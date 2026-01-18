Vitalik Buterin Mendesak 'Garbage Collection' untuk Mengurangi Bloat Ethereum

Co-Founder Ethereum Menyerukan Penyederhanaan Protokol untuk Memerangi Bloat

Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, telah mengeluarkan seruan menarik kepada para developer untuk mengatasi masalah bloat protokol yang sudah berlangsung lama. Dalam postingan terbaru di X, ia menekankan bahwa prinsip inti trustlessness dan kedaulatan diri dalam jaringan blockchain kurang bergantung pada penerapan metrik desentralisasi yang ekstensif dan lebih pada pemeliharaan kesederhanaan dalam protokol. Buterin memperingatkan bahwa peningkatan kompleksitas, yang didorong oleh penambahan fitur berkelanjutan dan penghapusan kode usang yang tidak memadai, membahayakan integritas dan kegunaan protokol.

Poin-Poin Penting

Buterin mengadvokasi fokus pada kesederhanaan untuk meningkatkan trustlessness, kedaulatan diri, dan kesehatan protokol secara keseluruhan.

Dia mengkritik kecenderungan untuk memprioritaskan kompatibilitas mundur di atas pembersihan protokol yang bermakna, yang mengarah pada codebase yang besar dan tidak praktis.

Buterin mengusulkan penerapan mekanisme "garbage collection" eksplisit untuk memangkas fitur yang tidak perlu dan mengurangi kompleksitas kriptografi.

Dia mengutip upgrade Ethereum masa lalu, seperti transisi dari proof-of-work ke proof-of-stake, sebagai contoh sukses pembersihan protokol skala besar.

Perdebatan tentang pendekatan Ethereum di masa depan terhadap pengembangan protokol telah mendapat perhatian baru. Buterin menekankan bahwa pertumbuhan codebase yang tak henti-hentinya menghambat desentralisasi dan kepercayaan, karena kompleksitas memaksa pengguna dan developer untuk sangat bergantung pada kriptografi dan penjelasan ahli. Erosi transparansi dan portabilitas ini mempengaruhi nilai-nilai inti teknologi blockchain.

Dia menyoroti bahwa sebagian besar upgrade protokol cenderung menyukai penambahan daripada pengurangan, didorong oleh bias terhadap kompatibilitas mundur. Pola ini menyebabkan protokol menjadi semakin rumit, membuat lebih sulit bagi tim baru untuk membangun kembali klien berkualitas tinggi jika yang sudah ada menghilang. Untuk memerangi ini, Buterin memperjuangkan proses "garbage collection" terstruktur—upaya eksplisit untuk mengurangi total baris kode, membatasi ketergantungan pada primitif kriptografi, dan menetapkan invarian tetap yang dapat diprediksi.

Contoh historis, seperti transisi Ethereum dari proof-of-work ke proof-of-stake, berfungsi sebagai preseden untuk upaya pembersihan yang efektif. Inisiatif terbaru seperti penyempurnaan biaya gas, yang menghubungkan biaya komputasi lebih langsung dengan penggunaan sumber daya, adalah langkah menuju penyederhanaan jaringan. Proposal masa depan mungkin melibatkan migrasi fitur yang jarang digunakan ke dalam smart contract, mengurangi beban developer dan meningkatkan ketangkasan protokol.

Sementara itu, CEO Solana Labs Anatoly Yakovenko menekankan pentingnya evolusi berkelanjutan, menegaskan bahwa Solana (SOL) harus tetap bergerak konstan. Menanggapi Buterin, dia berargumen bahwa iterasi sangat penting untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif, bahkan jika ini berarti tidak ada satu tim pun yang mendorong semua perubahan.

Pada akhirnya, Buterin membayangkan masa depan di mana Ethereum mencapai keadaan stabilitas optimal—yang mampu beroperasi dengan aman dan dapat diprediksi selama beberapa dekade tanpa intervensi developer berkelanjutan, sehingga lulus "walkaway test" untuk keandalan jangka panjang.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Vitalik Buterin Urges 'Garbage Collection' to Reduce Ethereum Bloat di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan update blockchain.