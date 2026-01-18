Perdana Menteri Carney mengamankan kemitraan baru dengan Qatar untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama pertahanan

DOHA, Qatar, 18 Januari 2026 /CNW/ – Kantor Perdana Menteri

Lanskap global berubah dengan cepat, meninggalkan ekonomi, bisnis, dan pekerja dalam ketidakpastian. Sebagai respons, Kanada berfokus pada apa yang dapat kami kendalikan: mengamankan kemitraan perdagangan dan investasi baru agar kami tidak bergantung pada satu negara, tetapi lebih tangguh terhadap guncangan global. Kami memposisikan Kanada sebagai mitra yang kuat dan andal untuk mengamankan modal baru, mengembangkan pasar ekspor baru, dan menciptakan peluang baru bagi pekerja dan bisnis Kanada.

Untuk memajukan misi tersebut, Perdana Menteri, Mark Carney, melakukan perjalanan ke Doha, Qatar – kunjungan pertama kalinya oleh Perdana Menteri Kanada yang menjabat ke negara tersebut. Perdana Menteri bertemu dengan Amir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, untuk membahas peningkatan perdagangan, perdagangan, investasi, dan kerja sama keamanan. Setelah mengakhiri kunjungan, para pemimpin mengumumkan komitmen dari Qatar untuk melakukan investasi strategis signifikan dalam proyek-proyek pembangunan bangsa Kanada. Investasi ini akan membuat proyek-proyek besar dibangun lebih cepat, mempercepat industri energi bersih, kesehatan, AI, dan pertahanan kami, serta menciptakan ribuan karir bergaji tinggi dan kemakmuran berkelanjutan bagi pekerja Kanada.

Membangun momentum ini, Perdana Menteri dan Amir mengeluarkan pernyataan bersama yang berkomitmen untuk mempercepat investasi dua arah dan kolaborasi di bidang AI, komputasi kuantum, dirgantara, teknologi pertahanan, manufaktur canggih, pertanian, dan agri-pangan.

Setelah bertahun-tahun negosiasi terhenti, para pemimpin sepakat untuk menyelesaikan negosiasi tentang Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi Asing Kanada–Qatar (FIPA) yang baru pada musim panas ini. Ini akan memungkinkan bisnis Kanada untuk lebih mudah memperluas operasi mereka di, dan menarik investasi dari, Qatar – negara dengan ekonomi senilai hampir $290 miliar. Membangun kemajuan ini, Kanada dan Qatar sepakat untuk segera memperdalam kerja sama dalam:

Perdagangan dan investasi bilateral melalui pembentukan Komisi Bersama Kanada-Qatar tentang Kerja Sama Ekonomi, Komersial, dan Teknis.

melalui pembentukan Komisi Bersama Kanada-Qatar tentang Kerja Sama Ekonomi, Komersial, dan Teknis. Teknologi informasi , memperluas peluang investasi di bidang seperti AI dan teknologi informasi dan komputer.

, memperluas peluang investasi di bidang seperti AI dan teknologi informasi dan komputer. Pertahanan dan keamanan , meluncurkan negosiasi tentang kerangka kerja untuk memfasilitasi pertukaran keahlian dalam urusan militer, keamanan, dan pertahanan.

, meluncurkan negosiasi tentang kerangka kerja untuk memfasilitasi pertukaran keahlian dalam urusan militer, keamanan, dan pertahanan. Perjanjian pajak berganda baru untuk memudahkan orang Kanada bekerja dan berinvestasi di Qatar dan sebaliknya, dengan negosiasi dimulai segera.

Untuk lebih membangun kemitraan ini, Perdana Menteri Carney mengumumkan bahwa Kanada akan:

Memperluas layanan udara antara kedua negara berdasarkan Perjanjian Transportasi Udara Kanada-Qatar.

antara kedua negara berdasarkan Perjanjian Transportasi Udara Kanada-Qatar. Membentuk kantor untuk Atase Pertahanan Kanada di Doha untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman keterlibatan bilateral yang meningkatkan ekspor dari sektor pertahanan Kanada.

untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman keterlibatan bilateral yang meningkatkan ekspor dari sektor pertahanan Kanada. Bertukar praktik terbaik dan pelajaran terkait keamanan dalam persiapan Piala Dunia FIFA 26, saat Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersiap untuk menjadi tuan rumah bersama acara olahraga global ini.

Saat Qatar menandai awal Tahun Budaya 2026, Perdana Menteri Carney menekankan pentingnya ikatan antarmanusia dan budaya yang berkembang antara kedua negara. Dia menyampaikan undangan kepada Yang Mulia Amir serta Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, untuk mengunjungi Kanada di tahun mendatang.

Saat di Doha, Perdana Menteri bertemu dengan Menteri Kesehatan Masyarakat Qatar untuk memperkuat prioritas bersama dalam kesehatan dan ilmu kehidupan. Dia menggarisbawahi potensi bagi perusahaan Kanada untuk mengembangkan jejak mereka dalam ekosistem layanan kesehatan Qatar, termasuk dalam bioteknologi dan teknologi kesehatan berbasis AI yang inovatif. Dia juga bertemu dengan para pemimpin bisnis Qatar dan kepala Otoritas Investasi Qatar untuk mengeksplorasi lebih banyak peluang untuk berkolaborasi, lebih lanjut memposisikan Kanada sebagai tujuan utama untuk modal dan investasi global.

Kanada dan Qatar keduanya adalah ekonomi dengan sumber daya terkemuka, dengan tujuan bersama untuk mendiversifikasi peluang perdagangan dan investasi, dengan kekuatan pelengkap dalam teknologi, keamanan, dan kepemimpinan internasional. Saat Kanada bekerja untuk membangun proyek energi baru yang besar, meningkatkan kemampuan pertahanan kami, dan membangun kepemimpinan kami dalam AI dan teknologi inovatif, memperkuat kemitraan kami dengan Qatar akan mempercepat misi-misi ini.

Kutipan

"Qatar adalah kekuatan diplomatik yang efektif, luas, dan meningkat di dunia saat ini. Mereka adalah mitra penting bagi Kanada dalam banyak upaya bersama untuk perdamaian dan stabilitas, dari Ukraina hingga Timur Tengah. Ini adalah hubungan yang ditempa selama bertahun-tahun melalui tindakan persahabatan yang mendalam, termasuk upaya Qatar untuk mengevakuasi lebih dari 200 warga Kanada dari Afghanistan pada tahun 2021. Sekarang kami meningkatkan hubungan kami – dengan kemitraan strategis baru yang ambisius di bidang perdagangan, perdagangan, investasi, AI, dan pertahanan – untuk memberikan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat kami."

— Yang Terhormat Mark Carney, Perdana Menteri Kanada

Fakta singkat

Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Carney ke Qatar dan kunjungan pertama kalinya oleh Perdana Menteri Kanada yang menjabat.

Hampir 10.000 warga Kanada tinggal dan bekerja di Qatar, berkontribusi di sektor dirgantara, kecerdasan buatan, pertahanan, dan agri-pangan.

Perdagangan dua arah melebihi $325 juta, dengan Québec menyumbang hampir setengah dari ekspor Kanada – didorong oleh dirgantara dan manufaktur canggih.

Saat ini, investasi Qatar di Kanada tumbuh hampir 20% per tahun.

Qatar adalah ekonomi terbesar ketiga di kawasan Teluk, menawarkan peluang bisnis signifikan bagi perusahaan Kanada.

Pada November 2025, Kanada menghapus persyaratan visa untuk warga Qatar dan memperkenalkan kelayakan otorisasi perjalanan elektronik untuk perjalanan udara guna memfasilitasi perjalanan bisnis dan liburan.

Pada tahun 2018, Kanada dan Qatar memulai negosiasi menuju Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi Asing (FIPA).

Produk terkait

Perdana Menteri Carney bertemu dengan Amir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

Tautan terkait

Hubungan Kanada-Qatar

