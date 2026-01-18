Digitap Mengumpulkan Lebih dari $4 Juta: Perbandingan dengan DeepSnitch AI

Baik DeepSnitch AI maupun Digitap ($TAP) telah disorot dalam beberapa komunitas kripto karena pendekatan mereka yang berbeda. Meskipun kedua koin tersebut mengambil pendekatan yang sangat berbeda terhadap blockchain, keduanya mencoba menghubungkan kripto dengan mata uang fiat dengan cara tertentu.

Namun, tren awal menunjukkan tingkat minat yang berbeda antara kedua proyek tersebut. Minat investor terhadap Digitap telah meningkat, dengan lebih dari 190 juta token dilaporkan telah terjual sejauh ini.

Meskipun sentimen seputar DeepSnitch AI tetap umumnya positif, presale Digitap telah menarik lebih banyak perhatian awal. Fokusnya pada fungsi terkait perbankan telah berkontribusi pada peningkatan minat selama presale.

DeepSnitch AI menawarkan pengetahuan institusional kepada trader rata-rata

DeepSnitch adalah proyek blockchain yang menggunakan AI untuk menyediakan data terkait pasar. Memanfaatkan penggunaan AI, DeepSnitch mampu memberikan data kepada trader yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi besar.

DeepSnitch dapat memanfaatkan agen AI-nya untuk memindai segala sesuatu mulai dari data on-chain hingga dark pool dan dashboard institusional. Informasi ini kemudian dibagikan kepada pengguna, yang dapat menggunakannya untuk menginformasikan keputusan trading mereka.

Ada total lima agen DeepSnitch. Berikut cara kerjanya:

SnitchScan menganalisis data on-chain untuk mengidentifikasi pergerakan pasar dan rug pull.

SnitchGPT menggunakan pelatihan on-chain untuk memberikan wawasan yang disesuaikan.

AuditSnitch menganalisis kontrak untuk membantu trader mengelola risiko.

SnitchFeed menyediakan laporan terperinci tentang sentimen dan emosi investor.

SnitchCast menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk trader.

DeepSnitch AI menyediakan data mengenai kripto dan aset keuangan tradisional tertentu. Ini menyediakan layanan yang belum pernah terlihat sebelumnya, baik di DeFi maupun TradFi. Proyek ini melaporkan telah mengumpulkan lebih dari $1,2 juta dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, Digitap tampaknya telah menarik partisipasi presale yang lebih tinggi. Digitap mempromosikan fitur terkait perbankan, sedangkan alat data DeepSnitch masih baru dan belum dievaluasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Digitap mendefinisikan ulang arti perbankan dengan aplikasi mobile-nya

Visi Digitap adalah menjadi omnibank tanpa batas pertama di dunia. Siapa pun, di mana pun di dunia, seharusnya dapat membuka rekening bank hanya dengan mengunduh aplikasi.

Digitap telah membuat kemajuan menuju hal ini. Tidak seperti kebanyakan presale lainnya, Digitap sudah memiliki produk yang berfungsi sebelum mulai mengumpulkan dana. Aplikasi Digitap saat ini dapat diunduh di Android dan iOS. Beberapa diskusi melabeli Digitap sebagai kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2026

Berikut adalah apa yang ditawarkan aplikasi Digitap saat ini:

Pengguna dapat mengakses dompet multi-chain, rekening bank dengan bunga tinggi, dan kartu Visa tak terbatas dalam satu aplikasi. Lebih dari 100 token dan lebih dari 30 mata uang didukung.

Digitap dapat digunakan untuk mengirim dan membelanjakan uang di mana pun di dunia, dengan konversi kripto-ke-fiat pada saat transaksi.

Pengguna memiliki kontrol penuh atas data mereka. Digitap memiliki paket tanpa-KYC dan dengan-KYC yang menawarkan fitur tambahan.

Bisnis dapat menerima pembayaran kripto dan menyelesaikan dalam fiat. Fitur invoicing dan payroll juga direncanakan.

Fitur staking yang menawarkan APY hingga 127%.

Beberapa pengamat berspekulasi bahwa model Digitap dapat menghasilkan lebih banyak utilitas dibandingkan dengan DeepSnitch, meskipun ini masih belum pasti. Ini telah berkontribusi pada partisipasi presale yang lebih tinggi dibandingkan dengan DeepSnitch, dan presale-nya telah berhasil mengumpulkan lebih dari tiga kali lipat sejauh ini.

Presale kripto Digitap melampaui $4 juta

Presale Digitap telah melampaui $4 juta, dengan peningkatan kontribusi baru-baru ini. Proyek ini menyatakan bahwa promosi Tahun Baru-nya menawarkan tambahan 25.000 $TAP dengan pembelian minimum $250.

Proyek ini menyatakan bahwa adopsi yang lebih luas dapat mempengaruhi permintaan token di masa depan, meskipun hasilnya masih belum pasti.

Setelah mengalami beberapa kenaikan harga, token Digitap saat ini bernilai $0,0427. Proyek ini mengindikasikan adanya kenaikan harga yang akan datang dalam jadwal presale-nya.

