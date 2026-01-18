Jinping ingin membatasi perang harga di antara kelompok teknologi China

Xi Jinping ingin perusahaan teknologi China berhenti saling menjatuhkan dengan pemotongan harga tanpa henti. Platform terus memangkas biaya untuk mengalahkan satu sama lain, dan kini regulator mulai terlibat.

Beijing tidak menginginkan satu tahun lagi bisnis memberikan subsidi kepada pengguna hanya untuk memenangkan pangsa pasar. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menghentikan ini, terutama dengan deflasi yang membayangi ekonomi dan harga yang turun selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.

Pengawas utama, SAMR, menyasar perusahaan satu per satu. Pertama, mereka menargetkan layanan pengiriman makanan. Kemudian minggu ini, mereka mengumumkan investigasi terhadap situs pemesanan perjalanan terbesar di China, Ctrip.

Ctrip bergabung dengan kelompok pengiriman makanan yang sedang diselidiki

Ctrip kini berada di bawah investigasi resmi, yang diumumkan SAMR pada hari Rabu, mengatakan bahwa ini terjadi tepat setelah penyelidikan sebelumnya terhadap bisnis pengiriman Meituan dan Alibaba.

Regulator berusaha menghentikan apa yang disebut "involusi;" pada dasarnya, ketika perusahaan terjun total memotong harga dan meluncurkan diskon hanya untuk tetap relevan, tanpa rencana jangka panjang yang nyata. Ini adalah masalah di seluruh China, dari teknologi hingga mobil listrik hingga panel surya.

Trip.com, perusahaan induk Ctrip yang terdaftar di Hong Kong, turun lebih dari 20% dalam seminggu terakhir. Ctrip mengeluarkan pernyataan yang mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidikan dan operasinya masih berjalan seperti biasa.

Energi baru SAMR tidak muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun setelah tindakan keras teknologi 2021, penegakan hukum melambat. Perusahaan memiliki ruang untuk bernapas. Tapi sekarang, keadaan meningkat lagi. Para ahli mengatakan SAMR merasa lebih percaya diri sekarang, tetapi masih kekurangan staf.

Jadi alih-alih meluncurkan kasus yang rumit, mereka memanggil para eksekutif untuk peringatan dan meminta Dewan Negara (badan pemerintah tertinggi China) untuk mendukung upayanya secara publik.

Perang harga dalam pengiriman makanan mendorong regulator untuk bertindak

Ruang pengiriman makanan adalah tempat ini benar-benar meledak. Tahun lalu, Alibaba dan JD.com mulai menyerbu wilayah Meituan. Semua orang mulai membuang uang untuk diskon; burger murah, minuman gratis, apa pun yang diperlukan. Platform mengalami kerugian uang. Restoran juga harus memotong harga.

Regulator memanggil platform untuk pertemuan pada bulan Juli dan menyuruh mereka untuk tenang. Tetapi pertempuran tidak berhenti. Subsidi terus mengalir sepanjang musim panas. Seorang eksekutif mengatakan sulit untuk mengakhiri pertarungan kecuali pemerintah mulai memberikan denda nyata. Tapi pejabat gugup. Perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan jutaan pekerja dan memberi makan ribuan restoran, jadi mereka berjalan hati-hati selama pasar kerja yang lemah.

Chelsey Tam di Morningstar mengatakan diskon besar tampaknya melambat sekarang, tetapi memakan waktu terlalu lama. Dan kelambatan itu menunjukkan betapa buruknya hubungan antara teknologi dan regulator. Ketegangan tinggi.

Bulan lalu, hal-hal menjadi fisik. Staf SAMR muncul di kantor Shanghai PDD Group. Mereka ada di sana untuk mengumpulkan informasi tentang harga dan bagaimana pemasok diperlakukan.

Menurut media lokal, perkelahian pecah antara karyawan dan regulator selama inspeksi.

Satu sumber diduga mengatakan SAMR melihat perilaku PDD sebagai arogan. Reaksi semacam itu bisa menyebabkan tindakan yang lebih keras nantinya. Sejauh ini, tidak ada denda yang diumumkan. Tetapi jika PDD terus bertindak seperti ini, kemungkinan besar akan menjadi berikutnya.

Ingin proyek Anda di depan para pemikir teratas crypto? Tampilkan di laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.