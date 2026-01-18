BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Shiba Inu: Shytoshi Kusama Memperpanjang Keheningan 18 Hari Memasuki 2026, Apa yang Terjadi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ini adalah 18 hari memasuki 2026, dan ShibaPostingan Shiba Inu: Shytoshi Kusama Memperpanjang Keheningan 18 Hari Memasuki 2026, Apa yang Terjadi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ini adalah 18 hari memasuki 2026, dan Shiba

Shiba Inu: Shytoshi Kusama Memperpanjang Keheningan 18 Hari Memasuki 2026, Apa yang Terjadi?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 23:31
BitShiba
SHIBA$0.0000000004397-2.50%
SHIBAINU
SHIB$0.000007824-8.00%
Notcoin
NOT$0.0005349-15.12%

Sudah 18 hari memasuki tahun 2026, dan duta besar utama Shiba Inu, Shytoshi Kusama, tetap membisu di X.

Aktivitas terakhir duta besar utama Shiba Inu di X adalah pada 7 dan 8 Desember, ketika ia berinteraksi dengan beberapa postingan dari komunitas kripto.

Meskipun harapan tetap ada tentang Kusama memecah kebisuannya di awal tahun, hal itu tidak terjadi karena ia justru mempertahankan status quo.

Duta besar utama Shiba Inu selalu menunjukkan sudut pandang untuk berbicara ketika ia percaya waktunya tepat dan sempurna. Mungkin ia menunggu pengumuman dan perkembangan menuju fase berikutnya untuk SHIB berkembang sebelum melakukan tindakan di X.

Pada akhir tahun, pengembang Shiba Inu, Kaal Dhairya, menginformasikan rencana untuk membuat pengguna Shibarium yang terkena dampak insiden bridge kembali utuh melalui SHIB Owes You.

Dhairya menyatakan bahwa semua yang dilakukan mulai sekarang berorientasi pada tujuan ini.

SHIB Owes You resmi, yang mengacu pada SOU NFT di blockchain Ethereum, belum aktif, tetapi SOU yang didukung komunitas telah dimulai.

Anggota tim Shiba Inu berbicara tentang fase berikutnya pertumbuhan SHIB

Dhairya menyebutkan dalam pesan akhir tahun 2025 kepada komunitas SHIB bahwa tahun lalu, terutama di bulan-bulan terakhir, adalah periode tersulit dalam sejarah Shiba Inu, mengingat insiden peretasan Shibarium yang terjadi pada bulan September.

Dalam bacaan hari Minggu, anggota tim Shiba Inu, Lucie, berbicara tentang penyelarasan, kemampuan, dan fase berikutnya untuk SHIB.

Menurut Lucie, bertahan melalui ketidakpastian bukanlah sikap pasif tetapi membutuhkan perhatian, kesabaran, dan seringkali keheningan ketika kebisingan akan lebih mudah. Lucie menambahkan bahwa yang paling penting sekarang adalah bahwa arah tidak berubah, dengan kerangka SHIB masih tetap ada.

Melihat ke depan, Lucie mengatakan jalan ke depan lebih sedikit tentang komentar tetapi lebih tentang partisipasi, lebih lanjut menambahkan bahwa Shib Army telah melewati fase di mana volume sama dengan nilai.

"Kontributor terkuat sering kali adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak glamor, meningkatkan hal-hal kecil, atau dengan tenang mendorong ide ke depan," kata Lucie, menambahkan bahwa "ekosistem SHIB tidak pernah tentang kepastian. Ini tentang komitmen. Itu masih benar."

Sumber: https://u.today/shiba-inu-shytoshi-kusama-extends-silence-18-days-into-2026-whats-going-on

Peluang Pasar
Logo BitShiba
Harga BitShiba(SHIBA)
$0.0000000004397
$0.0000000004397$0.0000000004397
-1.52%
USD
Grafik Harga Live BitShiba (SHIBA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12