6,20 sebagai target utama, mewakili potensi kenaikan 18,5% dari level saat ini. Agar bulls mencapai target ini, INJ harus terlebih dahulu menembus resistensi segera di $5,42, diikuti oleh hambatan yang lebih kuat di $5,61.

Breakout di atas $5,90 akan mengonfirmasi skenario bullish yang diuraikan oleh analis, berpotensi mempercepat pergerakan menuju kisaran $6,00-$6,20. Konvergensi beberapa target analis di sekitar $6,20 menunjukkan level ini mewakili tujuan teknikal yang signifikan.

Konfirmasi volume akan menjadi sangat penting, dengan volume 24 jam saat ini sebesar $4,0 juta memberikan baseline untuk mengukur kekuatan breakout.

Skenario Bearish

Jika prediksi harga INJ terbukti terlalu optimis, risiko penurunan berpusat di sekitar level support $5,00. Penembusan di bawah ambang batas kritis ini dapat memicu penjualan lebih lanjut menuju Bollinger Band bawah di $4,41.

Kesenjangan signifikan antara level harga saat ini dan SMA 200 hari di $9,77 menggambarkan kerusakan teknikal jangka panjang yang perlu diperbaiki untuk momentum bullish yang berkelanjutan.

Haruskah Anda Membeli INJ? Strategi Entry

Untuk trader yang mempertimbangkan posisi INJ, setup teknikal saat ini menawarkan peluang entry yang jelas. Pembeli konservatif mungkin menunggu pullback ke level support $5,11, memberikan posisi risk-reward yang lebih baik.

Trader agresif dapat masuk pada kekuatan di atas $5,42, dengan konfirmasi dari peningkatan volume. Order stop-loss harus ditempatkan di bawah $5,00 untuk membatasi risiko penurunan.

Ukuran posisi harus mencerminkan volatilitas moderat yang ditunjukkan oleh pembacaan ATR, dengan protokol manajemen risiko membatasi eksposur hingga 2-3% dari nilai portofolio per prediksi harga INJ ini.

Kesimpulan

Perkiraan Injective menunjukkan pandangan yang optimis dengan hati-hati, dengan konsensus analis menunjuk ke target $6,20 dalam 4-6 minggu ke depan. Indikator teknikal mendukung pandangan ini, meskipun momentum tetap netral, memerlukan katalis untuk pergerakan naik yang berkelanjutan.

Konvergensi beberapa target analis di sekitar $6,20 memberikan kepercayaan dalam prediksi, sementara support yang jelas di $5,00 menawarkan parameter risiko yang dapat dikelola. Trader harus memantau konfirmasi volume dan penembusan resistensi untuk timing entry yang optimal.

Penafian: Prediksi harga cryptocurrency membawa risiko yang signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset dan penilaian risiko Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock