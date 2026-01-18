Vitalik Buterin Menyoroti Risiko Jangka Panjang Terbesar Ethereum

Dalam sebuah postingan terbaru di X, Buterin berargumen bahwa kesederhanaan protokol adalah salah satu pilar yang paling diabaikan dari ketanpakepercayaan dan kedaulatan diri.

Poin-Poin Utama Vitalik Buterin memperingatkan bahwa kompleksitas protokol yang terus meningkat merusak ketanpakepercayaan dengan memaksa pengguna untuk bergantung pada sekelompok kecil ahli daripada kode itu sendiri.

Penambahan fitur yang konstan berisiko membuat Ethereum membengkak seiring waktu, meningkatkan risiko keamanan dan membuat jaringan lebih sulit untuk dipelihara dan dibangun kembali.

Desentralisasi jangka panjang memerlukan penyederhanaan aktif, bukan hanya peningkatan baru, jika Ethereum ingin tetap berdaulat sendiri selama puluhan tahun.

Menurutnya, sebuah blockchain dapat memenuhi setiap kotak teknis di atas kertas dan masih gagal dalam misi intinya jika menjadi sangat kompleks sehingga hanya sekelompok kecil ahli yang benar-benar memahami cara kerjanya.

Ketika kompleksitas secara diam-diam memperkenalkan kembali kepercayaan

Argumen Buterin bertentangan dengan asumsi umum dalam kripto: bahwa lebih banyak fitur dan kriptografi yang lebih canggih secara otomatis membuat protokol lebih kuat. Ia memperingatkan bahwa begitu sistem berkembang menjadi ratusan ribu baris kode dan bergantung pada berbagai bentuk kriptografi yang sangat khusus, itu menciptakan jenis sentralisasi baru.

Pada titik itu, pengguna tidak lagi mempercayai protokol itu sendiri – mereka mempercayai lingkaran kecil spesialis untuk menjelaskan apa yang dilakukan protokol dan mengapa itu aman. Hal itu merusak gagasan ketanpakepercayaan. Ini juga melemahkan "tes pergi": jika tim klien saat ini menghilang, membangun kembali perangkat lunak dari awal menjadi tidak realistis bagi pendatang baru.

Dari perspektif Buterin, kedaulatan diri sejati berarti bahwa bahkan pengguna yang sangat teknis harus dapat memeriksa sistem dan meyakinkan diri mereka sendiri bagaimana cara kerjanya. Jika itu menjadi tidak mungkin, kepemilikan protokol menjadi abstrak daripada nyata.

Penambahan fitur sebagai risiko jangka panjang

Buterin juga menyatakan keprihatinan tentang kecenderungan Ethereum untuk mengakumulasi fitur dari waktu ke waktu. Kompatibilitas ke belakang membuat lebih mudah untuk menambahkan komponen baru daripada menghapus yang lama, yang perlahan membuat protokol membengkak. Setiap komponen yang ditambahkan meningkatkan area permukaan untuk bug dan interaksi yang tidak diinginkan, meningkatkan risiko keamanan daripada menguranginya.

Ia membingkai ini sebagai pertukaran antara fungsi jangka pendek dan ketahanan jangka panjang. Fitur yang menyelesaikan masalah sempit hari ini dapat menjadi kewajiban permanen jika mereka memperumit sistem selama puluhan tahun. Untuk blockchain yang bertujuan bertahan satu abad, pertukaran itu penting.

Mengapa penyederhanaan perlu menjadi eksplisit

Untuk melawan dinamika ini, Buterin berargumen bahwa Ethereum memerlukan pola pikir "penyederhanaan" atau "pengumpulan sampah" formal yang dibangun ke dalam proses pengembangannya. Itu berarti secara aktif mengurangi kompleksitas, bukan hanya mengelolanya.

BACA LEBIH LANJUT: Mengapa Sebagian Besar Proyek Kripto Tidak Pernah Pulih Setelah Peretasan

Menurutnya, protokol yang lebih sederhana adalah protokol yang lebih aman. Lebih sedikit baris kode, lebih sedikit dependensi yang dalam, dan invarian yang lebih jelas membuat lebih mudah bagi beberapa tim independen untuk mengimplementasikan klien dengan benar. Ia menunjuk pada peningkatan masa lalu, seperti perubahan yang menempatkan batas yang lebih jelas pada perilaku penyimpanan atau biaya transaksi, sebagai contoh bagaimana aturan yang terdefinisi dengan baik dapat secara signifikan menyederhanakan pengembangan klien.

Pengaturan ulang besar dan penurunan peringkat yang tenang

Buterin juga menyoroti bahwa penyederhanaan tidak selalu harus bertahap. Beberapa pembersihan terpenting Ethereum berskala besar, seperti transisi dari proof-of-work. Upaya masa depan, termasuk pekerjaan pada desain konsensus yang lebih ramping, dapat membuka pintu untuk memperbaiki beberapa masalah struktural sekaligus.

Ide lain yang ia tekankan adalah memindahkan fitur yang jarang digunakan atau terlalu kompleks keluar dari protokol inti dan ke dalam kontrak pintar. Pendekatan ini memungkinkan fungsionalitas canggih tetap tersedia tanpa memaksa setiap implementasi klien baru untuk mendukungnya di lapisan dasar. Seiring waktu, bahkan komponen utama seperti mesin virtual itu sendiri dapat diabstrakkan dari inti.

Masa remaja Ethereum berakhir

Buterin membingkai 15 tahun pertama Ethereum sebagai fase eksperimental, periode perubahan dan eksplorasi yang cepat. Melihat ke depan, ia percaya laju perubahan harus melambat, bukan karena inovasi sudah selesai, tetapi karena stabilitas menjadi lebih berharga saat sistem matang.

Pesan yang lebih luas jelas: jika Ethereum dimaksudkan untuk melampaui siklus politik, perusahaan, dan bahkan ideologi, ia tidak dapat membawa kompleksitas yang tidak perlu selamanya. Kesederhanaan, menurut Buterin, bukan keterbatasan – ini adalah fondasi desentralisasi jangka panjang.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Vitalik Buterin Menyoroti Risiko Jangka Panjang Terbesar Ethereum muncul pertama kali di Coindoo.