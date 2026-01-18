HBO Menolak Sekuel 'Game Of Thrones' Jon Snow Karena Terlalu Menyedihkan

Telah mengalir hampir tak terbatas jumlah cerita dari sebuah wawancara THR yang berpusat pada George RR Martin dan Game of Thrones. Banyak fokus tertuju pada pembaruan Winds of Winter yang kurang menjanjikan, tetapi terutama perseteruannya dengan showrunner House of the Dragon saat ini.

Namun, dalam artikel tersebut juga terdapat uraian tentang seperti apa serial spin-off sekuel Jon Snow yang sebelumnya diajukan, dan mengapa serial itu ditolak. Singkatnya, serial itu terlalu suram, bahkan untuk Game of Thrones.

Idenya adalah serial itu bisa menjadi cerita Jon yang lebih mandiri, mengingat dia kembali ke utara, terisolasi di The Wall, dan tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi di tempat lain setelah peristiwa serial tersebut. Konon, Martin melihat ini sebagai taruhan yang "aman", mengingat fakta tersebut.

Sekarang, kita tahu apa yang direncanakan serial tersebut, dan terutama tentang Jon Snow dalam kondisi yang sangat buruk saat dia berjalan menuju kematiannya:

Snow dimaksudkan untuk hidup sendirian dan menderita setara PTSD versi abad pertengahan

Dia mengusir Ghost, Direwolf-nya

Dia membuang pedang terkenalnya, Longclaw

Dia "menghabiskan waktunya membangun kabin dan membakarnya lagi"

Jon tidak akan menjadi pahlawan dalam serial tersebut

Dia akan mati di akhir. Aduh.

Serial ini dirancang sebagian untuk menggema beberapa perjuangan kesehatan mental pribadi Kit Harrington di kehidupan nyata setelah Game of Thrones berakhir. Harrington pergi ke rehabilitasi pada tahun 2019, yang sejak itu telah dia bahas secara terbuka.

Tetapi mentransfer semua itu ke Jon Snow untuk serial TV, terutama setelah akhir Game of Thrones yang tidak disukai, yang termasuk pembunuhannya terhadap Daenerys Targaryen favorit penggemar, tidak terdengar seperti bab berikutnya yang bagus untuk cerita, atau cara untuk menebus akhir serial utama. Namun, serial tersebut mungkin tidak sepenuhnya mati, karena dilaporkan seorang penulis baru akan datang untuk mencari solusinya. Yang terbaru adalah bahwa serial baru yang berfokus pada Arya Stark milik Maisie Williams di Essos bisa menjadi kemungkinan, tetapi itu baru pembicaraan awal untuk saat ini.

Wawancara ini datang menjelang peluncuran A Knight of the Seven Kingdoms, musim pertama dari serial yang akan mengadaptasi novela Dunk and Egg karya George RR Martin, sebuah proyek yang dilaporkan sangat dia sukai, sangat kontras dengan pengalamannya di House of the Dragon, atau cerita yang lepas darinya di akhir Thrones, bergerak ke wilayah buku yang belum ditulis. Serial ini akan berjalan selama enam episode hingga Februari, dan sudah diperpanjang untuk musim kedua, yang tidak dimaksudkan sebagai sekali tayang. Tujuan HBO sekarang tampaknya memiliki rotasi proyek Game of Thrones yang berjalan, setidaknya satu per tahun. Saat ini, itu akan bergantian antara Seven Kingdoms dan House of the Dragon, tetapi jelas, banyak serial lainnya sedang dipertimbangkan. Dan mungkin Jon Snow belum mati, dalam lebih dari satu cara.

