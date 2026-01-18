Pasar saham AS akan ditutup pada 19 Januari.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Jinshi, karena libur Martin Luther King Jr. Day, pasar saham AS akan tutup pada 19 Januari. Perdagangan kontrak berjangka logam mulia dan minyak mentah AS CME akan berakhir lebih awal pada pukul 02:30 WIB tanggal 20 Januari, sementara perdagangan kontrak berjangka obligasi Treasury AS dan indeks saham akan berakhir lebih awal pada pukul 01:00 WIB tanggal 20 Januari. Perdagangan produk pertanian di ICE dan CBOT juga akan tutup untuk hari tersebut. Investor disarankan untuk memperhatikan.

