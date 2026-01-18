Perak Mendekati $90 saat Peter Schiff Menyerukan Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa

Silver diperdagangkan pada harga $90,13 pada saat penulisan, mencatat kenaikan minimal 24 jam sebesar 0,08% setelah sesi yang tenang dan 12,92% dalam 7 hari terakhir. Logam ini tetap berada dekat dengan wilayah rekor setelah berminggu-minggu kinerja kuat yang menempatkannya di antara logam mulia berkinerja terbaik. Harga tetap tinggi meskipun terjadi fluktuasi tajam intraday.

Ketahanan tersebut membuat silver tetap menjadi fokus utama. Apakah pasar sedang bersiap untuk kenaikan lebih lanjut?

Schiff Menunjukkan Kekuatan Meskipun Terjadi Penarikan

Investor logam mulia Peter Schiff menyoroti kekuatan yang diperbarui di seluruh saham pertambangan setelah penjualan awal yang terkait dengan penarikan pada emas dan silver. Dia mencatat bahwa banyak penambang menutup sesi dengan keuntungan solid meskipun emas ditutup turun lebih dari $30 dan silver turun lebih dari $3 intraday.

Schiff menyatakan bahwa dia mengharapkan reli kuat di minggu mendatang. Komentarnya memperkuat perhatian pada tren silver yang lebih luas daripada kebisingan harga jangka pendek.

Schiff juga mengulangi skeptisisme jangka panjangnya terhadap kinerja Bitcoin, mendesak investor untuk fokus pada logam mulia. Menurut komentar sebelumnya yang dilaporkan oleh Coinpaper, Schiff menggambarkan fase saat ini sebagai tahap awal dari apa yang dia sebut sebagai pasar bullish bersejarah dalam logam mulia.

Pendorong di Balik Lonjakan Silver Baru-baru Ini

Silver telah mencatat keuntungan tajam setelah stabil di atas level psikologis $80. Sesi perdagangan sebelumnya melihat logam tersebut mendekati $83,59, dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $85,94, sebelum momentum membawa harga lebih tinggi. Selama setahun terakhir, harga silver telah naik sekitar 160%, didukung oleh campuran kekuatan makroekonomi dan khusus sektor.

Sumber: X

Ketidakpastian geopolitik terus mendukung permintaan safe-haven. Pada saat yang sama, ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve AS tetap menjadi faktor kunci. Pasar terus memperkirakan potensi pelonggaran selama 2026, dengan data ketenagakerjaan dan inflasi mendatang yang akan memandu ekspektasi. Dolar yang lebih lemah juga telah mendukung harga logam mulia.

Permintaan industri memainkan peran yang semakin besar. Silver tetap kritis untuk kendaraan listrik, sistem energi terbarukan, dan manufaktur elektronik. Permintaan struktural tersebut berbeda dengan aliran spekulatif murni dan menambah kedalaman pada reli saat ini.

Reaksi Pasar terhadap Peristiwa Global

Perkembangan geopolitik baru-baru ini menambah lapisan lain pada perilaku pasar. Intervensi militer AS di Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro tidak memicu pelarian tradisional ke keamanan. Sebaliknya, saham, Bitcoin, dan logam mulia semuanya naik. Keselarasan yang tidak biasa ini menunjukkan "reli menyeluruh" jangka pendek, yang mencerminkan selera risiko yang luas daripada hanya aliran yang didorong rasa takut.

Sementara itu, CME telah bersiap untuk potensi tekanan pasar dengan menerapkan aturan margin yang diperbarui karena volatilitas di seluruh logam mulia meningkat. Langkah-langkah tersebut menandakan kesadaran yang meningkat terhadap pergerakan harga yang cepat saat silver diperdagangkan mendekati level bersejarah.

Bisakah Silver Mencapai $100 per Ons?

Level $100 tetap menjadi target psikologis kunci. Dalam jangka pendek, risiko geopolitik yang terkait dengan Venezuela terus mendukung permintaan safe-haven. Presiden Donald Trump telah mengindikasikan bahwa tindakan militer lebih lanjut tetap mungkin jika tuntutan AS tidak dipenuhi, menjaga ketidakpastian tetap tinggi.

Dari perspektif jangka panjang, suku bunga yang lebih rendah akan mendukung aset tanpa hasil seperti silver dengan mengurangi biaya peluang. Permintaan industri yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan pasokan pertambangan yang terbatas, dapat mendukung harga yang lebih tinggi. Agar silver mencapai atau melampaui $100, permintaan fisik yang berkelanjutan, aliran investasi yang stabil, dan respons pasokan yang terbatas perlu selaras.

Skenario yang lebih ekstrem, seperti inflasi yang tidak terkendali, ketidakstabilan keuangan, atau kekurangan fisik yang nyata, dapat mendorong harga jauh melampaui level tersebut. Analis terus memantau keseimbangan antara pasar kertas dan ketersediaan fisik.

Struktur Teknis Mendukung Potensi Kenaikan Jangka Pendek

Analisis teknis jangka pendek menunjukkan silver bertahan di atas level permintaan kunci. Pada timeframe yang lebih rendah, struktur pasar telah bergeser bullish, dengan harga tetap di atas zona $88,60. Analis yang melacak level ini menunjuk ke target kenaikan potensial mendekati $91,80 dan $93,00 jika dukungan bertahan. Penarikan terus terlihat korektif daripada merusak tren.

Sumber: Tradingview via X

Saat silver diperdagangkan mendekati rekor tertinggi, volatilitas tetap tinggi. Pasar sekarang mengamati apakah momentum dan kekuatan makro dapat mempertahankan pergerakan. Sesi berikutnya mungkin memberikan kejelasan.