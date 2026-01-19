Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Perbendaharaan Setelah Integrasi Pembayaran Meningkatkan Penjualan

TLDR:

Steak 'n Shake membeli Bitcoin senilai $10 juta setelah delapan bulan menerima pembayaran cryptocurrency

Jaringan restoran ini melaporkan pertumbuhan penjualan toko yang sama sebesar 15% dan biaya transaksi 50% lebih rendah sejak Mei 2025

Semua pembayaran Bitcoin pelanggan mengalir langsung ke Strategic Bitcoin Reserve daripada konversi tunai

Pendekatan yang didorong konsumen dari jaringan burger ini berbeda dengan strategi neraca perusahaan teknologi

Steak 'n Shake telah mengakuisisi Bitcoin senilai $10 juta untuk perbendaharaan perusahaannya, menandai masuknya jaringan restoran ini ke dalam kepemilikan cryptocurrency.

Jaringan burger Amerika berusia 91 tahun ini melakukan pembelian delapan bulan setelah mengaktifkan pembayaran Bitcoin di semua lokasinya.

Langkah ini membentuk Strategic Bitcoin Reserve yang menyalurkan pembayaran crypto pelanggan langsung ke kepemilikan perusahaan.

Sementara itu, restoran tersebut melaporkan peningkatan penjualan toko yang sama sejak adopsi dimulai pada Mei 2025.

Cadangan Bitcoin Terkait dengan Integrasi Pembayaran Pelanggan

Perusahaan mulai menerima pembayaran Lightning Network di semua lokasi AS pada pertengahan Mei 2025. Jack Dorsey secara publik mendukung peluncuran tersebut.

Selanjutnya, Steak 'n Shake melaporkan penghematan biaya transaksi hampir 50% dibandingkan dengan pemrosesan kartu kredit tradisional.

Penjualan toko yang sama meningkat sekitar 15% setelah peluncuran sistem pembayaran. Semua Bitcoin yang diterima dari pelanggan kini mengalir ke Strategic Bitcoin Reserve daripada dikonversi ke tunai.

Pembelian ini setara dengan sekitar 105 BTC pada harga pasar saat ini. Selain itu, perusahaan meresmikan strategi perbendaharaannya pada 31 Oktober melalui kemitraan dengan Fold Holdings.

Pelanggan menerima Bitcoin senilai $5 saat membeli item menu bermerek seperti Bitcoin Burger. Selain itu, Steak 'n Shake berkomitmen menyumbangkan 210 satoshi untuk setiap Bitcoin Meal yang terjual.

Dana ini mendukung OpenSats untuk Bitcoin Core dan pekerjaan pengembangan open-source. Promosi ini menghubungkan insentif konsumen langsung dengan adopsi cryptocurrency.

Manajemen mengaitkan pertumbuhan Strategic Bitcoin Reserve dengan peningkatan kinerja penjualan toko yang sama. Dalam postingan di X, perusahaan menggambarkan pendekatan ini sebagai model yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas makanan memperluas jangkauan restoran sambil membangun kepemilikan Bitcoin. Integrasi ini mewakili strategi yang didorong konsumen daripada spekulasi neraca.

Strategi Bitcoin Perusahaan Berbeda dari Perusahaan Teknologi

Steak 'n Shake dimiliki oleh Biglari Holdings di bawah kepemimpinan CEO Sardar Biglari. Namun, perusahaan induk belum mengungkapkan apakah Bitcoin akan menjadi faktor dalam keputusan neraca yang lebih luas.

Pendekatan restoran ini berbeda dengan strategi akumulasi yang didorong pasar modal yang digunakan oleh perusahaan seperti Strategy.

Lebih dari 200 perusahaan saat ini memegang Bitcoin di neraca mereka. Namun demikian, posisi $10 juta Steak 'n Shake tetap sederhana dibandingkan dengan pemegang korporat yang lebih besar.

Analis pasar mengamati meningkatnya minat perusahaan dalam adopsi Bitcoin di luar sektor teknologi. Akibatnya, langkah jaringan burger ini mewakili eksperimen dalam industri yang menghadapi konsumen.

Perusahaan menekankan transparansi tentang arus masuk cadangan dari pembayaran pelanggan. Namun, mitra kustodian dan pengaturan keamanan internal tidak diungkapkan secara publik.

Kepemilikan Bitcoin dicatat langsung di neraca berdasarkan standar akuntansi saat ini. Ini sejalan dengan meningkatnya pengawasan investor terhadap eksposur aset digital perusahaan.

Manajemen mengkarakterisasi alokasi $10 juta sebagai fondasi awal daripada posisi akhir. Kepemimpinan tidak mendorong narasi tentang gangguan operasional atau pengambilan risiko spekulatif.

Sebaliknya, eksekutif memposisikan integrasi Bitcoin sebagai pelengkap operasi restoran inti. Margin yang meningkat dari penghematan pembayaran mendukung reinvestasi ke dalam peningkatan kualitas menu.

