Mengapa Investor Cerdas Mengabaikan Cardano (ADA), Inilah Kripto Teratas yang Mereka Beli

Sementara Cardano (ADA) mengalami perdagangan sideways dan volatilitas di pasar, investor cerdas mencari investasi alternatif dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar di tahap awal. Hadir Mutuum Finance (MUTM), saat ini termasuk di antara pilihan crypto teratas dalam Fase 7 presale-nya yang dihargai $0,04 dan dengan cepat naik sebagai crypto berikutnya yang akan meledak. Tidak seperti ADA, yang merupakan proyek berkapitalisasi besar dengan potensi pertumbuhan lebih lambat karena merupakan jaringan yang sudah matang, MUTM dibangun secara strategis di tahap awal dengan fokus pada peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi.

Cardano (ADA): Dilemahkan oleh Tekanan Jual

Investor menunjukkan tingkat kewaspadaan tertentu terhadap Cardano (ADA), karena perbedaan harga yang signifikan antara level support saat ini di $0,41 dan level resistance berikutnya sekitar $0,50. Meskipun jelas bahwa ADA mempertahankan posisinya di atas EMA 20 hari sebesar $0,39, tampaknya ini mungkin bukan peluang menarik bagi investor agresif karena perbedaan harga yang signifikan. Penembusan di bawah rata-ratanya dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut ke sekitar $0,33. Ini menjelaskan mengapa investor tertentu sekarang mengalihkan perhatian mereka ke Mutuum Finance (MUTM), yang diakui sebagai crypto teratas di pasar DeFi saat ini dengan peluang pertumbuhan yang lebih baik dan potensi menjadi crypto berikutnya yang akan meledak.

Momentum di Pasar Presale

Presale Mutuum Finance membentuk pola pertumbuhan yang sangat menguntungkan investor awal. Fase 7 memberikan kesempatan terakhir bagi investor untuk membeli di $0,04 sebelum Fase 8 menaikkan harga menjadi $0,045. Investor awal akan menuai manfaat maksimal. Misalnya, investasi $5.000 pada harga $0,04 dapat meningkat menjadi $7.500 pada saat peluncuran MUTM di $0,06, mengunci keuntungan $2.500 jauh sebelum pasar. Melihat lebih jauh ke depan, jika MUTM mendapatkan adopsi pada tingkat yang sebanding dengan platform DeFi muda yang sukses, investasi $5.000 berpotensi meningkat menjadi lebih dari $50.000, menjadikannya salah satu pilihan crypto teratas untuk 2026 dan kandidat untuk crypto berikutnya yang akan meledak.

Kontrol Risiko MUTM

Mutuum Finance memiliki mekanisme risiko yang kuat untuk melindungi pemberi pinjaman dan peminjam berdasarkan rasio Loan-to-Value dan kondisi Likuidasi. Loan-to-Value menentukan jumlah maksimum yang dapat dipinjam terhadap aset tertentu. Dengan LTV 75%, ketika peminjam menyetor 1 ETH, atau $3.000, mereka dapat meminjam maksimum $2.250 dalam, katakanlah, USDC. Dengan cara ini, peminjam dapat mengakses likuiditas sementara pemberi pinjaman juga aman dan tidak terlalu terekspos. Rasio LTV secara otomatis disesuaikan dengan variasi harga pasar.

Pemicu likuidasi menentukan kapan pinjaman menjadi tidak aman. Misalkan pemicunya adalah 70%. Jika pinjaman peminjam tumbuh melebihi 70% dari nilai jaminan mereka, posisi tersebut ditandai untuk likuidasi. Pemicu awal ini melindungi pemberi pinjaman dengan memastikan pinjaman tetap didukung sepenuhnya, bahkan di pasar yang volatil. Pemberi pinjaman mendapatkan utang macet yang hampir nol, yang memungkinkan MUTM untuk berkembang dengan aman dan berkelanjutan.

Akses Likuiditas tanpa Menjual Kepemilikan Anda

Fitur Pinjaman Mutuum Finance memungkinkan pengguna untuk mengakses dana tanpa harus menjual aset mereka melalui penggunaan over-collateralization untuk mengamankan eksposur mereka terhadap aset yang mengalami apresiasi. Pengguna dapat memasukkan ETH senilai $10.000 dan dengan aman meminjam $6.500 USDC sambil mempertahankan seluruh ETH mereka. Dalam model P2C, pinjaman disediakan melalui penggunaan pool likuiditas bersama. Tingkat suku bunga bergantung pada tingkat pemanfaatan, berkisar antara 7-10% APY. Peminjaman P2P ditujukan untuk aset yang lebih berisiko atau niche dan melibatkan koneksi langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman pada perjanjian yang disesuaikan.

Di MUTM, peminjam misalnya dapat memberikan jaminan altcoin senilai $8.000 dan menerima pinjaman 12% APY sebesar $5.000 USDC. Peminjam memiliki kontrol atas posisi mereka selama Faktor Stabilitas mereka aman dan memiliki kemampuan untuk menambah pinjaman mereka atau melunasinya sebagian atau sepenuhnya kapan saja. Setelah pinjaman dilunasi, seperti $6.500 USDC dan $325 bunga, pinjaman dikembalikan ke pool atau pemberi pinjaman sementara peminjam segera mendapatkan kembali 100% kontrol atas jaminan mereka.

Mutuum Finance (MUTM) memberikan adopter awal titik masuk rendah di $0,04 dengan presale yang kuat dan kemampuan untuk meminjamkan dan meminjam yang melindungi baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Seiring adopsi meningkat dan hampir $20 juta terkumpul, MUTM memberikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi bagi adopter awal yang mencari alternatif ADA untuk 2026 dan memposisikan diri sebagai crypto teratas yang dapat segera menjadi crypto berikutnya yang akan meledak di DeFi.

