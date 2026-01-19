BursaDEX+
Postingan Why BTC Whales Are Moving Just 0.015 BTC Into Ozak AI — And How It Could Outperform Bitcoin All the Way to 2029 muncul di BitcoinEthereumNews.com. BTC

Mengapa Paus BTC Memindahkan Hanya 0,015 BTC ke Ozak AI — Dan Bagaimana Ini Bisa Mengungguli Bitcoin Hingga 2029

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 00:14
Paus BTC, yang dikenal memegang token Bitcoin dalam jumlah besar, memindahkan hanya sebagian kecil dari kepemilikan mereka ke proyek kripto bertenaga AI, yaitu Ozak AI. Ini terjadi di tengah antisipasi tinggi bahwa OZ dapat mengungguli BTC pada tahun 2029 dalam hal keuntungan, atau ROI.

Dari BTC ke OZ

Investor berhati-hati dengan kepemilikan mereka dan oleh karena itu mengalokasikan sebagian kecil dari BTC mereka ke OZ. Meskipun demikian, bahkan 0,015 BTC diproyeksikan akan mengungguli Bitcoin dalam 3-4 tahun ke depan. Sebagai referensi, 0,015 BTC setara dengan investasi sekitar $1.366.

Menginvestasikan $1.366 di Ozak AI ketika OZ ditawarkan pada $0,014 membeli 97.571 token. OZ diperkirakan mencapai harga target $1 saat listing. Ini dapat menaikkan nilai token tersebut menjadi $97.571, yang akan menjadi keuntungan sekitar $96.205. BTC, di sisi lain, hanya dapat menaikkan nilai yang sama sebesar 3x – mengubahnya menjadi $4.098 pada tahun 2029.

Keunggulan Ozak AI

Kemungkinan untuk menghasilkan ROI lebih tinggi dari kripto unggulan, BTC, berakar pada teknis ekosistem Ozak AI. Ini menampung beberapa komponen penting, seperti DePIN dan Protokol x402, di antara banyak lainnya.

DePIN, misalnya, tidak hanya mencegah kehilangan dan manipulasi data, tetapi juga mendukung skalabilitas dengan memungkinkan penambahan node saat lebih banyak data diproses dan dimasukkan. Selain itu, DePIN mengatur staking dan pembayaran pada Kontrak Ozak AI.

Protokol x402 diluncurkan baru-baru ini dengan pengumuman yang menekankan bagaimana ia melayani ekosistem dan pengembang. Untuk ekosistem Ozak AI, Protokol x402 hadir sebagai langkah untuk membuat agennya sepenuhnya otonom. Dan untuk pengembang, ia hadir sebagai alat yang dengan mulus memfasilitasi arsitektur proyek dengan biaya lebih rendah.

Mitra Ozak AI Meningkatkan Kinerjanya

Ozak AI mempercepat kinerjanya melalui aliansi strategis dengan banyak pemain pasar, seperti Openledger. Infrastruktur AI-blockchain membawa serta alat data/model on-chain – untuk dikombinasikan dengan Agen Prediksi oleh Ozak AI.

Tujuan akhir dari asosiasi antara Ozak AI dan Openledger adalah untuk menciptakan cara yang lebih efektif dan efisien untuk menangani pelatihan AI. Ini di atas memicu proyek bersama untuk pengembang dan meningkatkan dataset yang didorong oleh komunitas.

Poin Penting

Paus BTC mengalokasikan sebagian kecil dari kepemilikan mereka ke token Ozak AI. Namun, OZ diperkirakan mengungguli seluruh token unggulan dengannya. Proyeksi bullish seperti itu berasal dari komponen teknis bertenaga AI di ekosistem dan aliansi strategis dengan pemain kunci dari pasar kripto AI.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ozak AI, kunjungi tautan di bawah ini:

Penafian: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. TheNewsCrypto merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan penelitian mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.

Sumber: https://thenewscrypto.com/why-btc-whales-are-moving-just-0-015-btc-into-ozak-ai-and-how-it-could-outperform-bitcoin-all-the-way-to-2029/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

