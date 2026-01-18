Antrean Keluar Ethereum Turun ke Nol saat 2,6 Juta ETH Membanjiri Pipeline Staking

Antrean keluar Ethereum mencapai nol saat penarikan validator benar-benar menghilang

2,6 juta ETH masuk ke staking, memperketat pasokan dan mengurangi tekanan jual

Permintaan staking institusional tumbuh seiring penguatan kepercayaan jangka panjang terhadap Ethereum

Antrean keluar validator Ethereum telah runtuh menjadi 0 ETH karena permintaan staking meningkat tajam, menandakan berkurangnya tekanan sisi jual dan keyakinan yang lebih kuat di antara pemegang ETH yang berfokus pada yield. Menurut data Ethereum Validator Queue, antrean keluar telah turun dari 2,67 juta ETH menjadi Nol ETH, sementara antrean masuk staking telah naik menjadi sekitar 2,6 juta ETH, tunggakan tertinggi sejak Juli 2023. Akibatnya, validator baru kini menghadapi waktu tunggu hampir 45 hari, sementara permintaan keluar diselesaikan dalam hitungan menit.

Divergensi ini mencerminkan pergeseran yang jelas dalam perilaku pasar, karena pemegang ETH semakin berkomitmen untuk staking dengan mengunci token daripada bersiap untuk keluar, memperketat pasokan yang beredar dan membatasi ketersediaan perdagangan langsung.

Lonjakan antrean masuk menyoroti pergeseran dari tekanan jual

Analis yang melacak aktivitas onchain mengatakan bahwa antrean masuk yang meluas memperkuat keseimbangan penawaran-permintaan Ethereum, dengan Leon Waitmann, kepala riset di Onchain Foundation, membahas perkembangan tersebut menurut pernyataan publik. Dia mengatakan aktivasi validator yang diantri akan meningkatkan tingkat staking Ethereum dan menggambarkan pengaturan tersebut sebagai pendukung untuk ETH dalam beberapa bulan mendatang.

Partisipasi institusional telah berkontribusi secara signifikan terhadap arus masuk, karena hasil staking mendekati 2,8 persen APR terus menarik investor yang berfokus pada yield. Selain itu, keterlibatan korporat yang meningkat telah menambah skala dan konsistensi pada deposit staking baru-baru ini. BitMine Immersion Technologies, yang diketuai oleh Tom Lee, telah melakukan staking lebih dari 1,25 juta ETH, mewakili lebih dari sepertiga dari total kepemilikan Ether-nya. Alokasi semacam itu menandakan kepercayaan pada model staking jangka panjang Ethereum daripada pergerakan harga jangka pendek.

Hampir setengah dari pasokan ETH kini terkunci dalam kontrak staking

Metrik yang lebih luas memperkuat tren menuju komitmen jangka panjang, karena Santiment melaporkan lebih dari 46,5% dari total ETH berada dalam kontrak proof-of-stake. Bagian tersebut setara dengan sekitar 77,85 juta ETH senilai hampir $256 miliar, meninggalkan hampir setengah dari Ether terkunci dalam keamanan jaringan.

Data Beaconcha.in menunjukkan total ETH yang di-stake mendekati 36,1 juta, mewakili sekitar 29% dari total pasokan di seluruh jaringan. Selain itu, bagian staking yang meningkat menunjukkan lebih sedikit token ETH yang tetap likuid di bursa.

Meskipun ada pergeseran struktural ini, harga pasar ETH tetap berada di bawah puncak sebelumnya, dengan data CoinGecko menempatkan Ether mendekati $3.300. Level tersebut masih tertinggal dari tertinggi sepanjang masa $4.946, meskipun antrean keluar yang kosong membatasi tekanan yang didorong oleh penarikan langsung.

Secara keseluruhan, antrean keluar yang nol dan tunggakan masuk yang meluas menunjukkan kepercayaan yang lebih kuat dalam staking Ethereum. Karena lebih banyak ETH bergerak melalui jalur staking, kendala pasokan dapat terus membentuk kondisi pasar yang lebih luas.

