Reli ke $100K atau Turun di Bawah $90K Selanjutnya untuk BTC?

Bitcoin terus berkonsolidasi tepat di bawah klaster resistensi utama setelah pemulihan kuat dari terendah bulan Desember. Grafik harga menunjukkan urutan higher lows yang jelas, sementara data on-chain mengindikasikan bahwa persentase pasokan dalam profit telah mengalami reset mendalam dan kini sedang pulih.

Secara teknis, pasar mendekati zona keputusan penting: entah breakout berkelanjutan di atas batas atas saat ini membuka pintu untuk pergerakan naik baru, atau penolakan di sini memicu fase korektif kembali menuju level support yang baru terbentuk.

Analisis Harga Bitcoin: Grafik Harian

Pada grafik harian, BTC diperdagangkan di sekitar band resistensi $95.000, yang bertepatan dengan batas bawah area pasokan yang lebih luas dan moving average 100 hari. Zona ini telah bertindak sebagai batas harga sejak November dan merupakan level kunci yang saat ini sedang diuji.

Di bawah level saat ini, struktur naik telah terbentuk dari zona permintaan $80.000, menciptakan serangkaian higher lows. Kenaikan baru-baru ini telah mendorong aset dari basis tersebut ke area resistensi saat ini tanpa pullback harian yang berarti, meninggalkan level jangka pendek $90.000 sebagai lapisan support pertama yang notable jika terjadi penolakan.

RSI harian juga telah mendingin dari pembacaan overbought baru-baru ini, tetapi tetap di atas garis tengah, konsisten dengan pasar dalam tren awal atau menengah daripada di puncak yang matang. Selama struktur higher-low dari bottom Desember bertahan, bias yang lebih luas pada timeframe harian tetap konstruktif, meskipun volatilitas jangka pendek muncul di sekitar resistensi.

Grafik BTC/USDT 4 Jam

Grafik 4 jam menyoroti breakout baru-baru ini dari struktur ascending triangle. Harga menghabiskan beberapa minggu terkompresi antara resistensi datar di sekitar tanda $95.000 dan garis tren naik dari pola tersebut. Resistensi ini kini telah sedikit terlampaui, dan pasar berkonsolidasi tepat di atas rentang tinggi sebelumnya, berpotensi menargetkan wilayah $100.000 berikutnya.

Namun momentum pada RSI 4 jam menunjukkan tren turun, mencerminkan melemahnya kekuatan jangka pendek dan meningkatkan risiko fase korektif atau setidaknya periode konsolidasi sideways.

Jika koreksi seperti itu terjadi, $93.000–$94.000 membentuk zona breakout-retest langsung, di mana stabilitas akan mempertahankan integritas breakout bullish. Lebih jauh di bawah, wilayah $90.000 menandai band konsolidasi sebelumnya dan support mid-range, area logis untuk pullback yang lebih dalam namun tetap sehat dalam uptrend yang berlaku.

Analisis On-Chain

Metrik Supply in Profit (%) saat ini memberikan sinyal siklus yang penting. Baru-baru ini, persentase BTC yang beredar yang mengalami profit turun ke level yang sebanding dengan yang terlihat ketika harga spot berada di bawah $30.000 di awal siklus. Ini terjadi meskipun harga saat ini berada di wilayah $90.000+.

Reset mendalam dalam profitabilitas pada harga nominal yang jauh lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar koin berpindah tangan atau mengalami keuntungan unrealized yang terkompresi selama koreksi baru-baru ini. Secara historis, reset serupa sering kali mendahului kemajuan jangka menengah baru, karena tangan yang lebih lemah terpaksa keluar dan basis pemegang yang lebih kuat muncul.

Metrik ini sekarang pulih kembali menuju kisaran pertengahan 70%, menunjukkan bahwa profitabilitas membaik lagi tetapi belum mencapai level ekstrem (di atas 95%) yang biasanya terkait dengan fase euforia tahap akhir. Kombinasi ini dapat diinterpretasikan sebagai latar belakang on-chain yang konstruktif, konsisten dengan tahap awal potensi rally baru, asalkan resistensi teknis kunci pada grafik akhirnya terserap.

