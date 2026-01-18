zkSync Diprediksi Turun ke $0,026213 pada 23 Jan 2026

Disclaimer: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat finansial, investasi, atau lainnya. Cari konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

zkSync turun -3,26% hari ini terhadap Dolar AS

ZK/BTC turun -3,18% hari ini

ZK/ETH turun -3,89% hari ini

zkSync saat ini diperdagangkan 30,92% di atas prediksi kami pada 23 Jan 2026

zkSync naik 30,47% dalam sebulan terakhir dan turun -80,32% sejak 1 tahun yang lalu

Harga zkSync $ 0,034317 Prediksi zkSync $ 0,026213 (-23,44%) Sentimen Bearish Indeks Fear & Greed 49 (Netral) Level support kunci $ 0,033779, $ 0,033250, $ 0,032322 Level resistance kunci $ 0,035237, $ 0,036164, $ 0,036694

Harga ZK diperkirakan turun -23,44% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga zkSync kami

diperdagangkan di $ 0,034317 setelah kehilangan -3,26% dalam 24 jam terakhir. Koin ini berkinerja buruk dibandingkan pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto turun -1,59% dalam periode waktu yang sama. ZK berkinerja buruk terhadap BTC hari ini dan mencatat kerugian -3,18% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga zkSync kami, ZK diperkirakan mencapai harga $ 0,026213 pada 23 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -23,44% untuk ZK dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga ZK

Beli/Jual zkSync

Apa yang terjadi dengan zkSync dalam 30 hari terakhir

zkSync telah menunjukkan tren positif baru-baru ini, karena koin naik 30,47% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk zkSync telah bearish, dengan ZK turun -9,99% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk zkSync telah negatif, karena ZK saat ini menunjukkan perubahan harga 1 tahun sebesar -80,32%. Pada hari ini tahun lalu, ZK diperdagangkan di $ 0,174334.

zkSync mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 17 Jun 2024, ketika harga ZK memuncak di $ 0,282634. Siklus tertinggi ZK saat ini adalah $ 0,084489, sedangkan siklus terendah berada di $ 0,013405. ZK telah menunjukkan volatilitas rendah baru-baru ini – volatilitas 1 bulan dari koin ini berada di 9,74. zkSync mencatat 16 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal zkSync untuk hari ini – 18 Jan 2026

Sentimen di pasar zkSync saat ini Bearish, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Netral. Level support terpenting untuk diperhatikan adalah $ 0,033779, $ 0,033250, dan $ 0,032322, sedangkan $ 0,035237, $ 0,036164, dan $ 0,036694 adalah level resistance kunci.

Sentimen Bearish untuk zkSync

12 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk zkSync, sementara 14 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 54% indikator yang mendukung prediksi negatif. Ini menghasilkan sentimen Bearish secara keseluruhan untuk zkSync.

Pasar kripto saat ini mengalami Netral

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 49 (Netral), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan netral terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang beli.

Moving average & oscillator zkSync

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal paling penting. Kita akan membahas moving average dan oscillator kunci yang akan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana zkSync diposisikan di pasar saat ini.

Periode Harian Sederhana Harian Eksponensial Mingguan Sederhana Mingguan Eksponensial MA3 $ 0,035364 (JUAL) $ 0,034727 (JUAL) – – MA5 $ 0,034550 (JUAL) $ 0,034228 (BELI) – – MA10 $ 0,033875 (BELI) $ 0,033017 (BELI) – – MA21 $ 0,032660 (BELI) $ 0,032074 (BELI) -$ 0,10 (BELI) $ 0,042631 (JUAL) MA50 $ 0,032796 (BELI) $ 0,034417 (JUAL) -$ 0,09 (BELI) $ 0,032907 (BELI) MA100 $ 0,038327 (JUAL) $ 0,039463 (JUAL) – – MA200 $ 0,046625 (JUAL) $ 0,049343 (JUAL) – –

Periode Nilai Aksi RSI (14) 52,42 NETRAL Stoch RSI (14) 0,00 BELI Stochastic Fast (14) 35,03 NETRAL Commodity Channel Index (20) 66,67 NETRAL Average Directional Index (14) 47,66 JUAL Awesome Oscillator (5, 34) 0,00 NETRAL Momentum (10) 0,00 NETRAL MACD (12, 26) 0,00 NETRAL Williams Percent Range (14) -64,97 NETRAL Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 43,02 NETRAL VWMA (10) 0,03 BELI Hull Moving Average (9) 0,04 JUAL Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 0,03 NETRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu menginformasikan investor apakah suatu aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk zkSync berada di 52,42, menunjukkan bahwa ZK saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan zkSync selama 50 hari terakhir. Saat ini, zkSync diperdagangkan di atas garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bullish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan ZK selama 200 hari terakhir. ZK sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi zkSync ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga zkSync adalah Bearish. ZK harus turun -23,44% untuk mencapai target $ 0,026213 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar ZK, level support dan resistance kunci, dan metrik lainnya. Namun, kita harus mengingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menampilkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga zkSync jangka panjang klik di sini.

