Solana Prioritaskan Evolusi Dibanding Protokol Tetap

Co-founder Solana Anatoly Yakovenko telah menyatakan bahwa protokol blockchain harus terus "beriterasi" untuk bertahan hidup.

Dalam postingan 17 Januari di platform media sosial X, Yakovenko berpendapat bahwa umur panjang jaringan sangat terikat pada kemampuannya untuk beriterasi.

Bersponsor

Bersponsor

Yakovenko Menguraikan Masa Depan Solana yang Didorong AI

Dia menyatakan bahwa agar blockchain dapat menghindari keusangan, blockchain tidak boleh berhenti berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembang dan penggunanya yang terus berubah.

Yakovenko menguraikan masa depan di mana Solana tidak bergantung pada individu tunggal atau kelompok teknik inti untuk mendorong iterasi ini. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa peningkatan protokol harus berasal dari komunitas kontributor yang beragam dan terdesentralisasi.

Menariknya, eksekutif Solana mengatakan kecerdasan buatan dapat memainkan peran sentral dalam mempertahankan perkembangan pesat jaringan dengan membentuk tata kelola dan pengodingannya di masa depan.

Bersponsor

Bersponsor

Pendekatan ini tampaknya akan memungkinkan jaringan untuk mengoptimalkan diri sendiri dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh tim yang hanya terdiri dari manusia.

Sementara itu, komentar Yakovenko berfungsi sebagai kontra-argumen langsung terhadap visi strategis terbaru yang dipaparkan oleh co-founder Ethereum Vitalik Buterin.

Buterin baru-baru ini memperkenalkan konsep "walkaway test." Ini adalah pencapaian di mana jaringan Ethereum menjadi mandiri dan dapat beroperasi secara permanen tanpa pengembang pendirinya.

Dalam visi ini, Ethereum akan "mengeras," mencapai keadaan di mana proposisi nilainya berasal dari keabadian protokol daripada janji fitur masa depan.

Buterin mengakui bahwa Ethereum harus terus berubah dalam jangka pendek. Namun, dia menekankan bahwa jaringan bertujuan untuk mengunci protokol setelah melewati hambatan teknis tertentu.

Beberapa hambatan ini termasuk kebutuhan akan resistensi kuantum penuh, skalabilitas yang memadai, dan arsitektur state yang tahan lama.

Memang, bentrokan ideologi ini menggambarkan dua jalur yang berbeda untuk pasar kripto.

Roadmap Buterin memposisikan Ethereum sebagai sistem penyelesaian yang andal yang memprioritaskan keamanan dan imutabilitas untuk menarik kepercayaan.

Sebaliknya, strategi Yakovenko memposisikan Solana sebagai platform teknologi pertumbuhan tinggi. Ini berarti jaringan memprioritaskan kecepatan dan adaptasi agresif untuk merebut pangsa pasar dalam lingkungan yang kompetitif.