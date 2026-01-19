Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari output editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Pada awal 2026, pasar kripto melampaui $2,3 triliun dalam nilai total, dengan aktivitas perdagangan harian tetap di atas $90 miliar di seluruh bursa utama. Nama-nama terkenal seperti BNB yang bertahan mendekati tertinggi jangka panjang dan Ethereum yang menetap setelah bertahun-tahun ekspansi mencerminkan kekuatan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Karena imbal hasil menyempit dan potensi kenaikan menjadi lebih sulit dicapai, banyak yang sekarang bertanya apakah aset besar ini masih dapat memberikan keuntungan dramatis bagi modal segar yang memasuki pasar.

Karena pergeseran ini, perhatian beralih ke Zero Knowledge Proof (ZKP), jaringan AI dan data yang berfokus pada privasi yang saat ini menjalankan lelang prapenjualan langsung. Para peneliti menggambarkan strukturnya sebagai berbeda secara fundamental dari platform yang sudah mapan. Dibangun menggunakan kriptografi canggih dan insentif terdesentralisasi, jaringan ini berfokus pada memberi penghargaan kepada pengguna daripada platform terpusat, sambil menjaga data sensitif tetap terlindungi tanpa paparan.

Para Ahli Menghubungkan Pembakaran Fase Dua dengan Narasi Kripto Besar Berikutnya

Zero Knowledge Proof (ZKP) dibangun sebagai jaringan AI dan data yang berfokus pada privasi di mana pengguna mempertahankan kontrol atas penciptaan nilai dan penggunaan data. Analis yang meninjau desain menunjuk pada kerangka kerja Substrate, kriptografi zero knowledge, dan konsensus hibrida sebagai alasan tim peneliti melihatnya sebagai infrastruktur digital jangka panjang dengan relevansi luas. Beberapa proyeksi bahkan menguraikan kemungkinan keuntungan mencapai beberapa ribu kali lipat di bawah kondisi pasokan awal, memperkuat diskusi seputar kripto besar berikutnya.

Para pengamat juga menyoroti pasokan terbatas mendekati 257 miliar koin, mekanik rilis berbasis lelang prapenjualan harian, dan sistem bukti yang mengonsumsi sekitar sepuluh watt per perangkat. Harga sudah naik hampir tiga ratus persen dari level awal, dan karena lelang prapenjualan masih berlangsung, semakin banyak analis sekarang menggambarkan Zero Knowledge Proof (ZKP) sebagai kripto besar berikutnya sebelum pasokan yang mengencang memberikan tekanan lebih kuat pada ketersediaan.

Kelangkaan ini bukan kebetulan. Fase Dua memperkenalkan aturan yang secara permanen menghapus semua koin yang tidak dialokasikan dari setiap pool lelang prapenjualan harian. Seiring waktu, ini secara bertahap mengurangi total pasokan yang beredar. Analis menjelaskan ini sebagai tekanan kumulatif, di mana setiap siklus menurunkan kapasitas penjualan masa depan dan secara bertahap meningkatkan basis nilai yang mendasari yang terkait dengan jaringan.

Para peneliti yang melacak pergerakan on-chain mencatat bahwa penghancuran koin terus melampaui distribusi seiring permintaan tumbuh. Pola ini mengubah perhitungan pasokan tradisional, meninggalkan lebih sedikit unit yang dapat diakses dari waktu ke waktu. Model perkiraan yang dibangun pada struktur ini menunjukkan kondisi kelangkaan ekstrim setelah akses pasar publik berkembang lebih jauh.

Karena skenario yang melibatkan kelipatan empat digit dibahas, waktu menjadi pusat. Setiap siklus pembakaran meningkatkan biaya masuk. Untuk peserta awal, Zero Knowledge Proof (ZKP) menyatukan kelangkaan yang ditegakkan, permintaan yang berkembang, dan potensi kenaikan yang tidak merata, memperkuat mengapa analis berulang kali melabelinya sebagai kripto besar berikutnya dalam diskusi saat ini.

Harga Koin BNB Menunjukkan Kekuatan Melalui Stabilitas

Selama pertengahan Januari 2026, BNB tetap berada di antara aset digital terbesar berdasarkan nilai pasar, diperdagangkan antara $930 dan $940. Harga koin BNB tetap di atas zona dukungan $900 setelah berminggu-minggu pergerakan sideways, menandakan permintaan yang stabil meskipun ada jeda di seluruh pasar yang lebih luas. Nilai pasar berada mendekati $126 hingga $128 miliar, didukung oleh aktivitas perdagangan harian berkisar dari $1,8 hingga $2 miliar. Kedalaman ini menempatkan BNB di antara aset paling likuid, dengan perubahan harga mengikuti arah pasar secara keseluruhan daripada breakout tajam.

Kontrol pasokan juga memainkan peran. Pada awal 2026, BNB menyelesaikan pembakaran kuartalan ke-34, menghapus sekitar 1,37 juta koin dari sirkulasi. Proses yang berkelanjutan ini membatasi pertumbuhan pasokan jangka panjang. Meskipun keuntungan mungkin lebih lambat, harga koin BNB mencerminkan stabilitas, skala, dan posisi dewasa dalam pasar kripto. Institusi dan pemegang jangka panjang terus memantau kinerjanya dengan cermat.

Harga Ethereum USD Mencerminkan Keandalan Jaringan

Ethereum terus mempertahankan posisi sentral, dengan harga Ethereum USD diperdagangkan antara $3.288 dan $3.350 pada pertengahan Januari 2026. Nilai pasar tetap mendekati $396 hingga $397 miliar, sementara aktivitas perdagangan harian rata-rata $20 hingga $22 miliar. Pergerakan harga terbaru sejak 14 Januari menunjukkan konsolidasi setelah kemajuan sebelumnya, dengan ETH tetap di atas level dukungan penting.

Analis mengidentifikasi resistensi di kisaran $3.300 hingga $3.350, memperlambat momentum jangka pendek. Meski begitu, harga Ethereum USD menyoroti penggunaan jaringan yang kuat, pertumbuhan dompet yang konsisten, dan permintaan stabil dari pengembang. Ethereum berfungsi lebih sebagai aset referensi daripada opsi berisiko tinggi. Ukuran dan likuiditasnya memberikan keandalan, sementara potensi kenaikan tetap terukur dibandingkan dengan proyek yang sedang berkembang. Peran ini membuatnya vital bagi struktur pasar keseluruhan saat trader mencari pertumbuhan lebih cepat di tempat lain.

Kesimpulan!

BNB dan Ethereum terus menjadi jangkar pasar melalui skala dan likuiditas. Harga koin BNB mewakili pasokan yang terkontrol dan volume yang stabil daripada kenaikan cepat, sementara harga Ethereum USD menunjukkan konsolidasi yang didukung oleh dukungan modal yang dalam dan aktivitas jaringan yang kuat.

Meskipun aset-aset ini tetap menjadi tolok ukur utama, kedewasaan mereka secara alami membatasi potensi imbal hasil ekstrim. Analis sering mencatat bahwa ketika nilai pasar berkembang, tingkat pertumbuhan melambat, membuat banyak orang mempelajari model yang lebih baru di mana mekanik pasokan dan permintaan awal masih memiliki ruang untuk mempengaruhi hasil.

Untuk alasan ini, para ahli semakin menunjuk ke Zero Knowledge Proof (ZKP). Dengan lelang prapenjualan langsung, infrastruktur aktif, jaringan operasional, dan proof pods yang sekarang dikirimkan, analis menyoroti penghapusan koin yang agresif dan kelangkaan yang meningkat. Faktor-faktor ini mendorong diskusi berkelanjutan tentang Zero Knowledge Proof (ZKP) sebagai kripto besar berikutnya karena pasokan yang menyusut secara bertahap membentuk kembali ekspektasi nilai jangka panjang.

