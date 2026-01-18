Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

CEBU, Filipina – Jalan-jalan dipenuhi warna, perayaan dengan tarian mengikuti bunyi drum yang menghentak, dan ponsel siap menangkap senyuman selebriti: inilah pemandangan yang bisa disaksikan selama perayaan festival Sinulog pada hari Minggu, 18 Januari.

Lebih dari 4 juta orang menghadiri pesta besar yang diadakan di Kota Ratu Selatan, Kota Cebu, menurut pejabat dari Kantor Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Kota Cebu (CCDRRMO).

Ribuan orang memenuhi trotoar Kota Cebu hingga kapasitas penuh, namun penduduk dan turis — baik warga senior maupun anak-anak — tetap berusaha untuk menyaksikan 37 kontingen yang tampil dari berbagai kota, kota kecil, dan provinsi

Di antara mereka yang membawa seluruh keluarga ke perayaan adalah nenek berusia 70 tahun Marcelina Lepon, seorang penganut setia Anak Yesus dan penduduk Kota Naga.

"Tibuok pamilya namo muari jud kay mao man naandan ba…Nindot kaayo karon kay nabalik na gikan sa [South Road Properties]," kata Lepon.

(Seluruh keluarga kami benar-benar datang ke sini karena ini tradisi kami…sangat bagus sekarang karena kembali dari South Road Properties)

Sebelum kembali ke tempat tradisionalnya di Pusat Olahraga Kota Cebu dan jalan-jalan sekitarnya, Sinulog dirayakan di South Road Properties selama dua tahun.

Tahun ini, Lepon menyaksikan perayaan di sepanjang Jalan B. Rodriguez, dekat Lingkaran Fuente Osmeña, salah satu area wisata utama dari rute Parade Besar Sinulog.

Dia berbagi bahwa banyak hal telah berubah sejak perayaan pertama festival Sinulog pada tahun 1980. Lepon, yang hadir untuk Sinulog 1981, mengatakan bahwa penampil dulu membawa silhig atau sapu lembut tradisional Filipina saat menari.

Dari awal tahun 2000-an hingga saat ini, kontingen yang berpartisipasi dalam Sinulog Ritual Dance Showdown dan Parade Besar terus membawa properti dan desain baru dan kreatif ke dalam pertunjukan.

PIT SENYOR. Berbagai kontingen mengambil bagian dalam tarian jalanan yang meriah selama perayaan Sinulog 2026 di sepanjang Osmeña Boulevard di Kota Cebu pada hari Minggu, 18 Januari 2026. Foto oleh Jacqueline Hernandez/Rappler

Namun bagi Lepon, satu hal yang tidak berubah dalam Sinulog adalah dapat hadir bersama keluarganya dan berdoa untuk keberuntungan kepada Anak Yesus (Senior Santo Niño) yang dapat diwariskan oleh generasi yang datang setelahnya.

"Ini tradisi yang kami senang untuk pertahankan," kata Lepon dalam bahasa Cebuano.

Membuat tradisi

Tradisi keluarga bukan satu-satunya hal yang kembali setiap tahun di perayaan Sinulog.

Tristan Pernez, seorang penduduk Kota Bais, Negros Oriental, melakukan kunjungan keduanya ke Cebu sebagai penampil dalam kontingen Hudyaka Sa Bais: Festival of Harvest, berkompetisi dalam Sinulog Ritual Dance Showdown

Kontingennya adalah salah satu dari 12 kontingen luar kota yang mengikuti kompetisi, yang membawa hadiah uang tunai P3 juta untuk penampilan tarian ritual pemenang.

Namun Pernez, dalam wawancara dengan Rappler, mengatakan bahwa dia tidak di sini untuk hadiah uang tunai.

"Ganahan kaayo ko makahalad sa balaang bata nga si Senior Santo Niño (Saya benar-benar ingin memberikan persembahan saya kepada Anak Suci yaitu Senior Santo Niño)," kata penampil tersebut.

Sinulog berasal dari kata Cebuano Sulog, yang berarti gerakan seperti arus sungai. Gerakan seperti gelombang dimasukkan ke dalam tarian ritual yang dilakukan oleh penjual lilin di depan gereja setiap Fiesta Señor—perayaan keagamaan yang sangat terkait dengan kedatangan Kekristenan di Filipina.

ANAK YESUS. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Anak Yesus, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline Hernandez/Rappler

Tarian-tarian ini dilakukan sebagai persembahan kepada Anak Suci untuk para penganut yang mencari rahmat dan belas kasihan-Nya selama masa-masa sulit.

"Ginaampo lang namo sa Santo Niño nga permi mi niya ubanan ug tagaan mi niya og kakusog sa lawas (Kami hanya berdoa kepada Santo Niño agar dia selalu bersama kami dan memberi kami kekuatan)," kata Pernez.

Beristirahat sebentar sebelum menari lagi di sepanjang jalan-jalan Cebu, Pernez mengatakan kepada Rappler bahwa dia berharap untuk kembali tahun depan dan menjadikannya 'tradisi pengabdiannya." – Rappler.com