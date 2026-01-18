BursaDEX+
Pasar Saham AS Tutup untuk Hari MLK 2026, Pasar Kripto Tidak Terpengaruh

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 23:11
Pasar saham AS akan tutup pada 19 Januari 2026, untuk Hari Martin Luther King Jr., mempengaruhi jadwal perdagangan, sementara pasar kripto tetap buka.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

