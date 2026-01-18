Steak 'n Shake Tingkatkan Kepemilikan Bitcoin sebesar $10 Juta Setelah Delapan Bulan Pembayaran Kripto

Steak 'n Shake mengumumkan pada hari Sabtu bahwa perusahaan telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin sebesar $10 juta dalam nilai nominal, memperdalam komitmen jaringan makanan cepat saji tersebut terhadap mata uang digital menyusul peluncuran pembayaran Bitcoin di seluruh restoran AS.

Perusahaan yang berbasis di Indianapolis tersebut mengatakan semua Bitcoin yang diterima dari pelanggan langsung masuk ke dalam "Cadangan Bitcoin Strategis." Menurut postingan media sosial dari akun resmi Steak 'n Shake, inisiatif ini menghubungkan strategi pembayarannya dengan pertumbuhan bisnis yang lebih luas, dan cadangan tersebut akan membantu mendorong peningkatan tanpa menaikkan harga menu.

Steak 'n Shake tidak mengungkapkan berapa jumlah total Bitcoin yang dimilikinya atau waktu pasti pembelian terbaru, tetapi mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan efek kumulatif dari penerimaan pembayaran kripto selama delapan bulan.

Pembayaran Bitcoin Terkait dengan Pertumbuhan Penjualan

Steak 'n Shake mulai menerima Bitcoin di semua lokasi AS pada Mei 2025 melalui Lightning Network, sebuah protokol yang dirancang untuk mempercepat transaksi dan menurunkan biaya dibandingkan dengan pembayaran kartu tradisional.

Perusahaan mengatakan penjualan di toko yang sama telah meningkat "secara dramatis" sejak opsi kripto diperkenalkan. Laporan media independen dan pernyataan perusahaan dari akhir 2025 menunjukkan peningkatan penjualan di toko yang sama lebih dari 10% pada kuartal kedua dan sekitar 15% pada kuartal ketiga setelah peluncuran Bitcoin dimulai.

Chief Operating Officer Steak 'n Shake, Dan Edwards, sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa restoran menghemat sekitar 50% biaya pemrosesan ketika pelanggan membayar dengan Bitcoin, dibandingkan dengan biaya kartu kredit.

Strategi restoran mencakup aspek keterlibatan konsumen. Tahun lalu, mereka memperkenalkan burger bermerek Bitcoin dan mengikat sebagian hasil dari "Bitcoin Meal" untuk donasi yang mendukung proyek pengembangan Bitcoin.

Analis industri mengatakan pendekatan Steak 'n Shake tidak biasa untuk merek restoran besar karena mengintegrasikan cryptocurrency langsung ke dalam operasi harian daripada memegangnya murni sebagai aset investasi. Adopsi Bitcoin yang lebih luas di ritel masih terbatas, tetapi perusahaan yang mengeksplorasi penerimaan mata uang digital mengatakan hal itu dapat mengurangi biaya dan menarik pelanggan yang paham teknologi.

Pengumuman Steak 'n Shake minggu ini menandai salah satu contoh paling menonjol dari bisnis yang menghadapi konsumen yang menghubungkan sistem pembayarannya dengan akumulasi Bitcoin dan strategi perusahaan.

Grafik Mingguan Bitcoin Menunjuk Target $136.000

Sementara itu, grafik mingguan Bitcoin mulai bergerak lebih tinggi setelah mempertahankan garis tren naik, menurut analis teknikal Donald Dean, yang mengatakan target saluran berikutnya berada di sekitar $136.000.

Grafik Mingguan Bitcoin. Sumber: TradingView / X

Dean menulis di X bahwa Bitcoin adalah "waktunya untuk bergerak lebih tinggi," dengan berargumen bahwa rebound terbaru dimulai dari dukungan garis tren jangka panjang pada kerangka waktu mingguan. Grafik menunjukkan Bitcoin tetap berada di dalam saluran miring ke atas, dengan penarikan terbaru berhenti di atas batas bawah sebelum harga mulai pulih.

Struktur tersebut menjaga tren naik yang lebih luas tetap utuh karena pola mingguan masih menunjukkan harga tertinggi yang lebih tinggi dan harga terendah yang lebih tinggi, bahkan setelah koreksi dari puncak sebelumnya. Garis tren atas, yang ditarik melintasi puncak mingguan sebelumnya, sekarang bertindak sebagai level referensi untuk target proyeksi Dean sekitar $136.000.

Postingan tersebut juga merujuk IBIT, iShares Bitcoin Trust, sebagai proksi untuk eksposur Bitcoin yang dilacak banyak trader bersama aksi harga spot. Meskipun grafik tidak menetapkan garis waktu, framing mingguan menyiratkan setiap pergerakan menuju batas atas kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu, bukan berhari-hari, dan akan bergantung pada Bitcoin yang terus bertahan di atas garis support yang naik.