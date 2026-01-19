Lonjakan Akumulasi Whale Cardano ($ADA): Tren Bullish atau Jebakan Pasar?

TLDR:

Paus Cardano menambahkan 210 juta ADA dalam 3 minggu, menunjukkan kepercayaan pasar yang kuat.

Harga ADA sedang berkonsolidasi, tetapi potensi breakout ada dengan peningkatan volume.

Akumulasi paus dapat menyebabkan tekanan ke atas, mengencangkan pasokan di pasar.

Indikator teknis saat ini menunjukkan momentum netral hingga bearish untuk harga ADA.

Cardano ($ADA) telah menarik perhatian paus, dengan 210 juta ADA terakumulasi selama tiga minggu terakhir. Meskipun sinyal bullish ini, harga ADA tetap terikat dalam kisaran.

Efek Paus: 210 Juta ADA Terakumulasi Hanya dalam 3 Minggu

Selama tiga minggu terakhir, Cardano ($ADA) telah mengalami akumulasi substansial oleh paus. Investor besar meningkatkan kepemilikan mereka sekitar 210 juta ADA.

Lonjakan aktivitas paus ini telah meningkatkan jumlah total ADA yang dipegang oleh paus dari 13,3 miliar menjadi 13,6 miliar. Akumulasi seperti itu menunjukkan bahwa investor ini memiliki kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang Cardano.

Paus biasanya menempatkan diri mereka dalam aset yang mereka yakini akan berkinerja baik dari waktu ke waktu. Meningkatnya minat paus mungkin juga mencerminkan pandangan optimis terhadap perkembangan yang akan datang dalam ekosistem Cardano.

Ini dapat menciptakan tekanan ke atas pada harga ADA, terutama jika ada peningkatan permintaan dari pembeli ritel atau institusional di masa depan. Namun, investor yang lebih kecil perlu berhati-hati.

Konsentrasi ADA di tangan beberapa entitas dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar. Jika paus ini memutuskan untuk mengambil keuntungan di masa depan, hal itu dapat menyebabkan aksi jual tajam yang mempengaruhi harga ADA. Sementara itu, pasar lebih tidak dapat diprediksi bagi mereka yang memiliki posisi lebih kecil.

Aksi Harga ADA: Konsolidasi di Tengah Sinyal Pasar Netral

Meskipun aktivitas paus meningkat, harga ADA telah bergerak dalam kisaran sempit antara $0,38 dan $0,44 dalam beberapa minggu terakhir. Saat ini, ADA dihargai sekitar $0,3928, mencerminkan kenaikan intraday yang sederhana sebesar 0,10%.

Aksi harga terikat kisaran ini menunjukkan bahwa pasar sedang menunggu breakout untuk menentukan pergerakan besar berikutnya. Melihat indikator teknis, MACD berada di wilayah negatif.

Garis MACD berada di bawah garis sinyal, menunjukkan momentum bearish. Namun, divergensi tidak drastis, menunjukkan bahwa sentimen bearish melemah.

Sementara itu, RSI berada di wilayah netral sekitar 45,5 hingga 46,7, menunjukkan bahwa tidak ada momentum kuat di salah satu arah. Dengan kedua indikator menunjukkan kurangnya tren yang jelas, aksi harga ADA sebagian besar tetap bergantung pada kekuatan pasar eksternal.

Bagi trader, level kunci yang harus diperhatikan adalah $0,40 di sisi atas dan $0,38 di sisi bawah. Penembusan di atas $0,40 dengan volume yang meningkat dapat menandakan awal dari uptrend baru.

Namun, penurunan di bawah $0,38 dapat mendorong ADA ke konsolidasi lebih lanjut atau kemungkinan penurunan. Ketidakpastian ini meninggalkan pasar dalam pola menunggu, menantikan sinyal arah yang jelas.

Postingan Cardano ($ADA) Whale Accumulation Spikes: Bullish Trend or Market Trap? pertama kali muncul di Blockonomi.