Berita Cardano: Paus Cardano Mengakumulasi 200 Juta Token Selama Penurunan, Memicu Harapan Bullish

Akumulasi whale Cardano melebihi 200 juta ADA selama penurunan pasar, menandakan kepercayaan, minat institusional, dan potensi pemulihan harga bullish.

Dompet whale Cardano mengakumulasi lebih dari 200 juta ADA selama periode penurunan pasar baru-baru ini. Selain itu, aktivitas ini merupakan indikator kepercayaan on-chain yang tinggi. Menurut Ali Charts, akumulasi semacam itu sering terjadi sebelum pemulihan harga.

Akumulasi Whale Cardano Menandakan Meningkatnya Kepercayaan Pasar

Akumulasi ini terjadi ketika ADA diperdagangkan di bawah level resistance kunci. Pola ini secara historis menunjukkan keyakinan jangka panjang dibandingkan spekulasi jangka pendek. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam pasar menganggap aktivitas ini sebagai sinyal struktural bullish.

Whale biasanya mengakumulasi aset di saat ketakutan pasar dan sentimen retail yang buruk. Sebaliknya, investor yang lebih kecil cenderung menjual kepemilikan mereka selama penurunan tren harga. Akibatnya, akumulasi whale selama penurunan mengisyaratkan keyakinan akan apresiasi di masa depan.

Data menunjukkan whale yang memegang antara 1 juta dan 100 juta ADA, didorong oleh sebagian besar akumulasi. Lebih lanjut, entitas ini cenderung mentransfer aset ke dompet pribadi untuk staking. Akibatnya, pasokan menurun, yang menyebabkan peningkatan kelangkaan. Pasokan beredar yang terbatas dapat meningkatkan pergerakan harga ke atas.

Menurut Coingecko, harga Cardano (ADA) saat ini sekitar $0,39 USD. Harganya berubah sebesar -0,39% dalam 24 jam terakhir. Selain itu, whale mungkin menargetkan resistance di kisaran $0,50 hingga $0,60. Menembus level ini bisa menjadi indikator bullish yang kuat.

Minat Institusional dan Pertumbuhan Jaringan Mendukung Prospek Bullish

Pemegang besar yang memiliki antara 100 juta dan 1 miliar ADA juga meningkatkan posisi. Ini sering menjadi indikasi keterlibatan institusional dibandingkan spekulasi retail. Dengan demikian, positioning strategis mengimplikasikan persiapan untuk ekspansi harga jangka panjang.

Perkembangan jaringan lebih lanjut menambah kepercayaan investor di seluruh ekosistem Cardano. Peningkatan terbaru, seperti peningkatan skalabilitas Hydra, telah meningkatkan efisiensi transaksi. Selain itu, pengembangan Midnight yang berorientasi pada privasi mendapat perhatian baru.

Indikator teknis juga sejalan dengan tren akumulasi yang disaksikan on-chain. Pengaturan semacam ini terjadi ketika tekanan beli meningkat, meskipun harga lemah. Secara historis, divergensi semacam ini mendahului pembalikan harga ke atas.

Ali Charts menghasilkan total akumulasi whale antara 100 juta dan 310 juta ADA. Pembelian ini dilakukan pada harga yang kesulitan di bawah level resistance. Oleh karena itu, whale berada dalam apa yang tampaknya menjadi situasi pembalikan potensial.

Sentimen pasar optimis dengan hati-hati mengingat volatilitas umum pasar kripto. Namun, seringkali, tindakan whale adalah ekspresi dari ekspektasi yang terinformasi daripada reaksi emosional. Akibatnya, trader cenderung menggunakan data on-chain lebih banyak untuk mendapatkan wawasan arah.

Meskipun ada sinyal bullish, faktor makroekonomi eksternal masih berdampak pada pasar aset digital. Meskipun demikian, akumulasi whale secara historis terkait dengan pengurangan risiko penurunan.

Seiring berjalannya Januari 2026, investor Cardano menunggu konfirmasi melalui aksi harga. Volume dan penembusan resistance untuk durasi yang berkelanjutan masih merupakan poin validasi penting. Setidaknya sampai saat itu, perilaku whale terus membimbing sentimen. Periode akumulasi mungkin menentukan siklus pasar berikutnya untuk ADA.