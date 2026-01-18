'Mereka Tidak Menginginkan Saya, Saya Tidak Akan Bermain'

Bintang Real Madrid Vinicius Jr. kini ingin meninggalkan klub dan telah mengatakan "Saya tidak akan bermain di tempat yang tidak menginginkan saya" menurut El Periodico dan Sport, keduanya mengutip sumber anonim. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Para bintang Madrid yang tampil buruk mendapat ejekan saat mereka keluar untuk pemanasan melawan Levante di Bernabeu pada hari Sabtu, menyusul kekalahan piala dari FC Barcelona dan Albacete yang mengakhiri peluang memenangkan dua trofi dalam hitungan hari.

Dari semua pemain, namun Viniciuslah yang paling keras dan paling lama dicemooh, dengan perlakuan tersebut berlanjut setiap kali dia menyentuh bola selama kemenangan 2-0 La Liga dan jauh lebih sedikit untuk pemain seperti Jude Bellingham dan Fede Valverde.

Beberapa jam menjelang kick off, COPE melaporkan bahwa Real Madrid yakin bisa membuat Vinicius memperpanjang kontraknya sekarang setelah Xabi Alonso dipecat dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa.

Banyak yang telah berubah sejak saat itu, dengan Vinicius dilaporkan mengatakan bahwa dia tidak ingin bermain untuk Real Madrid lagi jika para penggemarnya tidak menginginkan dia di sana.

Sport mengatakan bahwa 17 Januari adalah hari ketika Real Madrid dan para pendukungnya "putus secara definitif dengan Vinicius", dengan hubungan mereka berada pada titik terendah sepanjang masa.

Pelatih Real Madrid Alonso ingin mengeluarkan yang terbaik dari Vinicius

Menanggapi ejekan, dan perlakuan terhadap Vinicius, Arbeloa ditanya apa yang akan dia lakukan dengan Vinicius ke depannya.

Arbeloa berjanji untuk "bekerja meningkatkan Vinicius", mengungkapkan bahwa dia akan "meminta rekan setimnya memberinya bola sebanyak mungkin", karena dia adalah pemain terbaik di dunia dalam hal membongkar pertahanan lawan.

Pada konferensi pers pertamanya menjelang Albacete, Arbeloa juga mengatakan: "Saya sangat beruntung memiliki salah satu pemain terbaik di dunia. Dan itulah yang ingin kami lihat, seorang Vini yang menikmati dirinya sendiri dan menari. Itulah yang ingin saya lihat."

Namun dalam keadaan saat ini, mungkin tidak lama lagi Arbeloa bisa menikmati hal seperti itu jika Vinicius dapat menemukan kembali percikannya, karena dia mungkin pergi ke tempat lain?

Ke mana Vinicius bisa pergi setelah Real Madrid?

Pada bursa transfer sebelumnya, Vinicius telah sangat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dan klub-klub Premier League termasuk Liverpool dan Manchester City.

Ada juga godaan untuk pergi ke Arab Saudi, yang klub-klub Pro League-nya telah menawarkan untuk membuatnya menjadi pemuda yang lebih kaya lagi dengan gaji yang menyaingi pemain seperti Cristiano Ronaldo.

Sampai masa depannya terselesaikan, perhatian beralih ke bagaimana Vinicius akan diterima oleh Bernabeu ketika Real Madrid menjamu AS Monaco di Liga Champions pada hari Selasa.