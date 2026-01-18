Penambang BTC solo raih blok $300K, peretas curi $282 juta dalam peretasan rekayasa sosial, Strategy beli Bitcoin $1,2 miliar | Rekap Mingguan

Dalam edisi rekap mingguan ini, dua penambang solo secara independen mengamankan hadiah blok senilai sekitar $300.000 masing-masing, serangan rekayasa sosial mengakibatkan pencurian cryptocurrency senilai $282 juta, dan Strategy mengumumkan pembelian Bitcoin terbesarnya.
Ringkasan
- Dua penambang Bitcoin solo masing-masing mendapatkan ~$300K setelah secara independen menemukan blok.
- Penipuan hardware wallet senilai $282M memicu pembelian Monero dan dampak pasar yang besar.
- Strategy membeli Bitcoin senilai $1,2B, pembelian terbesarnya dalam lima bulan.
Penambang independen mencapai hadiah blok yang tidak mungkin
- Dua penambang Bitcoin (BTC) solo secara terpisah menemukan blok minggu ini, masing-masing mengumpulkan hadiah penuh senilai sekitar $300.000.
- Satu penambang mengamankan blok pada Kamis pagi memperoleh 3,157 BTC termasuk biaya, sementara kemenangan solo lainnya di awal minggu menghasilkan pembayaran serupa mendekati $295.000.
Serangan rekayasa sosial menghasilkan $282 juta
- Seorang peretas mencuri Litecoin dan Bitcoin senilai $282 juta melalui skema rekayasa sosial hardware wallet menurut peneliti blockchain ZachXBT.
- Korban kehilangan 2,05 juta LTC dan 1.459 BTC, dengan dana curian dengan cepat dikonversi ke koin privasi Monero.
- Serangan 10 Januari pukul 23:00 UTC menyebabkan kenaikan harga Monero sebesar 70% selama hari-hari berikutnya.
Bitcoin Samourai yang disita ditujukan untuk cadangan nasional
- Penyitaan Bitcoin senilai hampir $6,4 juta oleh penegak hukum federal dari pembuat Samourai Wallet tidak akan dilikuidasi dan sebaliknya akan berkontribusi pada cadangan Bitcoin nasional menurut pejabat Gedung Putih.
Polygon Labs mengurangi tenaga kerja setelah akuisisi
- Operator jaringan penskalaan Ethereum menghapus 60 posisi staf setelah mengakuisisi Coinme dan Sequence dengan nilai lebih dari $250 juta menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
- Pemutusan hubungan kerja menyertai pivot strategis perusahaan menuju infrastruktur blockchain yang berfokus pada pembayaran.
Volume pembayaran kartu kripto mencapai $1,5 miliar per bulan
- Kartu pembayaran yang membantu pengguna membelanjakan stablecoin dan cryptocurrency lainnya di pedagang tradisional telah menjadi salah satu segmen pembayaran digital dengan pertumbuhan tercepat menurut riset Artemis.
- Volume kartu kripto bulanan meningkat dari sekitar $100 juta di awal 2023 menjadi lebih dari $1,5 miliar pada akhir 2025.
- Pemberi pinjaman kripto menandatangani perjanjian empat tahun dengan tim Audi Revolut Formula 1.
- Manajer pemasaran merek Konstantin Rangelov menyatakan perjanjian multi-tahun memberikan Nexo eksklusivitas kategori untuk aset digital dengan kerangka strategis yang memungkinkan perpanjangan jangka panjang.
Pria Utah divonis untuk skema penipuan kripto
- Seorang penduduk Utah Selatan menerima hukuman tiga tahun di penjara federal untuk penipuan kabel yang merugikan investor jutaan dolar melalui konversi uang tunai dalam jumlah besar menjadi cryptocurrency melalui operasi transmisi uang tanpa izin.
- Agen Khusus FBI yang Bertanggung Jawab Robert Bohls menekankan komitmen biro untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar dan mengejar mereka yang menyalahgunakan cryptocurrency dan layanan keuangan tanpa izin.
Korea Selatan membatasi aplikasi exchange yang tidak terdaftar
- Google Play Store akan melarang exchange cryptocurrency luar negeri yang tidak terdaftar dan dompet perangkat lunak dari listing atau memperbarui di negara tersebut mulai 28 Januari.
- Kebijakan resmi Google mengharuskan platform dan pengembang untuk mendaftar sebagai penyedia layanan aset virtual dengan Unit Intelijen Keuangan Korea untuk kelayakan pasar.
- Pengguna Android tidak akan lagi dapat mengunduh atau memperbarui aplikasi untuk exchange luar negeri yang tidak terdaftar termasuk Binance melalui Google Play Store.
BitMine menginvestasikan $200 juta di Beast Industries
- Perusahaan perbendaharaan Ethereum yang diketuai oleh Tom Lee dari Fundstrat mengumumkan Kamis investasi $200 juta di Beast Industries, perusahaan yang didirikan oleh kreator YouTube Jimmy Donaldson yang dikenal sebagai MrBeast.
- Lee menggambarkan Beast Industries sebagai "platform berbasis kreator terbesar dan paling inovatif di dunia," mengawasi merchandise terkait MrBeast dan merek makanan ringan dan permen Feastables.
Coinbase menentang undang-undang cryptocurrency Senat
- CEO Brian Armstrong mengumumkan exchange tidak dapat mendukung RUU cryptocurrency Komite Perbankan Senat beberapa jam sebelum pemungutan suara komite yang dijadwalkan.
- Armstrong menyatakan di X bahwa "versi ini akan secara material lebih buruk daripada status quo saat ini," lebih memilih "tidak ada RUU daripada RUU yang buruk" dan berharap untuk draft yang lebih baik.
- Komisi Sekuritas dan Bursa mengakhiri penyelidikannya terhadap organisasi nirlaba tanpa merekomendasikan tindakan penegakan menurut pengumuman Rabu.
- Organisasi berbasis Virginia menerima pemberitahuan tinjauan Agustus 2023 yang berkaitan dengan penawaran aset digital selama masa jabatan Gary Gensler sebagai ketua SEC.
Ripple memperoleh persetujuan lisensi Luksemburg
- Perusahaan layanan keuangan kripto menerima persetujuan lisensi Electronic Money Institution awal dari regulator keuangan Luksemburg CSSF pada Rabu.
- "Green Light Letter" mengikuti beberapa hari setelah Ripple mengamankan persetujuan lisensi EMI dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris.
Pakistan mengeksplorasi kemitraan DeFi terkait Trump
- Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman Rabu dengan afiliasi World Liberty Financial untuk mengeksplorasi inovasi keuangan digital.
- Perjanjian tersebut mencakup pemeriksaan penggunaan stablecoin untuk transaksi lintas batas menurut Otoritas Regulasi Aset Virtual.
Strategy menyelesaikan pembelian Bitcoin lima bulan terbesar
- Perusahaan perbendaharaan mengakuisisi sekitar 13.600 Bitcoin senilai lebih dari $1,2 miliar selama minggu lalu dan merupakan pembelian terbesarnya dalam lima bulan.
- Total kepemilikan mencapai 687.400 Bitcoin dengan nilai lebih dari $62,8 miliar untuk perusahaan yang berbasis di Tysons Corner, Virginia.
