Binance Memperluas Rangkaian Derivatif dengan Penulisan Opsi ETH dan Pembaruan Platform

Binance telah membuka peluang baru bagi trader untuk mendapatkan penghasilan dan mengelola risiko dengan menyediakan penulisan opsi Ethereum untuk semua pengguna, meluncurkan perubahan ini bersamaan dengan peningkatan substansial pada platform perdagangan Opsi-nya. Langkah ini, yang diumumkan oleh bursa minggu ini, memungkinkan akun ritel dan institusional untuk menjual (menulis) opsi ETH, sebuah strategi yang membayar premi di muka sebagai imbalan atas kewajiban jika opsi dieksekusi, dan dilengkapi dengan peningkatan infrastruktur dan data yang dirancang untuk mendukung volume lebih tinggi dan strategi yang lebih canggih.

Waktunya sejalan dengan peningkatan signifikan dalam aktivitas opsi ETH. Antara 2021 dan 2025, volume opsi ETH berkembang pesat, tumbuh pada laju tahunan yang menurut investor mencerminkan pematangan derivatif kripto dan narasi Ethereum yang bergeser sebagai platform untuk institusi dan pengembang. Pertumbuhan tersebut, menurut Binance, didorong oleh adopsi treasury institusional yang lebih besar, kasus penggunaan Ethereum yang berkembang, dan kekuatan makroekonomi, termasuk pergerakan suku bunga, yang membuat opsi menjadi alat yang berguna untuk hedging dan menghasilkan yield.

Untuk mendukung lonjakan permintaan ini, platform Opsi Binance yang ditingkatkan menghadirkan sejumlah peningkatan praktis yang akan segera dirasakan trader. Bursa ini menyoroti throughput API yang lebih tinggi sehingga order dieksekusi lebih cepat dan sistem dapat menangani lalu lintas yang lebih berat; rentang harga strike yang lebih luas di berbagai aset untuk memungkinkan trader membangun struktur kontrak yang lebih presisi; dan data pasar yang lebih kaya melalui aliran WebSocket yang terdiferensiasi yang bertujuan untuk mendukung analitik lebih canggih dan pengambilan keputusan lebih cepat. Peningkatan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi latensi, memperdalam likuiditas yang tersedia, dan memberikan sinyal yang dibutuhkan trader kuantitatif maupun diskresioner untuk bertindak cepat.

Binance Memperluas Akses ke Opsi

Binance mengatakan peluncuran opsi ETH memperluas cara pelanggan dapat mengekspresikan pandangan pasar: pengguna dapat menulis opsi untuk mendapatkan premi di muka, melindungi eksposur spot atau futures yang ada, atau melapisi strategi penghasilan seperti covered call dan cash-secured put ke dalam portofolio mereka. Fitur ini melengkapi rangkaian derivatif Binance yang ada, dari perpetual futures hingga opsi bitcoin, dan didukung oleh hubungan market-making bursa dan order book yang dalam. Panduan detail dan penjelasan tentang short-selling (penulisan) opsi tersedia di panduan Opsi Binance bagi pengguna yang ingin mempelajari mekanismenya sebelum trading.

Bursa ini juga menawarkan insentif biaya untuk mendorong likuiditas dalam kontrak Opsi yang baru terdaftar. Pengguna VIP akan menerima diskon 20% untuk biaya taker dan maker pada opsi baru, termasuk kontrak ETH, BTC, BNB dan SOL, berlaku segera dan berjalan hingga pemberitahuan lebih lanjut, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menarik pelaku pasar dan mempersempit spread.

Jeff Li, Wakil Presiden Produk Binance, menggambarkan peluncuran ini sebagai bagian dari evolusi produk berkelanjutan perusahaan: "Binance tetap berkomitmen untuk menghadirkan alat inovatif yang memenuhi kebutuhan pengguna kami yang terus berkembang," katanya, menambahkan bahwa eksekusi lebih cepat, fleksibilitas lebih besar, dan data pasar yang lebih kaya akan membantu trader mengejar pendekatan yang lebih maju dan strategis di pasar derivatif.

Binance menekankan bahwa membuka penulisan opsi untuk audiens yang lebih luas tidak berarti melonggarkan kontrol. Penulis opsi harus memasang margin untuk menjaminkan kewajiban mereka, dan akses ke produk Opsi dibatasi oleh penilaian kesesuaian wajib yang dirancang untuk memastikan pelanggan memahami risikonya. Bursa ini menegaskan kembali bahwa produk-produk ini membawa risiko penurunan yang material dan bahwa kerangka manajemen risikonya tetap menjadi bagian inti dari peluncuran ini.

Seiring berkembangnya pasar kripto, bursa semakin meluncurkan alat yang dulunya hanya tersedia untuk meja profesional. Dengan menggabungkan akses lebih luas ke penulisan opsi ETH dengan infrastruktur lebih cepat dan data pasar yang lebih dalam, Binance bertaruh dapat menangkap permintaan dari trader yang mencari yield, kemampuan hedging, atau strategi terarah yang lebih bernuansa, sambil menggunakan biaya dan kemitraan market-maker untuk menjaga likuiditas tetap kompetitif. Bagi trader yang menginginkan detail, Binance mengarahkan pengguna ke halaman FAQ Opsi dan dukungannya.

Binance adalah ekosistem blockchain di balik bursa cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan dan pengguna terdaftar. Dipercaya oleh lebih dari 300 juta orang di lebih dari 100 negara, perusahaan ini menyoroti kecepatan mesin perdagangannya, praktik keamanan, dan portofolio produk aset digital yang luas, dari perdagangan dan keuangan hingga pendidikan, layanan institusional, dan alat Web3, saat mendorong untuk memperluas akses ke layanan keuangan kripto di seluruh dunia.